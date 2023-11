Zvýšení mezd se odborům vrací jako bumerang, 6 400 lidí teď poletí. Stávky přesto mohou začít nanovo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAW, tiskové materiály

Finanční možnosti automobilek nejsou nekonečné, a tak došlo k tomu, co se dalo čekat - když se jedněm přidá, jiní nebudou mít práci vůbec. Navíc jsou tu elektromobily, které výrobce soustavně stojí peníze. Mnozí zaměstnanci přesto chtějí ještě víc.

V posledních době skončilo v USA hned několik významných stávek. S filmovými studii se totiž dohodly scénáristé i herci, a tak se Hollywood může znovu vrátit do práce. Mimo to došlo také na dohodu mezi odborovou organizací UAW (United Auto Workers) a koncerny Ford, General Motors a Stellantis. Jenže zrovna v tomto případě není vše tak růžové jako v továrně na sny, a to přesto, že zaměstnanci mohou počítat s navýšením základní gáže na více než 600 Kč za hodinu a během čtyř let s jejím dalším růstem až na takřka 1 000 Kč/hod.

Lidé montující auta tedy budou pobírat vyšší mzdu, než na jakou si ve Státech přijdou kvalifikované zdravotní sestry, učitelé či začínající lékaři. Člověku se tak skoro chce prodat vše, co má, koupit si letenku a nechat zaměstnat u Fordu, GM či Stellantis, a stát se členem odborů. Jenže takový je pouze náš pohled, mnozí zaměstnanci zmíněných automobilek totiž ani s takto velkorysou dohodou spokojeni nejsou. A to by mohl být problém, neboť pokud nedojde na její schválení, začne se znovu stávkovat a vedení UAW se bude muset vrátit k jednacímu stolu ve snaze získat ještě lepší podmínky.

S nabídkou totiž podle dosavadního hlasování není spokojeno 52 procent zaměstnanců Fordu, kteří pracují ve dvou továrnách v Kentucky. V Louisville je pro změnu 53 procent pro, nejspíše i kvůli nemalé investici, jíž modrý ovál v případě tohoto podniku potvrdil. Podobně napjatá je situace na řadě míst, hlasování ale pokračuje dál. Ve vzduchu je tedy stále cítit nejistota z obou stran prozatímní dohody.

Platí to také v případě GM, kde byla zatím dohoda schválena 56 procenty zaměstnanců. Nicméně do hlasování se stále ještě nezapojily klíčové továrny Fort Wayne v Indianě a Arlington v Texasu. Také v tomto případě se tak může stát, že stávka začne nanovo. A nejinak je tomu vlastně i u koncernu Stellantis, jakkoli stávajících 81,5 procenta hlasů pro dohodu vypadá na první pohled velmi pozitivně. Nicméně hlasování proběhlo pouze v šesti továrnách z celkových pětatřiceti.

Bez ohledu na to, jak hlasování dopadne, ale Stellantis ví, že lidem bude muset přidat. A to v době, kdy pálí miliardy investicemi do nerentabilní elektromobility. S výslovným odvoláním na oba faktory tak koncern přišel s plánem na propuštění 6 400 lidí, kteří nejsou členy odborů. Stellantis zatím postupuje vstřícně a lidem nabídl poměrně štědré odstupné, pokud dobrovolně odejdou. Je však otázkou, zda pár extra proplacených měsíců dokáže vykompenzovat nejasný osud celé branže.

Elektrickým směrem totiž míří většina automobilek, propouštět se tedy bude dál a dál. Část lidí si tak bude muset budoucnost hledat mimo automobilovou branži, což zejména pro starší nebude jednoduché. Stellantis přitom lidem, kteří pro něj pracují 5 až 9 let, odstupné ve výši tří měsíčních platů. V případě 10 až 14 odpracovaných let jde o šest měsíců, u pásma 15-19 let o devět měsíců a při 20 a více odpracovaných letech tu máme celoroční plat navíc.

Jde již o druhou letošní snahu koncernu zbavit se lidí, kteří v elektrické éře zkrátka již nebudou potřeba. Stellantis tak přiznává, že s bateriovým pohonem dojde na opravdu zásadní pokles registrací - v dubnu nabízel odstupné 3 500 zaměstnanců. Kolik z nich ale nakonec nabídku skutečně přijalo, již nebylo zmíněno. Je ovšem jisté, že pokud zkrátka odchod celkově alespoň 10 tisíc lidí nebude dobrovolný, dojde na ten nedobrovolný.

Po více než měsíční stávce se velká detroitská trojka rozhodla přijít s velkorysými nabídkami, díky nimž lidé montující auta budou brát více než třeba kvalifikované zdravotní sestry. Ovšem řadě z nich je to zjevně málo. Kvůli tomu i kvůli elektromobilům rozjel Stellantis další vlnu propouštění, zatím motivuje lidi k dobrovolnému okamžitému odchodu za odstupné. Foto: UAW, tiskové materiály

Zdroj: AP, Auto News, CNBC

Petr Prokopec

