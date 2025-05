Devastace v přímém přenosu: BMW 540d přišlo s novou generací reálně o 49 koní. Jako podstatně těžší vůz je i zásadně pomalejší včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Tohle auto jsem choval v úctě, po zkušenosti s jeho nejnovějším provedením si ale musím drbat hlavu. Lze ho buď přijmout jako otylou verzi 530d s nemístným označením, nebo jej odsoudit jako parodii na to, čím 540d donedávna byla.

Nejsem zrovna zarytým fanouškem BMW, na to máme v redakci jiné experty, auta německé značky jsem ale vždy choval v úctě. A některé modely si i oblíbil. Když se mi tedy tento týden dostalo do rukou aktuální provedení řady 5 ve verzi 40d, nejásal jsem, neboť současnou pětku už znám a je řadou svých vlastností rozpačitá. Současně jsem se ale docela těšil na zkušenost s posledním provedením verze 40d.

Tato varianta dosud platila za už dost svižné, a přitom relativně úsporné, prostě efektivní auto. A po vynuceném konci provedení M550d za naftový vrchol celé řady 5. S předchozí 540d Touring G31 jsem toho po Evropě najezdil dost a označil bych ji za velmi uspokojivou, současná pětka G60 ve vás takové pocity probudit snad ani nemůže. Ostatně se na ni stačí podívat.

Se svou velmi vysokou stavbou, která nechává prostor pro baterii v podlaze, již ale 540d pochopitelně nemá, vypadá jako nějaký allroadový sedan, je prostě nepřiměřeně vysoká a ve výsledku působí vizuálně značně nevyváženě. Lacině vyhlížející interiér s architekturou jako od drvoštěpa téměř bez jediného tlačítka též netěší, však už kvůli změně teploty ventilace vás nutí šátrat po displeji. A zkuste si vypnout otravné asistenty včetně eurounijního omezovače rychlosti, ani pro to už - na rozdíl od předchůdce - tlačítko neexistuje.

Ale to všechno možná dobře víte, však současná pětka není žhavou novinkou. Co mě ovšem zarazilo - a vás to tedy může zarazit též -, je technika vozu. Život v představě, že 540d je dál tím naftovým kouzelníkem, jakého léta známe, je životem ve lži. Je to úplně jiné auto než dřív, pouze si stejně říká.

Upřímně řečeno ani to není nové, ale jak se o BMW intenzivně nezajímám, nenapadlo by mě zkoumat, kolik má taková 540d koní. Neberte mě za slovo, ale pokud se nemýlím, ještě jako 535d E60 měla pětka nejprve 272 a pak 286 koní, jako F10 300 resp. 313 koní, s G30 pak přišlo 315 a nakonec i 335 koní. Žil jsem tedy v tom, že karavana jede dál a současná 540d má okolo 340 koní.

Ale omyl, ona je nemá. A nenapadlo by mě to zkoumat, kdyby to nedávala znát tím, jak jede. Tedy vlastně nejede.

Když jsem do auta sedl a poprvé ho osolil na Autobahnu (ale vážně, žádný Turek), myslel jsem, že je vadné, na 540d jelo mizerně. Vůz jsem tedy netrápil, až při zastávce na kafe se podíval do technických údajů a zjistil, že chyba není chybou, ale vlastností. Současná 540d má totiž 303 koní. Ale pozor, to je 303 mild hybridních koní, kdy o poslední desítky se stará malý elektromotor, reálně má tedy motor 286 koní. To samé, co pětka E60 před skoro 20 roky. A podobný výkon jako verze 530d o generaci zpátky.

Výkonový sešup je tedy enormní, protože předchozí 540d nebyla mild hybridní, aspoň o tom nevím, měla tedy skutečných 335 koní. Jsme tedy reálně o 49 koní níž a ne že ne. Pokud znáte moderní mild hybridy, víte, jak dlouho jim těch pár desítek koní navíc vydrží - je to chvilka. Jakoukoli delší akceleraci tedy musí odtáhnout jen diesel, ten je o tolik slabší, navíc si musí poradit s podstatně vyšší hmotností. Ta, kterou jsem zkusil, měla v techničáku zapsanou hmotnosti přes 2 tuny, předchůdce byl asi o 200 kilo lehčí.

Nakonec ani oficiální technická data neříkají jiný příběh - předchozí 540d dělala stovku za 4,6 sekundy, té dnešní to trvá 5,2 s. A mimochodem, M550d byla s 4,4 s ještě jinde. Pokud je tohle evoluce, ptám se kde je? Tohle je devastace v přímém přenosu.

Nic to nemění na tom, že 540d xDrive G60 je pořád jedním z těch přijatelnějších aut, která si můžete koupit, ale víc než touhu zase jednou vzbuzuje rozpaky. Automobilka buď neměla použít jiná očekávání vyvolávající označení, nebo se měla postarat o to, že vůz bude zase jednou krokem vpřed a ne vzad. Žijeme vážně ve smutné automobilové době, tohle by bylo v jakýkoli jiný moment, který jsem ve světě aut zažil, považování za naprosto nepřijatelné. Dnes je to akceptovatelný kompromis, neboť mnozí jiní padli ještě hlouběji...

Současné BMW 540d vlastně není 540d, jen si na něj hraje, bohužel. Foto: BMW

Zdroj: Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.