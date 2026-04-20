Audi znejistělo pod tíhou fiaska téměř všeho nového, co dělá. Hledá cesty, jak udržet naživu svůj legendární motor
20.4.2026 | Petr Miler
Situace Audi je mnohem horší, než se na první pohled zdá. A že ani ten první pohled není žádná nádhera. Automobilka tak sice rétoricky ve svých sebezničujících tendencích příliš nepolevuje, reálně ale ví, že musí něco změnit. A tak se o to pokouší.
Vyřknout větu, že Audi neprožívá zrovna zlaté časy, by znamenalo kandidovat na nejdiplomatičtější vyjádření měsíce. Automobilka po letech mizerných rozhodnutí přichází o zisky i zákazníky prodejně se propadá zpátky až na úroveň, kde bylo na začátku minulé dekády. Navíc nejde o obraz minulosti, který by se podařilo změnit, naopak. Rozklad odbytu značky na klíčových trzích pokračuje a nevidíme důvod, proč by se trend měl změnit. Pokud je dnes automobilka schopna přicházet s takovými nesmysly, jako je nová RS5, coby vrcholy své nabídky, nelze čekat skoro nic. Téměř všechno ostatní je jen problematičtější.
I když to není pozitivní shrnutí, pořád to plně nevystihuje bídu, v jaké se dnes automobilka nachází. Celková prodejní čísla sice nejsou dobrá, ale nejsou zase tak špatná, jak by vás po návštěvě showroomu plného nechtěných modelů a demotivovaných prodejů napadlo, že budou. Zkoumat je ale třeba to, z čeho se agregátní údaje berou, přičemž dojem není dobré nechat si mást českými výsledky. Tady prodejně vládne model Q7 před Q8, Q5, Q3, A6 a A5. To jsou celkem „zdravé” typy s tučnými cenovkami a adekvátními maržemi, které si Audi tak nějak spojíte. A které obvykle mají v nabídce značky budoucnost. Český trh je ale tak trochu exot.
Letošní evropská čísla registrací jednotlivých modelů podle Data Force ukazují pro Audi mnohem varovnější obrázek. Zatím je máme k dispozici do února a agregovaně zní pořád slušně 96 821 aut letos, 95 746 loni, pohoda jazz. Ale co modely? Odbytu naprosto - ale ale naprosto - jednoznačně vládne A3, tedy skoro dožívající model, který ani neměl (a pokud víme, tak stále nemá) dostat ekvivalentního nástupce, který je na trhu už šestým rokem a fakticky je pouze velkým faceliftem vozu z roku 2012. Tento typ si letos v Evropě našel skoro dvakrát víc kupců než cokoli jiného z nabídky (!) Audi a podílí se na jeho odbytu téměř z 20 %.
Druhá je tedy s velkým odstupem A5, nástupce někdejšího bestselleru A4, těsně za ním je ale A1, další pojízdná mrtvola, pak Q3, pak Q2, pak Q4, pak teprve A6, pak teprve někdejší bestseller Q5, pak teprve elektrická A6. A Q7 je dokonce za Q8 v podstatě už mezi propadáky s tisícovými měsíčními prodeji na celém kontinentu. Tohle je bída s nouzí. Prodeje Audi jsou dnes do značné míry postavené kolem levných modelů bez perspektivy, téměř všechno nové je fiasko - relativní (bylo výrazně líp) či absolutní (nízké prodeje, ať se na ně podíváte jakkoli).
Pod tíhou takových zjištění automobilka zjevně znejistěla a včerejší rozhodnutí o zítřejších obětech její posedlosti elektrickou budoucností najednou nemusí platit. Divili bychom se, kdyby Audi odepsalo najednou A1 i A3, jak mělo v úmyslu, protože by pomalu nemělo co prodávat. Tak či onak ale na těchto autech nic velkého nevydělá, vyšší marže jsou spojené leda s jejich extra provedeními typu RS3, které to ale měly včera spočítané tuplem. Motor této verze totiž už viděl své parte. Nakonec ale může skončit ve skartovačce.
Automobilka byla původně neměla v úmyslu udržet jej v souladu se zpřísňujícími se emisními předpisy v EU, a tak jej chtěla zaříznout v Evropě ještě letos a ve zbytku světa nejspíš příští rok. Také proč držet naživu něco tak přežitého, když budoucnost je elektrická, ne? No, možná proto, že takové auto na rozdíl od té skvělé budoucnosti někdo kupuje i za dost absurdní peníze.
V rozhovoru pro Autocar tedy šéf Audi Sportu Rolf Michl otočil a najednou říká, že firma je „otevřena všem možnostem” a hledá cesty, jak motor dál nabízet i v EU. „Mohu vám říct, že stále uvažujeme o různých technologických možnostech,” dodal, aniž by byl konkrétnější. Tedy nad rámec toho, že jednou z cest je motor hybridizovat.
To nás trochu děsí, neboť to pro něj může znamenat jen pomalou smrt místo té rychlé. Ale je hybrid a hybrid - ze žádného nejásáme, ale nějaká mild-hybridizace ve snaze nakrmit soudružku Ursulu a její nohsledy se dá snést. Pokud by se motor měl stát součástí např. plug-in hybridního pohonu, je pro sportovní mrtvý ještě před narozením.
Naděje tedy svitla, to je pozitivní, negativní faktory ale pořád přetrvávají. Jednak výsledné řešení může být pořád nesmysl. A jednak je vidět, jak si Audi nedá ve svém zvráceném uvažování domluvit ničím jiným než blížící se prodejní katastrofou. Není to všechno trochu málo, trochu pozdě? Jednotka, která desetkrát zvítězila v anketě Motor roku ve své třídě (a jako novinka ji ovládla zcela), by si zasloužila lepší zacházení...
Model RS3 je jedním z posledních opravdu žádoucích Audi, hlavně kvůli svému skvělému pětiválcovému motoru. Automobilka ho chtěla zaříznout stejně jako celou (spalovací) A3, teď ale zjišťuje, že si to nemůže dovolit. Foto: Audi
Zdroje: Autocar, Audi
Bleskovky
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
včera
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
20.4.2026
- Cena nejnovějšího Rolls-Roycu je tak šílená, že i pokus prodat jen 100 aut nejváženějším klientům může skončit fiaskem
18.4.2026
Nejnovější články
- Rozklad VW pokračuje. Počítá s tím, že prodá o další milion aut míň, zbaví se továren i lidí
před 2 hodinami
- Doba je zlá, když s novým motorem, který levně a jednoduše šetří palivo, musí přijít ropná společnost
včera
- Elektrický Fiat 500 je jako ojetina už po pár letech neskutečně levný, stojí zatím ale obvyklá osina v zadnici
včera
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
včera
- Audi nachytali při testech ostrého modelu, jaký tu ještě nebyl. A bude to asi nejhlubší dno, na které si kdy sáhlo
včera
Živá témata na fóru
- Cyklistické vlákno 04.22. 07:57 - abgx1
- Onboard videa 04.21. 20:09 - Truck Daškam
- Ojete sportaky - zajimave nabidky 04.21. 19:26 - vasco
- Kdo má přednost? 04.21. 17:59 - GeneHawkins
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 04.21. 16:22 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.21. 14:29 - pavproch
- OBD diag pro moje autovraky 04.21. 10:41 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 04.21. 09:48 - pavproch