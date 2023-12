Zřejmě nejzajímavější čínský soupeř Octavie je i v Evropě hit, v poměru hodnoty a ceny Škodu válcuje před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan

Představa, že čínské „napodobeniny” Škody Octavia nebudou úspěšné mimo svou domovinu, je zjevně lichá. Changan má namířeno i do zemí EU, zatím ale působí hlavně v Rusku, kde i díky modelu UNI-V nafukuje své prodeje o stovky procent ročně.

Ruský trh s auty už zažil i lepší časy, ale ne zase o tolik. I když se zejména EU a USA snažily ruskou ekonomiku co nejvíc nabourat, v případě prodejů aut se věci rychle vrátily téměř do předchozích kolejí. Agentura Avtostat na základě dat o reálných registracích nových aut informuje, že v listopadu bylo v zemi prodáno 109 700 vozů, což je 2,1krát víc než loni dle stejných dat. To má samozřejmě důvod v loňské bídné statistické základně, ale to je právě ono - po loňském sešupu se prodeje téměř vrací na data z roku 2021 (125 466 aut).

Že se ruský automobilový trh opět hýbe, způsobili hlavně agresivní Číňané. Ti na trh hrnou jednu novinku za druhou za zajímavé ceny a v nejlepší desítce značek mají už šest pozic - zbytek krom Lady tvoří Toyota a Korejci, kteří v zemi dál působí alespoň tak, jak za stanovených sankcí mohou. Rychle tedy rostou všechny významné čínské značky, zejména Chery, Geely a Haval jsou meziročně o stovky procent výš a v zemi letos prodaly už skoro 300 tisíc aut.

Mezi tyto úspěšné a vlastně už docela proslulé soky letos vlétl jako meteorit čínský Changan, který z roku na rok roste o stovky procent. Zatímco loni prodal v zemi za celých 12 měsíců jen 5 627 vozů, letos je za 11 měsíců už na 39 983 kusech. Všichni krom Chery (105 600 aut), Havalu (96 381) a Geely (79 935) tak museli z cesty, z Changanu je ruská čtyřka už s podstatným množstvím prodaných aut.

Je to pozoruhodný výsledek, Changan totiž v Rusku nebyl a není nováčkem. Opakovaně jsme uváděli, že jeho nové vozy jsou velmi atraktivní a na trhu mohou způsobit spoušť. Děje se to, a to i díky Changanu UNI-V, novém čínském liftbacku, který se v Číně prodává teprve od loňského roku s jasným cílem sebrat poslední zbytky zákazníků Škodě Octavia. Ta se svého času prodávala za velkou zdí po statisících kusů za rok, loni nedosáhla ani na 10 tisíc ročních prodejů. A letos už oslovuje jen stovky kupců.

Její zákazníky přebrala právě auta jako UNI-V, tedy moderně střižené, technicky zajímavé a bohatě vybavené vozy, které se prodávají za zlomkové ceny. V případě UNI-V jde o stroj, který se v Číně prodává od 108 900 CNY, tedy asi 339 tisíc Kč v přepočtu. Uvážíme-li, že jde o opravdu velké auto s dvoulitrovým turbem a kopou výbavy, pohybuje se v úplně jiné lize poměru hodnoty a ceny než český originál.

Navzdory zmíněnému ale bylo otázkou, zda Číňané budou s to napodobit tento příběh i jinde. A minimálně z Ruska máme jasnou odpověď - daří se jim to. Také tam měla Octavia spoustu věrných kupců, dnes už je to skoro jedno, neboť Škoda to tam zabalila. Changan tak má cestu k úspěchu umetenou a využívá toho měrou vrchovatou. Původně jsme si říkali, že s cenami poblíž někdejší úrovně Octavie to bude UNI-V o dost těžší než v Číně, přestože po technické i výbavové stránce nabízí podstatně víc. Ale nakonec to není tak úplně pravda.

UNI-V dnes v Rusku začíná na 2 759 900 RUB, což je asi 670 tisíc Kč. To není úplně málo, je ale třeba jedním dechem dodat, že jde o štědře specifikovaný základ a vyšší verze už nenabízí o mnoho víc. Motor se 181 koňmi, automat, LED světla, 18" litá kola, 360° parkovací kamera, kombinované čalounění interiéru, vyhřívaná a ventilovaná sedadla vpředu, panoramatická střecha, ABS, ESP, hlídání tlaku v pneumatikách, šest airbagů, hlídání mrtvého úhlu, multimediální systém s 10,25" displejem, bezklíčový vstup a start, bezdrátové nabíjení telefonů, to a mnohé další je v Rusku standardem. Přesto je to dost na Rusko a dost na relativně neznámou čínskou novinku.

Navzdory tomu je z auta okamžitě hit, který oslovuje tisíce kupců a za nepřekvapivě nejprodávanějšími SUV CS55 Plus, CS35 Plus a UNI-K, které tvoří 56 % všech prodejů, jde o nejvíce žádaný klasicky pojatý model. Proč si myslet, že takový vůz nemůže uspět i v EU? Věříme, že stát by u nás mohl do 500 tisíc Kč v momentě, kdy nabídne víc než Octavia startující nad hranicí 600 tisíc korun. To by mu i tady mohlo zajistit rychlý nástup, o auta s dobrým poměrem hodnoty a ceny je v Evropě už dlouho nouze.

Changan UNI-V boduje i v Rusku a pomáhá táhnout celou značku k nevídaným úspěchům i obrovským meziročním nárůstům prodejů. Proč si někdo myslí, že nezaboduje i v zemích EU? Foto: Changan

Petr Miler

