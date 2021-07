Nové BMW 2 kupé odhaleno únikem, je přesně tak bizarní, jak mělo být dnes | Petr Miler

/ Foto: BMW

Jistě, krása je v očích toho, kdo se dívá a třeba se vám tohle auto bude líbit, my mu ale na chuť přijít nedokážeme. Podivná světla kombinovaná s ohromnými trojúhelníkovými vstupy vzduchu působí bláznivě.

BMW rozhodně není baštou konzervativně uvažujících motoristů, to si můžeme říci bez mučení. Na jednu stranu sice odmítá odepsat spalovací motory a přepřáhnout čistě na elektřinu jako konkurence, což je nám sympatické, na tu druhou se ale nezdá, že by mu bylo cokoli svaté.

Platí to z velké části i o technice. Stěží můžeme zapomenout slova vysoce postavených techniků ještě ze začátku milénia, kdy prohlašovali, že BMW nikdy nepostaví sportovní model divize M s přeplňovaným motorem. V podstatě jen o pár let později už neexistovalo žádné BMW bez přeplňovaného motoru, ta eMková nevyjímaje. Tímto směrem ale nakonec zamířili skoro všichni, designové směřování bavorské značky je unikum.

Najde se ještě pár modelů, které lze označit za relativně konzervativně pojaté, ale ubývá jich. Nové elektrické experimenty jsou jedna velká šílenost, nejen čelní maska nových M3 a M3 je šílenost, obrovské ledvinky modelů jako 7 a X7 jsou šílenost a máme-li věřit tomu, jak mají podle současných spekulací vypadat jejich další generace, budeme se těm dosavadním za výše zmíněná slova ještě omlouvat.

Bláznivých designových kejklí ale zjevně nezůstane ušetřena ani řada 2 kupé, která na rozdíl od zbytku dvojkové řady zůstane věrna zadnímu pohonu. Už loni v dubnu se dostaly ven první fotky nemaskovaného auta z jakéhosi výtahu, jejichž autenticitě jsme věřit mohli a nemuseli. Nyní, pár dnů před plánovanou premiérou vozu, ale začal sociálními sítěmi kolovat obrázek auta pocházející údajně z prezentačního videa a potvrzuje úplně tutéž realitu.

Diskuze o jeho autenticitě se vedou, my o ní ale nepochybujeme, náš zdroj v automobilce už ji potvrdil. Víme dále, že prezentační kousek ponese právě tuto barvu, takže záběr níže je přesně tím, s čím nás BMW bude konfrontovat 8. července v Goodwoodu. Líbí, nebo ne? Posuďte sami, nám ne, je to další násilně provokující design, který snad není ani moderní. Ale můžete to vidět jinak, pochopitelně.

Ani současné BMW 2 kupé není žádný krasavec, negativní emoce ale nebudí. Níže můžete vidět nástupce se vskutku bizarně pojatou přídí. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Bimmerpost

Petr Miler