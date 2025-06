Zpackaný nový Mercedes SL nikdo nechce. Prodeje padají k nule v Evropě i za mořem, u nás už tam skoro jsou 23.6.2025 | Petr Prokopec

Byli jsme k němu pravidelně kritičtí, přesto jsme předpokládali, že minimálně první vlnu prodejů zvládne se ctí a najde si cestu aspoň k tradiční loajální klientele. Nestalo se, dosavadní prodeje jsou až hrozivě nízké na všech klíčových trzích.

Když Mercedes v říjnu 2021 poprvé odhalil sedmou generaci roadsteru SL, zdálo se, že by s ní mohl slavit úspěch. Generace R232 dostala znovu plátěnou střechu, což autu (na dnešní dobu neobvykle) zajistilo alespoň přibližně zachování dřívější hmotnosti. Pod kapotou pak zůstaly osmiválcové motory. A když si k tomu připočteme, že novinka v nabídce zaskakuje také za otevřený AMG GT Roadster, který nástupce nedostal, a ke všemu přišla i verze od Maybachu, mohly prodeje SL zamířit snad jen nahoru. Ale nestalo se.

Těžko říci, co za to může v prvé řadě, nám přišlo zbytečné devastovat image tohoto vozu nesmyslným čtyřválcovým provedením, otylým hybridem a nakonec i oním kolotočářským Maybachem. Mercedes na každý pár zjevně udělal hodně pro to, aby s autem uspěl víc než kdy dřív, dosáhl ale pravého opaku. Loni u nás podle dat SDA prodal pouhých 12 aut, což je množství, které dřív dokázal prodat i za měsíc. A letos v „krasojízdě” s 0 až 2 prodeji za měsíc pokračuje, celkem je zatím na pětce.

Český trh ale prodeje SL nikdy neživil, ovšem i celoevropská data jsou mimořádně tristní. Dle čísel Data Force se letos prodalo na starém kontinentu jen 714 SL, což z něj dělá druhý nejhůř prodávaný model po čtyřdvéřovém AMG GT - i totální propadák jménem EQS si našel o něco víc kupců, i kupé AMG GT je úspěšnější. Meziročně to oproti už tak mizernému roku 2024 znamená další výrazný sešup o skoro 38 procent, to je opravdu smutná bilance.

714 aut je ale pořád docela dost aut, ještě mnohem hůř je na tom SL v USA. Také tam byl schopen ještě v roce 2023 prodávat stovky aut měsíčně, dnes má podle samotného Mercedesu za první kvartál (druhý zatím logicky neskončil) na pažbě pouhých 168 prodejů. I loňský rok byl pro SL v USA tragický, ale aspoň si našel 1 608 kupců. Pokud letos dál bude „bodovat” tímto tempem, nedostane se ani na tisícovku ročních prodejů. Tohle je odbyt někde na úrovni žádanějších Ferrari.

Co nejvíc lidem na SL vadí, si netroufáme odhadovat, pihou na kráse je ale nepochybně už vysoké sebevědomí značky. Za nejlevnější osmiválcovou verzi SL 55 totiž dáte minimálně 4 643 980 Kč, tedy pomalu stejnou sumu, na jakou vás vyjde nové Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Tedy ze sportovního hlediska vůz prestižnější značky, který je navíc výkonnější i rychlejší.

Problémem pro třícípou hvězdu je navíc skutečnost, že s rivalem z Zuffenhausenu nedokáže držet krok ani provedení SL 63. Za to je ovšem třeba již dát 5 435 320 Kč. A pokud byste vážně chtěli Porsche překonat, potřebujete ještě o dalších 575 tisíc korun více, abyste se stali majitelem plug-in hybridního provedení SL 63 S E Performance. Za tuto sumu přitom koupíte v Zuffenhausenu skoro dvě celé základní Carrery Coupe. V případě varianty Maybach pak už zcela.

Za relativně dostupné tak lze označit jen čtyřválcové provedením SL 43 za 3 409 780 Kč, jak už ale padlo, to se dočkalo výsměchu ze všech stran. A prodeje očividně stejně nenakoplo, ostatně na své možnosti je znovu předražené. „Úspěch” modelu SL tak celkem věrně kopíruje stav, v jakém se momentálně nachází celý Mercedes - obchodně se zdá být kompletně ztracen.

Vrcholná verze nového SL je otylá a drahá, ostatní pomalé a také drahé. Auto pak zjevně není schopné zabodovat ani čímkoli jiným a nekupuje ho skoro nikdo a nikde. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: SDA, Data Force Mercedes-Benz

