Apple si nechal patentovat nové řešení skel aut, umí, co dosud žádná jiná dnes | Petr Prokopec

/ Foto: US Patent and Trademark Office

Na sklech aut zdánlivě není co vymýšlet, Apple ale uvažuje jinak. Americký technologický gigant chce svou invenci projevit i v tomto oboru a chystá okno s několika monitorovanými vrstvami. Pomůže to v případě kamínků i zlodějů.

Již několik let se čile mluví o vstupu Applu mezi výrobce aut nebo alespoň automobilových komponentů. Technologický gigant dříve pracoval na elektrickém autonomní voze, projekt však nakonec odpískal. Ovšem jen jako celek, mnohé dílčí prvky světlo světa spatřit mohou. Že Apple s pracemi neskončil, dokládá i nový záznam z amerického patentového úřadu. Firma s nakousnutým jablkem ve znaku si totiž zaregistrovala zcela nové řešení automobilových skel.

To může majitele vozu informovat o prasklinách, což na první pohled může působit jako zbytečnost. Příroda nám nadělila zrak, s jehož pomocí můžeme ony praskliny uzřít, jenže nevidíme je hned, jakmile se na skle objeví. Navíc je třeba dodat, že technologický gigant nezůstává pouze u jedné funkce, ale přihazuje navíc mnohé další. A dodává, že aplikace se nemusí zastavit jen u aut, ale může pokračovat i u domů.

Okno přitom počítá s několika vrstvami, z nichž jedna blokuje infračervené paprsky. Další je pro změnu osazena vodiči, které přenáší proud a díky tomu sklo zvládají odmrazit. Právě prasklina v této vrstvě může řidičům způsobit největší problémy, zvláště pokud je mikroskopická. V té chvíli ji pouhýma očima nemusíme zaznamenat, místo toho místo zaznamenáme až ve chvíli, kdy je příliš velká, nebo vodiče ve skle začínají korodovat.

Funkce chystané novinky ale nekončí ani zde, neboť schopnost sklad identifikovat poškození lze využít i jinak. Umělá inteligence totiž nezaznamená jen praskliny od kamínků, ale i pokus o odcizení vozu. Při rozbití okna tak ihned může varovat majitele skrze mobilní aplikaci, což dnes žádné sklo nedokáže.

Kromě toho Apple do budoucna skutečně počítá s plnou automatizací, díky čemuž by okno nemělo pouze varovat majitele, ale zároveň si bude moci i objednat servis. A pokud to v dané době již bude možné, pak jej klidně absolvuje bez vás, načež vy vlastně samotnou opravu zaznamenáte pomalu až ve chvíli, kdy vám přijde bezpečnostní kód potřebný k autorizaci faktury.

Je samozřejmě otázkou, jestli toto řešení někdy najde své uplatnění, je ale přinejmenším zajímavé. Jde zkrátka o něco nového, tedy projev přístupu, na nějž jsme v případě Applu zvyklí. Akorát v nám poněkud bližším oboru.

Zdroj: US Patent and Trademark Office

Petr Prokopec