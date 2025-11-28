Audi odhalilo nový šestiválcový TDI v A6 s velmi sebekritickou registrační značkou. Vrací se do firmy smysl pro realitu?
Petr ProkopecTakhle kritičtí jsme k nové á-šestce nebyli ani my, Němci ale zjevně šli do sebe. Žerty kolem „SPZ” prezentačního auta ale nechme stranou, v jeho útrobách je první skutečně žádoucí motor prý s bleskovými odezvami. A stejný dostala i nová Q5, tohle bude na lidi fungovat.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Takhle kritičtí jsme k nové á-šestce nebyli ani my, Němci ale zjevně šli do sebe. Žerty kolem „SPZ” prezentačního auta ale nechme stranou, v jeho útrobách je první skutečně žádoucí motor prý s bleskovými odezvami. A stejný dostala i nová Q5, tohle bude na lidi fungovat.
Diesely jsou mrtvé, budou vám tvrdit jejich odpůrci. Zvláště poté, co po deseti letošních měsících jejich podíl na celkových prodejích nových aut v EU klesl jen na 8 procent. Lépe jsou na tom tedy nejen vozy benzinové, ale rovněž i hybridní, plug-in hybridní a elektrické. Diesely tedy v rámci pohonu zastávají až poslední místo, což je opravdu dramatický propad vůči dekádu starým výsledkům, které jim přisuzovaly více než 50procentní podíl.
Za tímto vývojem nicméně nestojí zákazníci, ti by dieselová auta kupovali, jak se ostatně ukazuje u ojetin, kde mají pořád přibližně poloviční podíl. Místo toho si prstem můžeme ukázat na regulace, které tyto motory dostaly z naprosté většiny dostupných aut. A i u těch zbylých z nich udělaly drahý špás, který je často dále zdražován lokálními registračními daněmi, vyššími silničními daněmi apod. Pokud se ale budeme soustředit jen na specifické segmenty trhu v místech, kde takové penalizace neexistují - třeba v České republice - uvidíme docela jiný obrázek.
Data SDA jsou nesmlouvavá. U takových SUV, jako je třeba Audi Q7, dělají letos diesely 403 prodejů z 517 celkem. A u aut vyšších tříd, jako je třeba BMW řady 5, jde o 395 aut z 603 vozů. Seberte podobným modelům diesely a neprodáte skoro nic. Není tedy nakonec vidu, že dříve velmi dogmatické Audi nejenže neudělalo ze spalovací A6 model A7, aby jej odsunulo na druhou kolej, ale nakonec mu nevzalo ani motor V6 TDI, jak se zprvu mohlo jevit. Je to zkrátka bestseller.
Audi tedy oznámilo, že se nejen do modelu A6, ale současně i do nové Q5 vrací šestiválcový třílitrový TDI. Takový tu byl už dřív, ovšem vůbec poprvé byla spalovací jednotka spárována nejen s 48voltovým elektrickým okruhem, ale také s elektricky poháněným kompresorem, který je usazen za turbodmychadlem a mezichladičem. Dříve takové řešení dostaly naftové S6 a SQ5 TDI s trochu jiným motorem, teď ho mají i standardní modely v o trochu slabší formě.
Audi uvádí, že spojením těchto technologií došlo ke zvýšení točivého momentu v nízkých otáčkách, pročež po sešlápnutí plynového pedálu nezažijete „žádnou turbodíru“. Místo toho by odezva měla být okamžitá, podobně jako u elektrických aut. Tomu se úplně nedá věřit, přesto je úctyhodné, že se elektrický kompresor dokáže na 90 tisíc otáček roztočit během 0,25 sekundy, tedy o 40 procent rychleji než mechanické přeplňování. Během prvních 2,5 sekund tak při akceleraci máte náskok jedné délky vozu.
Co se technických dat týče, jednotka standardně produkuje 299 koní a 580 Nm, nicméně hybridní technika při akceleraci či předjíždění dokáže dodat až 24 kobyl a 230 Nm. Pokud tedy trůní pod kapotou sedanu A6, lze počítat s 5,2sekundovou akcelerací a maximálkou 250 km/h. Zajímavé přitom je, že zatímco kombík potřebuje o desetinu navíc, v případě Q5 se sprint zkracuje na rovných 5 sekund, a to v případě konvenční verze i Sportbacku. Q5 totiž není lehčí, navíc je vyšší.
Nový diesel, jakkoli označení EA897evo4 naznačuje, že jde o evoluční verzi předchozích agregátů, díky hybridní technice zvládá rekuperovat brzdnou energii, a to při výkonu až 25 kW. Mimo to zvládá spalovat i naftu typu HVO, se kterou emise CO2 klesají o 95 procent. Podobně jako BMW přitom i Audi tímto palivem plní svá dieselová auta již v továrně. Oficiálně udávaná spotřeba modelů A6 a Q5 se pak pohybuje mezi 5,3 a 6,8 l/100 km.
Dá se tedy předpokládat, že po „novém“ turbodieselu bude nemalá poptávka, v případě SUV hlavně ze strany privátní klientely, u sedanu a kombíku pak od firem. Je proto zarážející, že s touto jednotkou Němci přichází až nyní, tedy několik měsíců po premiéře. Když se ovšem blíže podíváme na počínání automobilky z poslední doby, firma zákazníky nebere vážně a chvílemi se jim snad až vysmívá, překvapit by nás to nemělo.
Vrací se tedy do Audi smysl pro realitu? Možná, ostatně leccos naznačuje už registrační značka použitá na A6 s novým dieselem - HNUS 916. Takhle kritičtí jsme nebyli ani my, a to jsme designu novinky poklonu zrovna nevysekli. Ale to samozřejmě berte s humorem - ukazuje to nanejvýš to, že v ústředí Audi nepracuje mnoho Čechů, ti by jistě měli pár připomínek...
Modely A6 a Q5 je opět možné osadit turbodieselem V6 TDI, evoluční verze třílitrového šestiválce byla spojena s mild-hybridní technikou a elektrickým kompresorem za účelem zlepšení dynamiky a ponížení spotřeby. Foto: Audi
