Zrušené německé dotace na elektromobily začali výrobci v obavách vyplácet ze svého, nic jiného jim nezbývá před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na první pohled to může vypadat jako vítězství, neboť nižší ceny zůstanou i bez přerozdělování. Jenže tak to reálně není - automobilky to budou dělat jen dočasně, aby nemusely platit pokuty za nadlimitní emise. A navíc je třeba se ptát, jak moc reálné jejich slevy jsou, když ta samá skladová auta nabízí ještě zásadně levněji.

Německá vláda o víkendu zaskočila celou Evropu, když s okamžitou platností ukončila dotování prodejů elektrických aut. Peníze, které měly pomoci elektrickým vozům v rozmachu, po okolnostmi vynucených škrtech ve státním rozpočtu prostě došly a žádné jiné na tuto agendu přiděleny nebyly.

Proběhlo to ale dost kontroverzním způsobem a zákazníky i automobilky to dostalo do prekérní situace. Dotace jsou totiž v Německu přidělovány až ve chvíli, kdy je vůz přihlášen do provozu, ne ve chvíli, kdy je pořízen. Odhadem desítky tisíc lidí tak jsou konfrontovány s vidinou, že za objednaná auta zaplatí víc. A automobilky s rizikem, že část těchto vozů nebude reálně prodána.

To může znít relativně banálně, automobilky ale už měly dávno sestavené jakési plány odbytu, ve kterých počítali s prodejem určitého množství elektrických aut. A jen jejich papírově nulové emise umožňují kvůli mechanismům zavedeným EU prodej spalovacích aut bez pokut za nadlimitní emise CO2. Konec německých dotací může tuto rovnováhu narušit, což by mohlo vyústit v obrovské pokuty ze strany Evropské unie (platí se 95 Eur za každý nadlimitní gram CO2 a každé prodané auto, při objemech výroby tu tedy jde potenciálně o miliardy). Výrobci se proto rozhodli, že prodeje raději zadotují sami.

Stále více značek tak hodlá zákazníkům, kteří si objednali nebo plánovali objednat elektrická auta, snížit cenu těchto vozů v Německu o ekvivalent zrušené dotace z vlastní kapsy, alespoň krátkodobě. Koncern Stellantis tak už oznámil, že do konce roku bude dotovat prodeje elektromobilů částkou 6 750 Eur (cca 166 tisíc Kč), pokud si pořídíte některý z elektromobilů s logem Citroënu, DS, Fiatu, Jeepu, Peugeotu či Opelu. S posledním úderem silvestrovské půlnoci dojde na snížení bonusu na 4 500 Eur (asi 111 tisíc Kč), později bude zrušen zcela. V prvním případě je tedy nutné, aby daný vůz byl objednán do 16. prosince (akce se tedy vztahuje jen na dřívější objednávky, které postihlo náhlé zrušení dotací), v druhém je zapotřebí vše stihnout do 29. února 2024 (to bude dočasný ekvivalent dotací původně plánovaných na rok 2024). Pak už bude klientela na všechno sama.

S něčím podobným se ozvali také Korejci, kdy Kia hodlá lidem vyplatit plnou podporu, jaká byla k mání dosud, ovšem jen do konce letošního roku. Hyundai oproti tomu zachází o trochu dále a uvádí, že podporu rozšíří také na příští rok. Ovšem v tu chvíli se již maximální výše částky sníží pět na 4 500 Eur, přičemž k jejímu obdržení je třeba registrace vozu do konce března. Stejné je to u Mercedesu, třícípá hvězda ale hodlá podpořit i nově učiněné objednávky, a to částkou 1 500 Eur (cca 37 tisíc Kč). Do kdy bude sleva platit, nikdo neví.

Přesunout se můžeme k Volkswagenu, kde se věci oproti ostatním příliš neliší. I tato značka hodlá lidem vyplácet až 6 750 Eur, pokud jejich objednané elektrické vozy dorazí do konce roku. Poté se podpora sníží na 4 500 Eur, s nimiž lze počítat do 31. března 2024. Co bude poté, znovu nikdo neupřesnil. Tesla počítá se slevami ve výši ekvivalentu dotací do konce roku a s 2 250 eury (cca 55 tisíc Kč) zkraje roku 2024, podobně se má zachovat i Toyota a Lexus. BMW alespoň prozatím oficiálně neslibuje nic.

Konec německých dotací tak přinesl slušný chaos pro všechny zúčastněné, konečný stav je ale tak jako tak předem daný - z dotací nezbude nic a také Němci budou konfrontováni s nutností platit plnou cenu elektrických aut. Dodejme, že jakkoli se současná vstřícnost automobilek zdá být velkorysou, vedle slev na dostupné skladové elektromobily se i oněch 6 750 Eur jeví jako almužna. U dealerů lze snadno koupit úplně nový 1,5milionový bateriový vůz o třetinu levněji, to nakonec platí i u nás.

Takové ID.4 lze v Německu i nadále pořídit s bonusem, automobilka totiž nahradila staženou vládní ruku. Je to však spíše optická záležitost, ta samá skladová auta lze pořídit ještě o dost levněji. Foto: Volkswagen

Zdroje: Automobilky, Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.