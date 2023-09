Zprávy o rekordním podílu elektromobilů na prodejích v srpnu neříkají celý příběh, vše obstaral poslední záchvěv před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Někdo chce vidět sklenici napůl plnou, jiný ji raději vidí napůl prázdnou. Nám stačí vidět ji takovou, jaká ve skutečnosti je. V případě srpnových prodejů elektrických aut v Evropě je třeba podívat se na věc blíže než z letadla.

Nechtěli jsme se původně tomuto tématu vůbec věnovat, neboť jsme po mnoha měsících omílání téhož měli pocit, že každý bude vědět, co se se srpnovými prodeji elektrických aut v Evropě stane. A proč se to stane. Ono se to stalo, jediný podstatný důvod ale ve většině zpráv na toto téma najednou chybí a zbylo jen naprosto prázdné řinčení brnění, jako by se snad stalo něco převratného.

Nejprve si projděme fakta. V srpnu se v Evropě podle dat sdružení výrobců a prodejců aut ACEA prodalo 787 626 nových aut, což znamená 21% a meziroční nárůst. To je jistě pozitivní, jakkoli je to v prvé řadě obrazem současného vyřizování dříve nahromaděných objednávek a nízké statistické základny z minulých let. Hlavní hvězdou této zprávy se ale stalo něco jiného - vysoké prodeje elektromobilů. Ty se v srpnu potkaly se 165 156 kupců, což znamená meziroční nárůst prodejů o 118,1 % a téměř zdvojnásobení tržního podílu na skoro 21 %.

Takže „party sa može začať, barman može začať stáčať a ľudia možu začať skákať”? Tak nějak to prezentuje bez jakéhokoli kontextu většina médií. Jenže ne, takhle jednoduché to není. Vlastně je to ještě úplně jinak - fakticky se v srpnu nestalo pozitivního vlastně vůbec nic.

Už měsíce jsme upozorňovali na to, že s 1. zářím 2023 kompletně skončí německé dotace na elektrická auta pro firmy. Ale kompletně, nezbude z nich - pomineme-li daňové a jiné podobné výhody, což nejsou vysloveně dotace - ani eurocent. A protože firmy mají na německých prodejích elektroaut jasně dominantní podíl (a německé prodeje zejména elektrických aut určují ráz celého evropského trhu), dalo se tak očekávat, že zejména během července a srpna budou realizovány poslední dotované prodeje ve velkém. A projeví se to i na celoevropské bilanci. Světe div se, přesně k tomu došlo.

Když se podíváme na data německé KBA, zjistíme, že srpen jen v této zemi přinesl 86 649 prodejů ryzích elektromobilů a 101 201 dobíjecích aut. To znamená bez přehánění brutální nárůst prodejů těchto vozů o 171 % and 31,7% podíl na trhu. Jen a pouze Německo se tak postaralo o jasnou většinu prodejů elektromobilů na celém kontinentu a obstaralo prakticky celý meziroční nárůst i zvýšení podílu na trhu.

Je to pozitivní? No není, protože konec dotací bude v dlouhodobém horizontu pro elektromobily znamenat minus, ne plus. A jeden dva dobré měsíce to nezachrání. Je to jakýsi poslední záchvěv před propadem, ne víc. Dobrým obrazem pravděpodobného budoucího vývoje jsou následky ukončení dotací na dobíjecí hybridy. Ačkoli je nabízí prakticky každý (a dávají aspoň uživatelsky mnohem větší smysl než elektromobily), v srpnu si připsaly jen 4 552 německých prodejů a jejich tržní podíl je meziročně poloviční.

Elektromobily si zkrátka v srpnu jen prožily v Německu druhé Vánoce, které hned tak znovu nepřijdou. Suďme podle zářijových nebo říjnových čísel bez dotační extáze, to se teprve uvidí. Vsadíme se ale, že zatímco dnes mnozí jásají nad náhlým a neopakovatelným vzedmutím odbytu daným ohromným přerozdělováním, téměř nevyhnutelný propad v následujících měsících (daný jen velmi částečným narovnáním podmínek pro různé druhy aut) se obejde bez komentáře.

My vás pochopitelně o dalším vývoji budeme informovat, ať už bude jakýkoli. Jen nastavujeme zrcadlo realitě, nevytváříme ji a neobracíme bílou v černou či naopak.

Srpnové prodeje elektrických aut v Evropě jsou dojemné, rekordní odbyt i podíl na trhu jsou ale dány v podstatě jen několikanásobným růstem prodejů v Německu kvůli ukončení dotací pro firmy od 1. září. Dělat z toho velké závěry nemá smysl. Grafika: ACEA, tiskové materiály

Petr Miler

