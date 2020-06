Zvýšení rychlosti přineslo v další zemi méně nehod. Zajímá to ale vůbec někoho? před hodinou | Petr Miler

Bylo mnohokrát zdokumentováno, že rychlost sama o sobě nezabíjí a argumenty pro obvyklá tvrzení chybí. Nyní tu máme další důvod k zamyšlení, i v Nizozemsku zvýšení povolené rychlosti nehodovost zmírnilo.

Probírat paušální rychlostní limity na silnicích je pro racionálně uvažujícího člověka vždy bolestivá věc. Nikdy a nikde nebylo jakkoli prokázáno, že by jejich zavádění mělo hmatatelný vliv na nehodovost nebo následky dopravních nehod, však na naprosté většině míst byly tyto limity uvedeny v praxi kvůli úsporám paliva v časech ropné krize. Odstraněny ale obvykle nebyly, a to typicky s odvoláním na bezpečnost.

Tato argumentace je používána dodnes, i když v případě nehodovosti nepřineslo zavedení rychlostních limitů nic pozitivního. Nakonec i naše země si ještě v časech ČSSR prošla postupným zrušením všech rychlostních omezení a jejich pozdějším skokovým zavedením. A následky jsou dobře zdokumentovány - nehod ani jejich obětí neubylo, právě naopak. Tohle ale můžete říci tisíckrát, můžete přidat zkušenosti Australanů s rušením omezení a nebo statistiky Němců, kteří po dekády provozují dálnice s neomezenou rychlostí a přesto patří mezi nejbezpečnější vůbec. Vždy vám ale někdo opáčí nesmyslem ve stylu „rychlost zabíjí” a je po diskuzi.

V České republice se tak žádná rozumná debata na toto téma nevede, teze o nebezpečnosti vysoké rychlosti je obecně přijímána jako pravdivá. Logika za tímto vnímáním věci je jednoduchá - sice jsou auta a řidiči, kteří vysokou rychlost zvládají lépe než jiná resp. jiní, sice jsou místa a okolnosti, které vyšší rychlosti fandí více, ať už ale pojedete kdokoli, kdekoli a s čímkoli, tak pokud pojedete pomaleji, bude to vždy bezpečnější. Rychleji přece zareagujete na jakékoli nebezpečí, dříve zabrzdíte, snáze se vyhnete...

Zní to velmi rozumně, má to ale jeden podstatný hák - na rychlost nelze pohlížet takto izolovaně. Nikdy to není jen samotné tempo, které je zmírněno. Obvykle je provázeno snížením pozornosti a ta má na nehodovost obvykle větší vliv než rychlost sama. A mění se i jiné podstatné faktory, jak kdysi zmiňoval také šéf Alpiny. Přesně to dokladuje nespočet výše zmíněných statistik a zkušeností a nyní se k nim přidává další z poněkud překvapivého místa, z Nizozemska.

V České republice se rychlost prostě změní a nikdo nic nezkoumá. V Nizozemsku povolenou rychlost v roce 2012 zvýšili (než ji letos bez vazby na bezpečnost kvůli emisím zase snížili), a to na dálnicích. Národním limitem se na tamních dálnicích stalo „českých” 130 km/h, což nezní jako velká věc, oproti předchozím 100 a nebo 120 km/h v závislosti na konkrétních úsecích to ale byl podstatný posun. Mnozí varovali před tím, že takové zvýšení přinese více nehod a více mrtvých, nic takového se ale nestalo. Dokonce se stal pravý opak.

Nejde tu o celková čísla, která by mnozí mohli „spláchnout” s tím, že auta se za 8 let stala bezpečnějšími aktivně i pasivně a i kdyby na silnicích zůstalo 120 km/h, bylo by ještě lépe. Kdepak, Nizozemci, konkrétně tamní SWOV (přeložme volně jako Nadace pro vědecký výzkum v oblasti bezpečnosti dopravy) si dali tu práci a srovnali vývoj nehodovosti na úsecích, kde zůstalo předchozích 100 nebo 120 km/h a kde se maximální povolená rychlost zvýšila na 130 km/h. Výsledek už asi tušíte - v místech, kde původní limit zůstal, se počet nehod a jejich obětí dále zvyšoval (což byl na dálnicích v Nizozemsku už dříve platný trend), zatímco na úsecích s novým, vyšším limitem byla situace lepší.

SWOV se nepodařilo najít jiné vysvětlení pro další nárůst počtu nehod na více omezených úsecích než rychlost samotnou a ve svých závěrech konstatuje, že „se nepodařilo prokázat, že by zvýšení rychlostních limitů vedlo ke zvýšení nebezpečí na silnicích, navzdory varování některých”. Už z těchto slov si asi dovodíte, ze SWOV není žádná „pirátská organizace”, naopak obvykle horuje za více, nikoli méně omezení. Přesto i ona musela uznat, že zvýšení rychlosti bezpečnosti provozu prospělo.

Překvapuje nás to? Nikoli. Změní to něco? Nikoli, pravděpodobně to ani nikoho z povolaných nebude zajímat. Ve světě jedné „pravdy” budeme raději dále hynout v nižších rychlostech přesvědčeni, že ta vyšší by nás zcela jistě zabila dříve, i když přichází jen další a další důkazy o pravém opaku.

V Nizozemsku v roce 2012 zavedli na dálnicích stotřicítku podobně jako jsme to my dříve udělali u nás. Počet nehod a míru jejich následků to nezhoršilo, naopak více se bouralo a umíralo tam, kde zůstaly starší limity. Oči to, předpokládáme, opět otevře málokomu

Zdroj: SWOV

Petr Miler