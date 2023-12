Zrušení poloviny výroby klíčového elektrického Fordu ničí dodavatele, náhlé změny plánů je mohou zabít před 2 hodinami | Petr Miler

„Všichni měli velké oči. Pokles, který zažíváme, měl průmysl očekávat, ale když viděli prvotní růst, měli pocit, že to tak poroste i dál. To se nikdy nemohlo stát,” říká analytik. Následky nesou nejen automobilky, ale i dodavatelé, kteří se stávají oběťmi špatných rozhodnutí jiných.

Jestli byl někdo ve svých elektrických plánech hodně naivní, pak to byl Ford. Opakovali jsme to roky, automobilka se ale zjevně musela nejprve sama spálit, aby poznala, že oheň není zase takový mazel, jakým se někdy může zdát. Plány na prodej 600 tisíc elektromobilů v roce 2023 a 2 miliony takových vozů v roce 2026 tak už dávno zrušila, však letos by je nejspíš nesplnila ani ze čtvrtiny.

Už dosavadní výroba je ostatně těžce nadbytečná, klíčového elektrického modelu F-150 Lightning má Ford na skladech hromady a crossover Mach-E na tom není lépe. Automobilka se tak rozhodla polovinu produkce zrušit. I to se zdá být málo, obecně vzato jde ale o drastickou redukci, která firmě ušetří spoustu peněz. Co je ovšem dobré pro ni, není dobré pro jiné.

Řeč je o dodavatelích Fordu, kteří pochopitelně „nastavili” svou výrobu podle dřívějších záměrů automobilky a jejich zásadní přehodnocení může zejména menší firmy dostat do vážných finančních potíží, jak informují kolegové z Auto News. Co na tom, že ony záměry byly od počátku nesplnitelné, dodavatelům nezbylo, než na ně spolehnout. A teď vyrábí komponenty, které není komu prodat. „Všichni měli velké oči. Ten pokles, který zažíváme, měl průmysl očekávat, ale když viděli prvotní růst, měli pocit, že to tak poroste i dál. To se nikdy nemohlo stát,” řekl pro Auto News Sam Fiorani, viceprezident analytické firmy AutoForecast Solutions.

Velcí dodavatelé tuto bouři pravděpodobně přečkají, ti menší ale prostě nemusí mít finanční ani jiné kapacity, aby to ustáli. „Menší dodavatelé nejsou připraveni na nadměrnou kapacitu ve svých závodech. Potřebují platit účty, platit dělníky a nemají v záloze moc peněz,” řekl dále Fiorani. Někteří dnes praví, že dodavatelé nepoužívali zdravý rozum a stejně jako automobilky se slepě spolehli na plány politiků, které se nemohly uskutečnit, a tak si nic jiného ani nezaslouží. Ale ruku na srdce, kdo se na tyto plány nespoléhal? Půjde o jednotky významnějších firem, tuhle hloupou hru se rozhodli hrát skoro všichni.

Plánování neuskutečnitelného tak může mít snadno mnohem větší negativní dopady, než se nyní zdá. Velkým automobilkám odklon od sázky na jednu kartu leda prospěje, mají i další zdroje příjmů, jiné firmy ale může položit, neboť jim sebere zajištěný odbyt a způsobí ztráty, které jim výrobci aut nebudou kompenzovat. Je to smutné o to víc, že tohle všechno je od začátku úplně zbytečné - stačilo dál následovat přání zákazníků, respektovat stav vývoje techniky a nepokřivovat trh milionem přerozdělovacích mechanismů, které před námi spolehlivě skrývají, co se vyplatí a co ne. Nic jiného třeba opravdu nebylo a není.

Omezení elektrických plánů je pro výrobce aut nakonec spíš vysvobození, pro jejich dodavatele to ale může být problém k nepřežití. Teď pro auta jako Ford F-150 Lightning vyrábí díly, které není komu prodat. Foto: Ford

Zdroje: Auto News, Ford

