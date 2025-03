Ani nové čínské řešení dobíjení elektromobilů se zdaleka nevyrovná tankování spalovacích aut, tady zas někdo neumí počítat včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Je to nepochybně posun, byť na řadu nepříjemných otázek od reálné použitelnosti v praxi po vliv na životnost baterií neodpovídá. Ale i kdyby všechno fungovalo tak, jak si Číňané malují, pořád nejsou ani zdaleka na úrovni spalovacích aut ve dvou klíčových ohledech.

I když se vyhneme „módním” termínům, je vskutku pozoruhodné, jak se dnes zachází s informacemi. Je v podstatě jedno, co má jaká zpráva společného s realitou, nakládáno je s ní podle toho, co se komu hodí nebo nehodí do krámu.

Když tedy na základě ničeho či nanejvýš vlastních snů a přání začne někdo vyhlašovat něco pozitivního směrem k aktuálně protežované věci, dostává se takové informaci při šíření zastání asi z 90 procent relevantních kanálů. Když ale někdo jiný začne na základě zcela jednoznačných faktů, výpočtů či nezpochybnitelné, dobře zdokumentované skutečnosti tvrdit něco, co protežované věci nenahrává, realita je přesně opačná.

Relevantních témat bychom našli řadu a elektromobilita je jedním z nich. Na tomto poli jsme pravidelně svědky vyhlášení elektrického pohonu coby vítěze nad tím spalovacím v různých ohledech, už mnoho let. Nepamatujeme, kdy naposledy to mělo něco společného s realitou, rozhodně to ale nemá nic společného s realitou dnes, kdy plejáda médií od Auto Weeku po Carscoops bez jakéhokoli dalšího zkoumání a počítání prezentuje nové řešení dobíjení elektromobilů od BYD za takové, které svými možnostmi odpovídá tankování spalovacích aut.

S realitou to nemá mnoho společného, a to i kdyby novinka fungovala přesně tak, jak si BYD představuje. Tedy bez jakýchkoli sekundárních, dnes neznámých negativ, která může vyjevit až dlouhodobější používání. Tak či onak se Číňané vytasili s novou platformou Super e, kterou doprovází tvrzení o tom, že u ní bude možné s každou sekundou dobíjení prodloužit dojezd o 2 km a po pěti minutách se dostat na 400 km. Tak to je bomba, ne?

No, ve skutečnosti je to absurdní tvrzení jako od prodavačů hrnců, neboť neříká nic o tom, o jaké kilometry s jakým autem půjde. Dva kilometry ujedete na elektrokole i s i elektrickým kamionem, můžete je ujet za hodinu i 40 sekund a energetická náročnost každého takového přesunu bude diametrálně odlišná. Podobné výkřiky do tmy by tedy měl každý soudný novinář ignorovat jako naprosto irelevantní, ale neděje se to.

Podržíme-li se faktů, pak má platforma zvládat dobíjení výkonem až 1 000 kW neboli 1 MW. To je jistě pokrok, jednak to ale pořád zdaleka není ekvivalent rychlosti tankování paliva. A jednak má řadu specifických úskalí.

Abychom si srovnali měřítka, podívejte se na reálnou rychlost tankování u obyčejné české čerpací stanice. V tomto konkrétním případě pojalo auto 74 litrů paliva během 100 sekund, což odpovídá 9 MW dobíjecího výkonu (jak k tomuto závěru dojdete, najdete v odkazovaném článku). Navíc je třeba říci, že tady žádný limit prakticky neexistuje - zvyšte průtok na dvojnásobek a máte 18 MW, na trojnásobek a máte 27 MW. Stačí rychlejší čerpadlo a novinka BYD je 27krát horší, to opravdu není ekvivalent.

Samozřejmě, máte pravdu, od určité chvíle je to už celkem jedno. U čerpací stanice vás bude rozčilovat stát čtvrt hodiny, ale jestli to budou 2 nebo 4 minuty bude většině lidí fuk. Ani touto optikou ale BYD není tam, kde spalovací auta - jednak jde o rychlost nabíjení resp. tankování, jednak jde o to, kolik energie do auta dostanete.

Do nádrže z videa výše přiteče za 100 sekund ekvivalent 250kWh elektrické energie v baterii, na to už dojedete opravdu daleko. Kdyby takovou baterku mělo BYD, čekáte snadno půlhodinu, neboť onen 1000kW výkon nebude možné použít pořád a ten průměrný bude sotva poloviční, to už jsou chemické limity baterek. Ale kdyby to tak nebylo a baterii bylo možné dobít s 90procentní účinnosti stále plným výkonem, čekáte 17 minut. To už neobtěžující vážně není.

Ona rychlost tedy pořád není až tak vysoká, další problém je ale v tom, že 250kWh BYD nemá. Reálně tedy sice relativně rychle, klidně za jednotky minut, doplníte celou baterii, ta ale bude třeba 80kilowatthodinová, takže půjde o ekvivalent asi 20litrové nádrže paliva. A taková bude snadno za dalších 200 km prázdná.

Je to zkrátka pořád stejný bludný kruh - „tankujete” relativně pomalu relativně malou „nádrž”. A znovu - udělat z 80kWh baterie 160kWh znamená předělat celé auto a prodávat ho za dvojnásobek. Dát do spalovacího auta 100litrovou nádrž znamená lehce si pohrát s naladěním a cenu zvednout asi 5 tisíc korun. Stačí tedy skoro nic a odskočíte elektromobilu na několikanásobnou použitelnost téměř bez jakýchkoli ústupků, ani 50 kilo benzinu v moderním dvoutunovém autě není žádná velká zátěž, vaše manželka na sedadle spolujezdce bude obvykle znamenat víc. Jsou to zkrátka pořád úplně jiné světy, stačí počítat.

Ten nejtíživější problém je ale nakonec ještě jinde. Je hezké, že BYD má k dispozici nabíječku i auto, které s 1000kW výkonem mohou pracovat, ale kde na takový výkon reálně narazíte? Neexistuje země, kde by byli schopni takové výkony u stanic běžně nabízet, tomu nebude stačit výroba elektřiny ani rozvodná síť. Však se podívejte, jaké potíže s dobíjením elektromobilů má už dnes Nizozemsko, a to tamní nabíječky pracují obvykle s nanejvýš pár desítkami kW výkonu. Přesto by muselo investovat 4,9 bilionu korun, aby zvládlo jen budoucí příchod více elektrických aut za současných možností dobíjení. To jsou peníze, které ani v zemi tulipánů nemají. Kdyby měli mít na každém rohu 1MW nabíječku, zruinuje to nejen je.

Realitou tak dnes je, že naprostá většina stojanů totiž zvládá maximálně 50 kW a i těch, které nabízí až 350 kW, je jako šafránu. BYD tu nicméně operuje s trojnásobkem takového dobíjecího výkonu. Značka přitom uvádí, že v Číně kvůli tomu postaví čtyři tisíce nových stanic, nevěříme ale ani sekundu, že budou pracovat s 1000kW výkonem. Navíc se pořád bavíme o současném připojení resp. dobíjení jednoho jediného auta - dvě najednou budou chtít 2 MW, tři 3 MW, pět 5 MW atd. Znovu nepředstavitelná věc, podívejte se, kde byste u nás vůbec mohli připojit jednu jedinou megawattovou nabíječku. Obáváme se, že nejpravděpodobnější odpovědí bude „nikde”.

Znovu srovnání se spalovacími auty - oněch 9 MW je výkon jednoho stojanu, který libovolná větší pumpa nabídne klidně 8 autům najednou. Potřebovali byste asi 80 MW okamžitého výkonu na jednom místě, abyste tohle vyrovnali. Každý trochu informovaný člověk jistě tuší, jaká fantasmagorie to je.

Upřímně, pro solidní použitelnost elektroaut stačí i méně, než co dnes nabízí ta spalovací. Ale nejsme to my, kdo toto srovnání vytáhl, kdo se jej pokouší malovat. A když už to někdo udělá, měl by si dát dvě a dvě dohromady, jinak prostě říká nesmysly.

Někteří zkrátka jako by odmítali pochopit, že je tak trochu malý zázrak, kolik energie a jak rychle je možné do spalovacího auta dostat. Je to opravdu hromada energie ve velmi malém balení, které můžete odtáhnout na trakaři doprostřed pouště. Proto se takto koncepce tak dobře rozšířila po celém světě, ať už je tam infrastruktura jakákoli. Vyrovnat možnosti tohoto řešení elektřinou a bateriemi ve vší komplexnosti vlastně ani nejde, to je zkrátka fyzikálně nemožné. Žonglovat s nějakým vyrovnáním jako s marketingovým pozlátkem je tak velmi ošidné - že to zkouší automobilka, chápeme, to zaujme. Média by jí to ale baštit neměla, jinak jen zesměšňují sama sebe.

Dobíjení výkonem až 1 000 kW jistě je posun, nicméně stále se nejedná o tutéž rychlost, s jakou můžete dotankovat palivovou nádrž. U té navíc můžete počítat s konstantním průtokem, zatímco dobíjení ovlivňuje mimo jiné okolní teplota. A také s nádrží, která pojme 50, 70 nebo 100 litrů paliva jako nic, baterie odpovídající víc jak 20litrové nádrži jsou dnes neobvyklé. Navíc je otázkou, kde vlastně s 1 megawattem budete moci počítat - skoro nikdy a skoro nikde? Hovořit za takto rozdaných karet o „vyrovnání” je absurdní. Foto: BYD

Zdroj: BYD, Auto Week, Carscoops, Autoforum.cz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.