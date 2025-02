Ani prodej 30 tisíc nechtěných elektromobilů nezachránil Hertz před obrovskou ztrátou, loni prodělal neskutečných 70 miliard včera | Petr Miler

Také nejslavnější autopůjčovna světa na vlastní kůži poznává cenu dogmatické sázky na trhem nevyžádané řešení. V jeho případě to bolí velmi, i na firmu takového kalibru je 70miliardová ztráta brutální a daleko za nejhoršími očekáváními.

„Go woke, go broke,” říká se v Americe už pěkných pár let. Nedá se to doslovně přeložit do češtiny, natož aby to stejně dobře znělo, slovo „woke” už se ostatně usídlilo i ve slovnících mnoha Čechů ve své původní podobě. Opisem to ale přeložme jako humorně působící varování před tím, že v podnikání vás sázka na „woke kulturu” snadno přivede ke krachu. „Byl jsi woke, zisk ti fouk'”? Nic lepšího nás teď ve stejném duchu nenapadá.

Buď jak buď, tato fráze byla zastánci rozličných přístupů v duchu tohoto jednání, jejichž společným jmenovatelem je popírání reality všeho druhu, v souvislosti s auty zejména té technické a ekonomické, dlouho zesměšňována. Nakonec spousta firem, která se touto cestou vydala, slavila úspěchy. Ty ale zjevně neměly dlouhého trvání, jak se v poslední době přesvědčuje kdekdo od Audi po Porsche. A zapomenout nesmíme ani na firmu Hertz.

Také ta kdysi hodina za hlavu veškerou racionalitu, když se rozhodla přejít se svou skoro půlmilionovou flotilou téměř jen na elektrický pohon. „Dyť se to prosímtě ví, dyť se to prosímtě říká,” to byla tak jediná argumentace, která tento krok mohla ospravedlňovat. A asi ani moc nepřeháníme, pozdější odkrytí pozadí celého fiaska firmy s tímto typem aut ukázalo, že dogmaticky uvažující vedení naprosto ignorovalo zkazky nižšího managementu, že takové řešení nebude u lidí fungovat a skutečně rozhodovalo s argumentací typu „protože proto”.

Nefungovalo to. Z prstu vycucaný cíl pořídit statisíce elektromobilů sice vedl k obřím nákupům těchto aut, jejich pořízení už se ale nesetkalo se zájmem publika, A to je pro půjčovnu provozující takové množství aut, která přímo vlastní, smrtící stav. Podstatu celého problému po ohlášení výsledků Hertzu za rok 2024 trefně shrnuje Market Watch: „Elektromobily nejsou u lidí půjčujících si auta oblíbené kvůli omezené použitelnosti. Kvůli tomu taková auta z půjčoven, která jen nečinně stojí na parkovišti, nedělají nic jiného, než že autopůjčovnu stojí víc peněz.”

Přesně s tímto stavem byl Hertz konfrontován, k tomu rychle zjistil, kolik stojí opravy těchto aut, jak drahý může být jejich servis a především: Že míra ztráty jejich hodnoty je tak brutální, že jakákoli omezená využitelnost dostupných vozů je ekonomicky extrémně zatěžující. A i když je to už déle než rok, co to firma pochopila a problém řeší masivním rozprodejem nechtěných elektrických modelů, následky svých někdejších špatných rozhodnutí poznává dodnes.

Podle čerstvě zveřejněných výsledků se Hertz loni úspěšně zbavil dalších 30 tisíc elektromobilů, to jej ale ani nepřiblížilo zpět k ziskovému hospodaření. Za celý loňský rok tak ohlásil ztrátu ve výši 2,9 miliardy dolarů, bezmála 70 miliard Kč, daleko za nejhoršími očekáváními analytiků. A není to tak, že by v průběhu roku něco prodělal a situace se postupně zlepšila, i za poslední kvartál je 479 milionů dolarů (11,5 miliardy Kč) v minusu, což je o dalších 37 procent horší výsledek než loni.

Tohle je cena „woke” sázky na auta, která se pro toto využití zdála být vhodnými jen části nejvyššího vedení firmy. Od „broke” zjevně není daleko. Další krach firmy ale snad nepřijde, neboť se tváří, že je po velkém výprodeji z nejhoršího venku, svou nabídku znovu opírá o žádané vozy s obvyklou ztrátou hodnoty i dalšími vyzpytatelnými provozními náklady a elektromobily bude ve větší míře dál nabízet jen tam, kde jsou z nějakého důvodu v kursu (Kalifornie apod.).

Snad tedy bude lépe, otázka na závěr ale musí být tradiční: Bylo to nutné? A není řečnická, odpověď zní jasně: Nebylo, bylo to úplně zbytečné. Však nejde ani o ani cenné poučení, nic takového, je to bezcenný „provar”. Je to jako když si upálíte ruku v ohni, i když vám všichni říkají, že se vám přesně to stane. Co jste tím zjistili? Jen to, že ostatní měli pravdu, víc nic. Za to si vážně nic nekoupíte.

Z pokusu elektrifikovat celou flotilu půjčovaných aut Hertzu se stalo takové fiasko, že firmu znovu posílá do obrovských problémů. Loňská bilance jejího hospodaření je hlavně kvůli těmto vozům -70 miliard, snad bude lépe. Foto: Hertz

