Audi zařízne svůj legendární pětiválec, potvrdil šéf, je to další z řady jeho mizerných rozhodnutí

Sám přiznává, že nejde o rozhodnutí učiněné pod tlakem emisních norem nebo čehokoli podobného, těm by motor vyhovět uměl. Audi prostě samo nechce, už nestojí o to být výjimečné a nabízet zákazníkům úzkoprofilové věci, zajímá ho jen masový produkt.

včera | Petr Prokopec

Foto: Audi

Sám přiznává, že nejde o rozhodnutí učiněné pod tlakem emisních norem nebo čehokoli podobného, těm by motor vyhovět uměl. Audi prostě samo nechce, už nestojí o to být výjimečné a nabízet zákazníkům úzkoprofilové věci, zajímá ho jen masový produkt.

„Dávám bolševikovi rok, maximálně dva!“ Kultovní hlášku z Pelíšků zná asi každý, a to zjevně nejen u nás. Jak se totiž zdá, donesla se i ke Gernotu Döllnerovi, šéfovi Audi. Ten se nicméně nerozhodl tohle relativně krátké časové období spojit s nadvládou kohokoli, nýbrž se zbytkem života ikonického 2,5litrového pětiválce. Pohonná jednotka v současné době pohání už jen model RS3, ve kterém produkuje 400 koní ve standardním provedení nebo 407 ve verzi Performance. A pokud jste po ní vždycky toužili, raději začněte rovnou sepisovat objednávku, ať máte jistotu, že na vás ještě vyjde.

„Pětiválec pravděpodobně skončí s příchodem normy Euro 7,“ potvrdil šéf Audi kolegům z magazínu Drive na mnichovském autosalonu. To naznačuje, že by mohlo mít problém nové emisní normě přijatelným způsobem vyhovět, což by Audi do jisté míry omlouvalo, tak to ale není. Döllner totiž dodal , že problémem nejsou emise, podle „není obtížné“ upravit 2,5litrovou jednotku tak, aby Euro 7 plnila. Audi prostě nechce, je to moc práce pro moc málo prodaných aut.

„Je to otázka masovosti výroby a celkové poptávky na trhu,“ dodal, čímž jen podtrhl všechno je dnes s Audi špatně - zákazníci a fanoušci o tom točí hodinové filmy. Automobilka čtyř kruhů prostě jako by se den za dnem vzdávalo všeho, co ji učinilo výjimečnou. A pětiválcový motor zjevně nebude výjimkou.

Audi jako by si neuvědomovalo, že některé modely, některá technická řešení, některé prvky prostě nemohou být ziskové samy o sobě, pomáhají vytvářet celkový obraz značky, který pak pomáhá s prodeji i s maržemi. Není to přímo vidět, nedá se to spočítat v Excelu, ale takový efekt těchto věcí je nesporný - Ferdinand Piëch, který postavil Audi na nohy a udělal z něj to, čím donedávna bylo, zasvětil takovým snahám většinu svého života. Döllner to ale nechápe.

Pětiválec ostatně z nabídky Audi mizí už nějaký ten pátek. Dřív jím disponoval nejen model RS3, ale také TT RS či Q3 RS. Jenže kupé a roadster značka poslala na věčnost, v případě SUV pak u třetí generace sportovní verzi nevzkřísila. I tohle jsou kroky, které se odehrály už za Döllnera coby šéfa Audi a firmě nic dobrého nepřinesly. Přesto v nich hodlá pokračovat dál a automobilku napravit přesně tím, co ji posílá ke dnu.

Prvním autem, které podle něj má značku znovu vynést ke hvězdám, je kontroverzní Concept C. Tedy předobraz elektrického nástupce TT a R8, který odrazuje jak designem, tak pohonem. Přitom by vlastně stačilo, aby kupé přijalo za svůj trochu atraktivnější vzhled a pod kapotu nasadilo pětiválcový motor a rázem by se na něj stály fronty. S ničím takovým ale opravdu nemůžeme počítat.

Dodejme, že Audi neobvyklou koncepci motoru začalo používat v roce 1977 právě díky Piëchovi, s moderním pětiválcem pak přišlo v roce 2009. Nyní chystá jeho labutí píseň, jejíž prodej musí dle pravidel skončit nejpozději v listopadu 2027. Doufejme ale, že dřív, než k tomu dojde, bude odejit Döllner a jeho nástupce napodobí Amedea Felisu u Stellantisu, který dokázal, že klíčová rozhodnutí ve prospěch zákazníků a i samotných automobilek se dají změnit velmi rychle.


Audi zařízne svůj legendární pětiválec, potvrdil šéf, je to další z řady jeho mizerných rozhodnutí - 1 - Audi RS3 2024 facelift prvni sada 05Audi zařízne svůj legendární pětiválec, potvrdil šéf, je to další z řady jeho mizerných rozhodnutí - 2 - Audi RS3 2024 facelift prvni sada 06Audi zařízne svůj legendární pětiválec, potvrdil šéf, je to další z řady jeho mizerných rozhodnutí - 3 - Audi RS3 2024 facelift prvni sada 12
Audi RS3 se loni dočkalo faceliftu, který ponechal pětiválec prakticky beze změn. Pokud jste ale po tomto voze a hlavně motoru vždy toužili, rozhodně si s objednávkou pospěšte. Zakrátko totiž budete moci upalovat už jen do bazarů. Foto: Audi

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

