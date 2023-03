Američané odhalili revoluční převodovku, i s prťavými rozměry bleskově přenáší až 1 267 koní včera | Petr Prokopec

/ Foto: Czinger Vehicles

Už jsme viděli převodovky schopné zvládat větší výkony, obvykle ale v takovém případě musely být patřičně robustní. Tady dali Czinger s Xtracem dohromady stroj, který vytírá zrak i zavedenějším výrobcům.

V roce 2019 založil americký podnikatel Kevin Czinger se svým synem Lukasem automobilku nesoucí jejich příjmení. Společně se pak rozhodli, že zcela změní proces, jakým jsou auta navrhována a vyráběna. Hned u své prvotiny nazvané 21C pak dokázali, že slova v jejich případě nejsou příliš vzdálena od činů. Byť je otázkou, zda dané inovace budete považovat za pozitivum či za šílenství. Výroba hybridního supersportu totiž odstartovala již v roce 2021, zatím však nedošlo na předání žádného exempláře, místo toho se Czinger nově pochlubil jeho revoluční převodovkou.

Američané totiž začali spolupracovat se společností Xtrac na opravdu unikátní skříni, která vznikla na 3D tiskárně. Tento postup jim přitom umožnil přijít s topologickou, tedy tvarovou optimalizací. Nemáme tu tedy tradiční kužel s jedním velmi širokým a druhým velmi úzkým koncem, u kterého prostředkem prochází hřídel. Místo toho sekvenční automat připomíná spíše pohonnou jednotku s horizontálně položenými válci. Dle Czingeru tímto způsobem dokáže přenášet vyšší výkon a točivý moment při minimálních rozměrech.

Než ovšem budeme pokračovat dále, musíme si nejprve posvítit na hnací ústrojí. To je tvořeno 2,9litrovým osmiválcem twin-turbo, jenž produkuje 963 koní a 746 Nm. Kvůli tomu by logicky nemuselo docházet na jakékoli inovace, ostatně na světě existují daleko výkonnější agregáty. Nicméně tuto jednotku doplňují dva elektromotory na přední nápravě. Mimo to zde pak máme ještě jeden elektrický agregát ve formě generátoru. Celkově soustava produkuje 1 267 koní, což je více, než vůz váží (1 250 kg).

Hybridní systém je pak důvodem, proč Czinger mohl ustoupit od tradičního tvaru. Značka pak se společností Xtrac sáhla po dvouválcovém řízení ozubených kol, což jí umožnilo hladký přenos výkonu na přední kola od elektromotorů a na zadní od spalovací jednotky. Přeřazení z jedné rychlosti na druhou tak zabere méně než 0,1 sekundy, pročež je velmi blízko realitě udávané zrychlení vozu za 1,9 sekundy na stovku a za 15 sekund na třístovku. Na čtvrtmíli je pak Czinger za 8,1 sekundy.

Revoluční supersport, který byl navržen za pomoci umělé inteligence, již nyní drží dva rekordy pro produkční auta, a to na okruzích Laguna Seca a Circuit of the Americas. Těch značka dosáhla ještě předtím, než do hry zapojila novou převodovku. „Nemůžeme se proto dočkat, až pokoříme další,“ uvedl Lukas Czinger. Zajímavé to pak bude hlavně ve chvíli, kdy dojde na spárování nové skříně s výkonnější verzí hnacího ústrojí, jenž bylo naladěno na 1 369 koní.

Mimo to se máme dočkat ještě okruhové varianty, u které by pro změnu měla být snížena hmotnost na zhruba 1,2 tuny. Nejvyšší rychlost pak sice u tohoto provedení má klesnout „jen“ na 380 km/h, ovšem výrazně naroste přítlak. Již nyní přitom Czinger 21C dokáže při rychlosti 305 km/h produkovat dva tisíce kil. Jízda po stropě tak v jeho případě bude v podstatě brnkačka, ani se nebude muset pohybovat tak rychle...

Americký supersport dostal do vínku 2,9litrové hybridní ústrojí, na které nově bude navázána unikátní převodovka vyvinutá ve spolupráci s Xtracem. Díky tomuto kombu by vůz měl lámat jeden rekord za druhým. Foto: Czinger Vehicles

Zdroj: Czinger Vehicles

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.