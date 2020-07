Asi nejpromyšlenější odtahový vůz planety bezpečně naloží auto v jakékoli pozici dnes | Mirek Mazal

/ Foto: IMET Radio Remote Control@Youtube

Nechtěnému ani žádanému odtahu neunikne auto stojící prakticky v jakékoli pozici vůči silnici. Tato chytrá technika si ho vyzvedne klidně i z garáže.

Odtahové služby stále zdokonalují svou techniku, aby se přizpůsobily vývoji. Nejde jen o čištění ulic od špatně parkujících automobilů, obecně nepříliš populární činnost, odtahovky slouží i ve prospěch řidičů.

Přeprava na korbě hojně slouží i k odvozu aut do servisu kvůli poruše či nehodě a nesmíme zapomenout ani na situace, kdy si zákazník nechá dodat vůz na místo určení jen proto, aby nenajel zbytečné kilometry nebo neztrácel čas. Složitější situace na trhu nutí dopravce modernizovat výbavu, proto vznikl asi nejpromyšlenější odtahový vůz planety.

Stojí za ním italská společnost IMET Radio Remote Control, která nabízí úpravu sklopného nákladové prostoru, aby bylo možné dálkově ovládat otočení rampy do všech potřebných směrů. Hydraulický systém dovoluje řidiči nákladního vozu stát prakticky v jakékoliv pozici, protože si může tlačítkovým ovladačem z odstupu koordinovat rozložení podpěr a natočení rampy.

Demonstrační video znázorňuje sklápěč zaparkovaný kolmo k vratům do budovy, odkud bylo potřeba odvézt dodávku. Obsluha s ovladačem IMET zasunula rampu přímo do garáže a po pár minutách se užitkové Iveco točilo ve vzduchu před domem. Operátor může jen dohlížet a soustředit se na správný prstoklad.

S takovými možnostmi si jen stěží dokážeme představit situaci, ve které by nebylo možné auto naložit bez velkého rizika jeho poškození. Hydraulická ruka má v tomto směru své limity, rampa auto nechává vždy v jeho přirozeném postavení. Podívejte se na to sami, je to vážně chytré řešení.

Italská technika odtahu zrychluje a ulehčuje práci, k nakládaným autům je velmi ohleduplná. Foto: IMET Radio Remote Control@Youtube

Zdroj: IMET Radio Remote Control@Youtube

Mirek Mazal