Audi dostalo do prodeje zcela nové řešení světel, nabízí dosud netušené možnosti | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Dlouho se o nich hovořilo jako o něčem, co se v autech jednoho dne objeví, v inovovaném Audi Q5 jsou ale nově koncipovaná světla k dispozici už nyní. Zatím jde o ta zadní, do budoucna se ale objeví i na přídi.

Světlomety měly po léta jedinou funkci - svítit. Vpředu se staraly o to, abychom viděli i byli vidět, zezadu pak informovaly ostatní o vaší přítomnosti na silnici. S přibývajícím časem ale začaly hrát stále větší roli i v oblasti designu a její význam se rok od roku umocňuje. Dnes jde pro výrobce o významnou oblast, v níž se mohou vymezit oproti konkurenci, Audi ale chce zajít ještě dál. Přivádí do hry možnost individualizace a také konkrétnější komunikace ostatními účastníky silničního provozu od řidičů až po chodce či cyklisty.

Než se ovšem přesuneme do budoucna, zamíříme na skok do minulosti. V roce 1994 Audi přišlo s xenony, které začaly od roku 2008 nahrazovat plnohodnotná diodová světla. Šest let na to pak přišly světlomety laserové, jen těm ale budoucnost nepatří. Za řešení budoucnosti je označována také technologie OLED, která už teď začíná využívat alespoň části šíře svých možností. Objevuje se na modernizovaném Audi Q5, které pracuje s organickými diodami reagujícími na ostatní automobily. A co více, zákazníkům umožňuje i jistou individualizaci.

„U modelu Q5 je trojice organických diod, z nichž každá je tvořena šesti segmenty. Máme tedy 18 pixelových políček, a s těmi je možné u koncových lamp vytvářet různé světelné podpisy,“ uvedl na online tiskové konferenci k tématu Christoph Häussinger, jenž má u čtyř kruhů na starosti design světlometů. Přitom dodává, že zákazník si tak již nyní může vybrat podobu osvětlení svého vozu, navíc je tu ona komunikace s ostatními účastníky provozu.

Zadní OLEDky německého SUV se tak např. jasně rozzáří ve chvíli, kdy Q5 stojí a další vůz se k ní přiblíží na dva metry. V té chvíli se Audi snaží světlomety varovat ostatní řidiče před možným kontaktem. Jakmile se řidič čtyř kruhů, kterého světelné hrátky na zádi nikterak neruší a jenž o nich vlastně ani nemá ponětí, rozjede, lampy se opětovně vrátí do normálního nastavení.

Dle Audi jde navíc o pouhý počátek „světelné cesty“, výsledkem dalšího vývoje má být podle Michaela Kruppa celý „světelný jazyk“. Značka se čtyřmi kruhy ve znaku tak chce celou záď proměnit v komunikační nástroj, který bude ostatním dopředu dávat najevo, co se jeho řidič chystá udělat. Je tu ovšem jeden oříšek, a to v pochopení mnohých symbolů. Mimo to Krupp naznačuje, že politici budou na změny reagovat mnohem déle než technici, načež legalizace některých částí řešení zabere ještě roky.

S podobnými funkcemi budou navíc stále více spojena i světla přední. Ta nejprve umožní individualizaci v případě jejich vnější viditelné podoby - např. na novém Audi A3 se jejich podoba už nyní liší v závislosti na variantě a u vrcholné RS3 má být nastavitelná stejně jako ta zadní u Q3. Výhledově pak mají přední světla promítat na silnici obrazy se stejným cílem, s jakým je už nyní ukazují přímo ta zadní - aby auta lépe informovala okolí o úmyslech řidiče, aktuálních rizicích apod.

Modernizované Audi Q5 dokáže pomocí zadních světel varovat ostatní řidiče před příliš malou vzdáleností. To je však pouze počátek snah čtyř kruhů o navýšení bezpečnosti, brzy se přidají i přední lampy. Foto: Audi

Zdroj: Audi

