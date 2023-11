Ani Honda už nesází vše na bateriové elektromobily, ukázala nový pohon pro SUV a další větší auta před 7 hodinami | Petr Prokopec

Japonci musí sami nejlépe vidět, kam se zejména v Evropě dostali sázkou na hybridní a bateriový pohon. Nyní si tak začínají hrát se sice pořád elektrickým, ale přece jen praktičtějším vodíkovým pohonem.

Před několika lety se Honda rozhodla, že nastal čas poslat dieselové a později i čistě spalovací motory do důchodu. Místo toho začala mnohem větší měrou podporovat elektrifikaci - nejprve hybridy, později i čisté elektromobily. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat, japonská značka dnes na evropských trzích doslova živoří. Od 1. ledna do 31. října letošního roku prodala na starém kontinentu pouhých 26 564 nových vozů, což je pomalu poloviční počet registrací, než jaký má na kontě Škoda za jediný měsíc. A především asi desetina toho, co tu Honda byla schopna prodat ve svých nejlepších letech. To je opravdu drastický propad

Divit se mu ale nejde, však auta jako Honda e za minimálně 900 tisíc korun byla nesmyslem par excellence. Není divu, že se zrovna tento model z nabídky poroučel, otázkou nicméně je, čím mohou Japonci zaujmout nyní. Takový Civic Type-R je sice zajímavý, při ceně startující na 1 449 900 Kč Hondu jistě nespasí. A prťavý Jazz od 620 tisíc Kč, základní Civic od 850 tisíc Kč nebo CR-V od 1,12 milionu korun (!), to jsou ceny tak příšerné, že téměř nulové prodeje byly nevyhnutelné. Takový Civic tedy v Evropě letos oslovil pouhých 6 357 lidí, v Česku 154 lidí a je tragikomické, že Honda na webu hovoří o omezené dostupnosti kvůli vysoké poptávce. Jak pak tedy vypadá ta nízká? Porsche v Česku prodá víc Cayennů než Honda Civiců...

Automobilka si tak nejspíše i začíná uvědomovat, že sázka na tuto kartu byla naprosto naivní. Od návratu zdravého rozumu jsme ještě nekonečně vzdáleni, první náznaky tu ale přece jen máme. Honda už odpískala vývoj „dostupného” elektromobilu, který měl vzniknout ve spolupráci s koncernem General Motors, neboť po roce zkoumání Japonci zjistili, že něco takového nelze se ziskem vyrobit. Nově tak mnohem větší důraz kladou na pohon, který je sice také elektrický, ale nepracuje s problematickými bateriemi - jde o vodíkové palivové články.

„Věříme, že touha po této technologii se zakrátko dostane na úroveň vedoucí k plnému komerčnímu nasazení,“ uvedl Ingo Hyhues, zástupce ředitele evropské divize značky pro produktové plánování. Souběžně s jeho slovy pak značka v Bruselu představila i prototyp nového vodíkového pohonu. To se má již příští rok nastěhovat pod kapotu Hondy CR-V, která s ním však bude k mání pouze na americkém trhu a v Japonsku. Kdy dojde na Evropu, zatím nebylo potvrzeno.

Automobilka se zatím příliš nerozpovídala ani o samotném ústrojí využívajícím palivových článků. Dojezd na jednu nádrž vodíku by nicméně měl být dechberoucí, a to i v případě užitkových aut, jenž danou technologií budou osazené rovněž. Již příští rok by ji totiž měl vyfasovat prototyp náklaďáku vyvíjeného společně s Isuzu. Pokud vše půjde podle plánu, pak by se tato novinka měla začít sériově vyrábět od roku 2027.

Jen pod kapotou různých větších osobních i nákladních aut však vodíkové ústrojí nemá skončit, Honda s ním počítá v mnohem širší míře. Pohánět má i veškerou stavební techniku, stejně jako bude moci sloužit jako stacionární generátor. Zdá se tedy, že už ani dříve posedlá Honda nesází vše na bateriovou elektromobilitu. Jestli si vybrala lepší alternativu, ukáže jen čas, už to, že je ochota vydat se také jinudy, je ale třeba přivítat.

Japonci ukázali prototyp svého nového vodíkového pohonu v Bruselu, ... Foto: Honda



...objevit se má mimo jiné v SUV CR-V a dalších větších autech. Foto: Honda

Zdroje: Honda, JATO Dynamics, SDA

Petr Prokopec

