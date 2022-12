Zvláštně vypadající nový VW je obrovský hit, stačila mu k tomu spousta praktičnosti a dobrá cena před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Tohle auto není SUV a elektrifikace jeho pohonu končí u alternátoru, přesto je mimořádně úspěšné. I když ho zcela míjí moderní trendy a krásy moc nepobralo, dokáže se Lamando prosadit díky tomu, že nabízí spoustu auta se spoustou využitelnosti za přijatelné peníze.

Mrzí nás, že to musíme takto otevřeně říci, ale Volkswagen u nás nabízí stále větší nesmysly za stále větší peníze. Kolega se včera rozplýval nad svým úplně obyčejným VW Golf VII 2,0 TDI, který koupil zánovní za cenu, za kterou vám Škoda neprodá ani úplně nejlevnější Octavii. A docela lidsky se ptal, jak si někdo může myslet, že vedle tohoto naprosto univerzálně použitelného, velmi kvalitního auta se skoro nekonečným akčním radiem nabídne od pohledu ošizený a nepříliš kvalitní, omezeně využitelný model ID.3 za 1,2 milionu korun. A zákazník řekne: Ten chci!

Nikdo s všemi pěti pohromadě si to myslet nemůže, také to nikdo s všemi pěti pohromadě nedělá. Jsme přesvědčeni, že VW ve svém dalším směřování vsadil na špatného koně, rozhodl se ignorovat preference většiny zákazníků a nabízet výhledově jen auta, o která stojí malá část trhu a tlačí na ně hlavně politici. V průběhu tohoto procesu se pak zbavil všech, kteří tomuto postupu oponovali jak obchodně (Jürgen Stackmann, bývalý obchodní a marketingový šéf), tak technicky (Jost Capito, šéf divize R).

Tak to dnes bohužel chodí. Diskuze se zdá být přežitkem a směřování firem udává jeden člověk, se kterým ostatní buď mohou souhlasit, nebo mohou odejít. Stackmann s Capitem přitom říkali jen to, co tvrdíme my - tedy že nelze jít zcela proti poptávce, nelze ignorovat technické limity, a tedy nelze doufat, že budete existujícímu produktu konkurovat něčím, co jej nedokáže ani vyrovnat. A ještě ke všemu je podstatně dražší. Stejně tak nelze věřit tomu, že se to za 5 nebo 8 let „vyřeší samo”. Takhle se definuje hazard, ne byznys.

Přednost ale dostal Herbert Diess, který během pár let otočil a z kritika z tvrdých regulací EU se stal někým, kdo by šrouby utáhl ještě víc. Diess musel své sedlo opustit a zdá, že Němci své záměry spíše zkorigují, než aby po stejné cestě pokračovali až do sebezničení. Tak či onak rozehráli hazardní hru, která z racionálního pohledu nedává žádný smysl. VW v podstatě hraje o vše, extrémně riskuje, aniž by na druhé straně byly hodnoty, pro které by mělo smysl takové riziko podstoupit, pochybný environmentální přínos elektrických aut nevyjímaje. Nakonec i šéfka Audi říká, že firma kvůli témuž s 50procentní pravděpodobností zkrachuje, to je enormní riziko. Pro co vlastně?

Oddanost novému směru ale stále není tak totální, jak se z některých kroků může zdát. Připomíná to i podoba nového velkého liftbacku značky, který se letos oficiálně představil světu v Číně. Ten se totiž zcela vzdálil od dosavadního pojetí podobných aut Volkswagenu a vsadil na vzhled, který je mixem Tesly Model 3 a německých modelů řady ID. U elektrických aut dává podobné pojetí přídě smysl, tohle ale není elektromobil.

Jde o novou generaci modelu Lamando s přídomkem L, která stanula na konvenční platformě MQB a pohání ji jen a pouze benzinový motor 1,4 TSI se 150 koňmi. To zní jako recept na auto nižší střední třídy, jde ale o už hodně velký vůz, jak ono písmeno L naznačuje. S délkou 4 784 mm, šířkou 1 831 mm, výškou 1 469 mm a rozvorem 2 731 mm je asi o 10 cm delší než Škoda Octavia IV, je větší než čínská Octavia Pro, je dokonce větší než současná Škoda Superb. Je to tedy skutečně hodně, hodně velký liftback.

Zezadu vypadá jako některé další novinky VW i novější Peugeoty a byť ani to nám nepřijde jako něco krásného - design spíše působí dojmem, jako by měl být úlitbou elektrickým vozům VW, aby nevypadaly tak neobvykle, jak dnes působí. Ona zploštělá příď s prakticky úplnou eliminací masky chladiče nám ke konvenčnímu autu prostě a jednoduše nesedí. Svou podstatou je to ale zajímavé auto i tak a jeho ceny jsou zajímavé též. Na poměry čínského trhu jsou tedy relativně vysoké, ale na poměry VW nikoli. Zvláště uvážíme-li, že jde o stroj větší než Škoda Superb, pak cena začínající na 150 900 yuanech prostě nezní špatně, na české koruny jde asi o 492 tisíc Kč.

Vrcholné provedení napráskané veškerou technickou i komfortní výbavou stojí 190 900 CNY, tedy něco málo přes 620 tisíc - pořád daleko pod základním Superbem se stejným motorem, dokonce i pod základním Karoqem s motorem 1,0 s třemi čtvrtinami „válcového minima”. Na dnešní dobu to prostě nejsou špatné ceny za auto německé značky, které svými rozměry zapadá na samý vrchol střední třídy a díky liftbackové zádi je i velmi praktický, jak dosvědčují fotografie.

Prodeje tomu odpovídají. Lamando se aktuálně pohybuje na hranici třicítky nejžádanějších automobilových modelů Číny bez ohledu na třídu, mezi srovnatelnými vozy se bezpečně vejde do první desítky. Letos se prodává jen pár měsíců, přesto oslovil už 90 393 lidí a meziročně oproti předchozí generaci prodejně roste o 117,56 %, prodává se tedy 2,17krát lépe. Tomu se říká hit. Pro srovnání - elektrický ID.3 si tamtéž letos koupilo 23 055 lidí. Kolik signálů VW potřebuje, aby pochopil, že lidé chtějí pořád to samé, tedy dobrou hodnotu za peníze? Má jich dost, realitu naservírovanou na vlastním talíři ale dál přehlíží.

Nový VW Lamando se prodává jen pár měsíců a je z něj hned prodejní hit s odbytem meziročně vyšším více jak dvojnásobně. Vypadá sice všelijak, je to ale velké a prakticky neomezeně použitelné auto za rozumnou cenu. To je pro zákazníky pořád nejsilnější argument. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM

