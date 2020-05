Apple si nechal patentovat nové řešení oken aut, nabídnou netušené možnosti včera | Petr Prokopec

Můžeme vtipkovat o nových iWindows, patent Applu na nová automobilová skla je ale skutečný. Zvládají manuální i automatické ovládání propustnosti, zrcadlení a dokonce i tepelné vodivosti.

Před několika málo lety se hojně mluvilo o tom, že Apple hodlá vstoupit mezi výrobce automobilů. K tomuto kroku ovšem dosud nedošlo a je vůbec otázkou, zda se tak stane. Projekt s neoficiálním označením iCar měl být totiž dle všeho ukončen. Tedy alespoň jako celek. Firma s nakousnutým jablkem ve znaku by se však dle lidí zasvěcených do celé věci měla nadále věnovat inovacím zaměřeným na automobilový segment. A jak se nyní ukazuje, právě tato informace je pravdivá. Apple si totiž na americkém patentovém úřadu nechal zaregistrovat „Systém s přizpůsobitelnými okny“, který byl přes dřívější registraci zveřejněn tento týden.

Co přesně si pod tímto označením představit? Ve zkratce okno, u kterého je možné upravit propustnost, zrcadlení a dokonce i tepelnou vodivost. Vše přitom můžete ovládat manuálně, stejně jako je možné ponechat systém v automatickém režimu reagovat na podněty senzorů. Okno totiž z vnější i vnitřní strany tvoří skla, mezi která bylo vloženo několik vrstev polymerů. Součástí minimálně jedné je pak i vodivý materiál, kromě toho ovšem došlo rovněž na použití safíru.

Právě užití několika vnitřních polymerových vrstev umožňuje značnou flexibilitu okna. Regulována totiž může být propustnost pouze z jedné strany. To v podstatě znamená, že jakkoliv se sklo tváří zvenčí jako naprosto zatmavené, zevnitř není výhled nikterak narušen. Ba právě naopak je zabráněno kupříkladu onomu zrcadlení venkovních světlých ploch, stejně jako je potlačena také světlená intenzita slunečních paprsků. Pozoruhodné nicméně je, že systém dokáže zachovat jejich hřejivost.

V praxi to víceméně znamená, že při takové jízdě ve městě se okna zvenčí stanou zcela neprůhledná, aby měla posádka maximum soukromí. Jakmile ovšem vůz opustí zástavbu, dojde k adaptaci na jiné světelné podmínky. Okna tak může kupříkladu lehce ztmavit jemný sluneční filtr, který zároveň pohltí také UV záření. Systém zároveň v reakci na ony sluneční paprsky i stáhne teplotu klimatizace a upraví proudění vzduchu ve voze, a to vše automaticky, neboť propojen je rovněž s navigací.

Suma sumárum by se tak ovládání oken v budoucnu mohlo stát naprostým přežitkem, neboť automatika zjevně dokáže pokrýt naprosto vše. Systém přitom do jisté míry připomíná technologii, se kterou přišel Bosch. Tato společnost nicméně své sluneční clony zasadila na průhledných LCD obrazovkách, zatímco Apple zůstal u klasického skla. Jsme přitom zvědavi, kdy se objeví v sérii a pod jakým názvem. Jakkoliv totiž špatně nezní iGlass, úplnou bombou by byly iWindows.

Apple si nechal patentovat chytré okno, umí co dosud žádná jiná

Zdroj: Techxplore

Petr Prokopec