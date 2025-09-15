Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit

Japonská automobilka je po dekádách úspěchů v hlubokých problémech a chytá se každého stébla. Nejnověji vytáhla plán, který není nepodobný záměrům jiného tonoucího, Fordu.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit

/

Foto: Nissan

Japonská automobilka je po dekádách úspěchů v hlubokých problémech a chytá se každého stébla. Nejnověji vytáhla plán, který není nepodobný záměrům jiného tonoucího, Fordu.

Nissan rozhodně není v záviděníhodné pozici, japonská automobilka má za sebou už čtyři kvartály, během kterých vykazuje rekordní ztráty dosahující desítek miliard korun. Z toho důvodu hodlá propustit 20 tisíc lidí a uzavřít hned sedm továren. Jen to ji ovšem nezachrání. Nový šéf značky Ivan Espinosa proto kolegům z [https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-10/nissan-ceo-wants-to-launch-new-cars-faster-to-speed-turnaround Bloombergu] ve firemním ústředí v Yokohamě sdělil, že Nissan „vstupuje do fáze, během které začneme představovat řadu nových aut“. Mimo to automobilka hodlá „výrazně urychlit“ vývojový proces.

V současné době totiž Nissanu zabere zhruba 50 měsíců, než přetvoří koncept auta na produkční vůz. Značka by ovšem ráda tento časový rámec zredukovala na 37 měsíců, neboť by se velmi ráda přiblížila k čínské konkurenci. Espinosa totiž strávil nějakou dobu v Říši středu, kde viděl, jak třeba takový BYD zvládá představit sériové auto pouhé dva roky po odhalení konceptu. To samozřejmě snižuje náklady, stejně jako má takový výrobce lepší možnost reagovat na měnící se situaci na trhu.

Podobně se hodlá zachovat i Ford, tedy další churavějící zavedená automobilka. I modrý ovál přitom stejně jako Nissan vše sázel na jednu kartu, a sice elektrickou, což nebyl krok správným směrem. Většinové publikum elektromobilitu dlouhodobě odmítá, což si Nissan i Ford sice konečně přiznaly, přesto ale dál tlačí svou káru hlavně tímto směrem.

Japonci totiž již uvedli, že takový Qashqai od příštího roku již nebude k mání s čistě spalovacím pohonem, na výběr bude pouze to hybridní. Verze e-Power přitom nebude spalovací motor využívat k roztáčení kol, nýbrž jen k výrobě elektřiny. Mimo to automobilka v nemalé míře spoléhá na nový plně elektrický Leaf. Ve finále to ale není až takové překvapení, neboť Espinosa uvedl, že svůj záchranný plán Japonci spustili již před rokem a půl. Tedy v době, kdy byla víra v budoucnost elektromobilů přece jen vyšší.

Nissan tak sice hodlá zkrátit vývojové cykly, ovšem pouštět do světa hodlá hlavně takové produkty, po nichž nekřičí mnoho zákazníků. Navíc je podobně jako u modrého oválu otázkou, co to udělá s kvalitou. Podobně jako Ford ani tato značka spolehlivostí zrovna neexceluje, urychlení vývojového cyklu tak může vést k dalšímu poklesu spokojenosti zákazníků. Přičemž Nissan rozhodně nebude mít k ruce argument Číňanů, kterým vše špatné žehlí, a sice velmi nízké ceny aut.

Možná tak jediná slova útěchy pochází z Austrálie, tamní provozní ředitel značky Andrew Humberstone totiž pro Car Sales uvedl, že „pro spalovací motory stále existuje místo“. Nissan by totiž u modelů jako Patrol či Navara měl dál držet pod kapotou ústrojí požadované davy, nikoli pouze procenty nebo nízkými desítkami procent potenciálních kupců. Napomoci k úspěchu mu pak má (jaký paradox...) právě skutečnost, že konkurence se vydala hybridní či plně elektrickou cestou, čímž Nissanu v podstatě vyklidila prostor.

Jakkoli nicméně Humberstone dodává, že „respektovat poptávku zákazníků je klíčové“ a „hybridní či elektrická cesta je globálně tlačena na sílu“, máme pocit, že pokud Nissan někde půjde klientele skutečně na ruku, budou to maximálně mimoevropské trhy. A to je ještě otázkou, zda se nakonec rozhodně v zemích jako Austrálie dělat výjimky v rámci své strategie tlačící hlavně hybridizaci a elektrifikaci. Spíš než co jiného tu tedy zůstávají pochybnosti - Nissan má plán, ale co skutečně řeší?


Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 1 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 01Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 2 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 02Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 3 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 03Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 4 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 04Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 5 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 05Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 6 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 06Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 7 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 07Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 8 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 08Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 9 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 09Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 10 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 10Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 11 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 11Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 12 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 12Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 13 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 13Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 14 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 14Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 15 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 15Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 16 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 16Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 17 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 17Ztráty v desítkách miliard, 20 tisíc propuštěných. Nissan padá ke dnu, teď ale vytáhl radikální plán, jak vše vyřešit - 18 - Nissan Leaf 2025 prvni sada 18
Elektrický Leaf nové generace je jednou z nadějí japonské značky. I proto nemáme pocit, že by kráčela zrovna správným směrem, víc ale ukáže jen čas. Foto: Nissan

Zdroj: Bloomberg, Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.