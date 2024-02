Zvrat, Volvo se zcela zbavuje své elektrické odnože. Trápící se Polestar už můžou zachránit jen Číňané před 2 hodinami | Petr Miler

Analytici naznačovali, že si švédská automobilka vlastnící 48 procent této mladé značky bude muset koupit i její volně obchodovanou část, aby jí zachránila krk. Nakonec ale došlo na jiný scénář - Volvo se Polestaru úplně zbaví.

Pomineme-li až šokující odchod Lewise Hamiltona z formulové stáje Mercedesu, je to asi největší překvapení, které se v automobilovém světě v posledních dnech odehrálo. Švédská automobilka Volvo, která je na jednu stranu elektromobily posedlá tak, že ignoruje i zřetelně odlišné preference vlastních zákazníků, na tu druhou nehodlá dále podporovat automobilku Polestar, která doslova vzešla z jejího lůna a chtěla se stát jakousi druhou Teslou.

Cesta k takovému cíli ale byla od počátku trnitá a postupem času se stávala jen trnitější. Teprve před pár dny jsme psali o problémech Polestaru, kterému se zdaleka nedaří plnit jeho prodejní cíle, jako samostatná automobilka přišel postupem času téměř o veškerou svou hodnotu na burze a do letošního roku vstupuje s - na své poměry - plány na masivní propouštění zaměstnanců. Firmu to má zachránit před ještě většími potížemi, pokud se jí je ale podaří vyřešit, Volvo už u toho nebude.

To je skutečně zvrat, neboť analytici naznačovali pravý opak. Očekávalo se tedy, že aby se Volvo s mateřským koncernem Geely nenechaly problémy Polestaru zdiskreditovat, raději stáhnou firmu z burzy, tedy fakticky si koupí její volně obchodovanou část a potíže společnosti před zbytkem světa skryjí. To se ve výsledku může stát, Volvo už u toho ale nebude.

Švédská automobilka, která dosud vlastnila 48 procent akcií Polestaru, oficiálně oznámila, že přestává financovat aktivity společnosti Polestar Automotive Holding. V praxi to bude znamenat, že se svého podílu zbaví ve prospěch čínského holdingu Geely, který ji zřejmě jako jediný může zachránit. Holding, který ovládá i samotné Volvo, může Polestar buď zcela převzít bez zapojení švédské automobilky, popř. udělat pravý opak. Spekuluje se také o tom, zda Číňané neplánují i větší či menší odchod z řad akcionářů samotného Volva, do čehož by tento krok také zapadal.

V případě Volva akciové trhy reagovaly na tento krok pozitivně, neboť se mělo za to, že trápící se Polestar více než co jiného táhne Švédy ke dnu. V případě akcií Polestaru ale nastal pravý opak - nyní tak trochu nikým nechtěná značka ztratila dalších 20 procent své hodnoty a obchoduje se za cenu o 97,5 % (!) nižší než v dobách největší víry v její světlou budoucnost.

Nedivili bychom se, kdyby Geely tím či oním způsobem další samostatné aktivity Polestaru prostě vytáhlo ze zástrčky. I kdyby to mělo být tím, že firmu fakticky (a vzhledem k aktuální ceně jejích akcií velmi levně) pohltí a její aktivity rozpustí ve svých zbylých strukturách. Víc ukáže jen čas, konkrétní plány Volva a Geely v případě vzájemné interakce či budoucí existence Polestaru nebyly zveřejněny.

Polestar měl být skutečnou hvězdou elektrických aktivit Volva, nyní ale jeho zář pohasíná. Volvo už s touto automobilkou nechce mít nic společného, co s ní bude dál, rozhodne mateřský koncern Geely. Foto: Polestar

