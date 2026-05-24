Audi si nechalo patentovat nové řešení dvouspojkové převodovky, vychytávka zkrátí prodlevu řazení na nulu
Petr ProkopecTento patent připomíná, že Audi si svou „jedinou možnou budoucností” už nějakou chvíli není vůbec jisté. Zajímavé vylepšení už tak dobrého S tronicu alias DSG může zejména sportovním modelům přispět k ještě přirozenějšímu projevu, stačí je nezabít hmotností.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Audi si nechalo patentovat nové řešení dvouspojkové převodovky, vychytávka zkrátí prodlevu řazení na nulu
včera | Petr Prokopec
Tento patent připomíná, že Audi si svou „jedinou možnou budoucností” už nějakou chvíli není vůbec jisté. Zajímavé vylepšení už tak dobrého S tronicu alias DSG může zejména sportovním modelům přispět k ještě přirozenějšímu projevu, stačí je nezabít hmotností.
Volkswagen Golf R32 čtvrté generace se stal vůbec prvním produkčním vozem na světě, který se dočkal dvouspojkové automatické převodovky. S tou koncern Volkswagen koketoval už od 80. let minulého století, kdy ji začalo využívat závodní Porsche 962, na silnice se ale DSG podívalo až po příchodu nového milénia. Němci tehdy s novinkou ani chvíli neváhali a nezůstali jen u jednoho vozu. Krátce po Golfu tak skříň se dvěma spojkami začal využívat i Beetle TDI, stejně jako Audi TT. To však byl jen počátek, vzápětí pomalu neexistoval koncernový model, který by s DSG nebyl spojen.
V posledních letech nicméně směrem k dvouspojkové převodovce mířila spíš kritika než chvála, a to kvůli jejímu šizení u obyčejnějších modelů, klidně i z líhně Audi. Robustní verze dvouspojek jako DQ500 používaná v RS3 nebo TT RS skoro nemají chybu, tuctovější varianty párované s motory jako 2,0 TDI už jich mají docela dost. Potýkají se s kdečím od nespolehlivosti až třeba po dobu řazení. Jakkoli by totiž vždy skříň měla být připravena na změnu stupňů, můžete ji buď při pomalé, nebo se při změně rytmu jízdy nechá snadno zmást. Kvůli tomu jí ale následně řazení zabere víc času než člověku z masa a kostí. K tomu ještě přihoďte vyšší hmotnost, stejně jako mnohá omezení spojená s výší točivého momentu, a rázem tu máte důvod, proč se koncern VW začal přesouvat ke konvenčním automatům.
Audi ale zjevně ví, že v DSG se pořád skrývá nevyužitý potenciál, který dosud nebyl objeven. Potvrzují to i nové patentové návrhy, které se povedlo odhalit kolegům z Car Buzz. Znovu by primy měly hrát dvě spojky a dvě sady ozubených soukolí, nicméně zatímco v současné době převodovce tohoto typu trvá zhruba 0,2 sekundy, než na změnu stupně fakticky dojde, u nového řešení by se jedna spojka měla rozepínat ve chvíli, kdy ta druhá je již sepnutá.
Čas potřebný k přeřazení by se tak zredukoval na nulu tak, že řídicí software převodovky by jednu spojku a sadu ozubených koleček měl připravenou již dopředu, pročež by při řazení nedošlo na pokles točivého momentu. Něco takového by auta novým typem DSG dál zrychlilo, což by při aktivní jízdě řidiče jistě těšilo.
Neznamená to nicméně, že by lidé nepocítili odlišný točivý moment v odlišných otáčkách, v tomto ohledu by vše nadále záviselo na charakteru motoru. Díky tomu by se Audi osazená novou převodovkou nechovala jako elektromobily, kde je všechno až příliš jednotvárné. Což nás nakonec přivádí ještě k jiné myšlence.
Přinejmenším stejně jako fungování samotného automatu je zajímavé, že se Audi dalším vývojem DSG alias S tronicu (obchodní označení čtyř kruhů pro totéž) vůbec zabývá. Znamená to, že automobilka skutečně opustila myšlenku rychlé a plošné elektrifikace celé nabídky. A protože v souvislosti s patentem je zmiňována hlavně sportovní divize značky, můžeme u dalších modelů RS počítat se spalovacím pohonem. Pokud ovšem bude pokaždé doprovázeno plug-in hybridní technikou, jako je tomu u vysloveně stupidní nové RS5, je to nakonec jedno. Marnost celého řešení pohonu nemá jakýkoli automat šanci zachránit.
Dvouspojky koncernu VW zjevně pořád neřekly poslední slovo, Audi pro ně chystá další zajímavou inovaci. Ilustrační foto: Volkswagen
Zdroj: Car Buzz
Bleskovky
- Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
před 3 hodinami
- Nejošklivější nové auto týdne, měsíce i roku schytává těžkou bídu od jinak nekritických kolegů, je leda parodií na 8 let starého předchůdce
včera
- Audi pro rok 2026 vážně chystá nový model s technikou, která byla zastaralá už v roce 2019
21.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- 300 ZGH v Hořicích kořistí Petra Najmana; ESR pro Hoffmanna 09:00
- Honda Vision 110 2026: v nových barvách 08:00
- Oversby (68) zemřel na závodě Pre-TT včera 22:26
- Časový program Tourist Trophy 2026 včera 10:00
- Tim Reeves/Melanie Farnier: Tourist Trophy pro ně skončila dříve, než začala 23.5.2026
Nejčtenější články
- Peugeot se vrací k velkým kombíkům, stopy po lvích drápech zabírají na novince už asi půlku auta
27.4.2026
- Prodejní rekord auta nabízeného ve stejné podobě od roku 2011 důrazně připomíná, co lidé chtějí. A nedostávají
27.4.2026
- Porsche si za svůj Taycan účtuje 2,8 milionu korun, Číňané prodávají tohle jen za ďábelských 666 tisíc
27.4.2026
- Vzácná francouzská silniční raketa, která šla po krku i BMW M5, se dá koupit v krásném stavu. Jeden z 1 046 kusů stojí podle toho
27.4.2026
- Prodeje elektromobilů už se hroutí i v Číně, tržní podíl německých automobilek bere dech
28.4.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva