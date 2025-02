Zprávy o tom, jak moc Muskovy kontroverze ničí prodeje Tesly, zjevně přehání, firma má dál jasně nejvěrnější kupce před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Každá podpora jakékoli politické síly bude pro jakoukoli firmu nutně problematická, neboť získat tím obvykle není co. A pár lidí to naštve. Ale kolik zákazníků si opravdu kupuje a nekupuje nějaký produkt na základě politických postojů šéfa firmy, která ho vyrábí?

V posledních měsících je Elon Musk v centru dění tak jako nikdy dříve. Nestojí za tím žádná z novinek Tesly či úspěchy jeho společnosti SpaceX, nýbrž skutečnost, že se v rámci loňského předvolebního boje o americké prezidenství postavil na stranu Donalda Trumpa. A byl to zřejmě velmi podstatný faktor, který pomohl Trumpovi k vítězství - léta ostrakizovaný kandidát těžko hledal veřejně deklarovanou podporu téměř od kohokoli, ale když lidé viděli, že za ním stojí mnohými uctívaný byznysmen, jeden z největších self-made manů dějin, nejbohatší člověk světa a nepochybně inteligentní muž, zábrany padly. Když může Donalda T. veřejně obdivovat Musk, proč by to měla být ostuda pro kohokoli obyčejnějšího?

Už to by vzhledem k tomu, že společnost je dál rozdělena půl na půl, a Trump je pro řadu Američanů něco jako pro řadu Čechů Andrej Babiš, stačilo k tomu, aby ho nenáviděli. Musk se ale nezastavil zde, chopil se aktivní role v řadách americké administrativy a pomáhá Trumpovi bořit přebujelé federální struktury, zastavit rozhazování peněz směrem k rozličným pochybným programům v USA i mimo ně apod. To se logicky dotýká nejen lidí, kteří se tímto živí, ale také spousty těch, kterým byl opačný přístup z jakéhokoli důvodu milý.

Na Muskovy aktivity tak někteří reagují odporem ke všemu, co dělá, Teslu nevyjímaje. Jsme tak svědky toho, jak jsou nízké prodeje automobilky v posledních týdnech (např. v lednu Tesla v Evropě prodala jen 9 950 nových vozů místo loňských 18 100) připisovány právě rostoucímu odporu k šéfovi firmy. Ale je to reálné? Nepochybujeme o tom, že to prodejům nepomáhá, ale upřímně řečeno, kolik lidí se takovými faktory věcmi při nákupu. Takový šéf Škody je též velmi problematická osoba, asi by mě ale nikdy nenapadlo nekoupit si dobré auto značky kvůli tomu, že jí zrovna vede. Stejně tak jsme přesvědčeni, že i z Tesly naprostou většinu lidí zajímá hlavně to, co a za kolik dostanou, ne osoba generálního ředitele.

Korelace je zkrátka jedna věc, kauzalita jiná. To druhé ukáže s jistotou jen čas, s poklesy ale koreluje i modernizace Modelu Y, který tvoří naprostou většinu odbytu automobilky (třeba předloni šlo i víc jak dvě třetiny prodejů), Právě kvůli úspěchům z roku 2023 Musk pozdržel jeho facelift až do počátku letošního roku. A očekáváme, že tento bude tím, co na prodeje Tesel v poslední době mělo větší vliv než Muskovy činy.

Naznačují to i nová data společnosti S&P Global, podle nichž má americká automobilka nadále jasně nejvěrnější publikum ze všech výrobců. Již třetí rok v řadě jí totiž patří ocenění za největší celkovou loajalitu zákazníků. Kromě toho potřetí v řadě vyhrála i v kategoriích nejvěrnější etnická klientela a největší procentuální zábor trhu, samozřejmě co se loajality týče. I proto ostatně občas v žertu zmiňujeme, že Muskovi by u lidí prošla snad i vražda.

Hodnota akcií Tesly, která se z prosincových až 480 dolarů za kus na současných 290 USD, tak působí jako panická reakce na krátkodobý trend, který po rozjezdu výroby faceliftovaného Modelu Y (pakliže bude úspěšný, samozřejmě) může velmi rychle vyprchat. To ale neberte jako investiční poradenství, i při současné ceně akcií je tržní kapitalizace Tesly absurdní a neospravedlnitelná ničím jiným než slepou vírou v růžovou budoucnost automobilky.

Bez Modelu Y by prodeje Tesly byly třetinové. A protože se loni čekalo na facelift, který dorazil až letos v lednu, není divu, že prodeje šly dolů. Jsme přesvědčeni, že tohle je hlavní důvod poklesu prodejů Tesly, ne odpor k Muskovi. I data S&P ukazují, že klientela loajalitu ke značce Tesla neztrácí, ať už Musk dělá cokoli. Foto: Tesla

Zdroj: S&P Global

