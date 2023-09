Auto jezdící na slunce není utopií, vědci vyvinuli levné řešení, které lze použít i na úplně obyčejných autech před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fraunhofer ISE, tiskové materiály

To, na co se díváte, je skutečně úplně obyčejný VW Polo, žádný exotický elektromobil. I takovým vozům může nakonec pomoci nápad vědců z Fraunhoferova institutu, kteří si nedali za cíl stvořit auto jezdící jen na slunce, ale efektivitě libovolného vozu touto cestou levně pomoci.

Slunce je naším největším zdrojem energie, přičemž na rozdíl od elektráren ji dodává zdarma. Pokud ovšem energii ze slunce chcete přetvořit v elektřinu, potřebujete fotovoltaické panely, které už zadarmo nejsou, přesto je kolem sebe vidíme stále častěji. A v posledních letech na toto pole zabrousili i výrobci aut, i když jen ti začínající - pro tradiční automobilky jde o zcela okrajovou záležitost. To možná mohlo dnes už zkrachovalé firmy jako Lightyear či Sono Motors varovat, že dané pole působnosti není prázdné jen tak z plezíru. Jenže Nizozemci a Němci zřejmě měli pocit, že zvládnou udělat díru do světa.

Nakonec z toho ovšem byla pouze díra do peněženek investorů a několika bláhových fanoušků, kteří zejména v případě hatchbacku Sion, za kterým stálo Sono Motors, měli pocit, že si za slibovaných 25 tisíc Eur (cca 603 tisíc korun) koupí pomalu perpetuum mobile. Nestalo se, místo toho přišel krach. Tedy pár let staré automobilové divize. Němci totiž u fotovoltaiky, které se věnovali i předtím, než se v jejich hlavách zrodil opravdu naivní nápad, hodlají zůstat. Jen zatím u toho budou střechy domů, nikoli karoserie aut.

Jak se nicméně říká, člověk by opravdu nikdy neměl říkat nikdy. Německý Fraunhoferův institut totiž vyrukoval se speciální fólií, která se v podstatě chová jako fotovoltaický panel. Pro testovací účely jí přitom byl osazen Volkswagen Polo, neboť tvůrci nechtěli nic exotického. Důraz místo toho kladli na obyčejnost, a to z prostého důvodu - ona fólie totiž nemá pomoci nejbohatším pohánět jejich pojízdné hračky, nýbrž obyčejným lidem zefektivnit fungování jejich aut. Orientační cena toho, co vidíte na fotkách níže, se má totiž pohybuje jen okolo 120 Eur (2 900 Kč).

Za necelé tři tisíce korun byste přitom měli pro elektrické či hybridní auto získat zhruba 4 000 km nájezdu ročně zcela zdarma, a to díky oné solární energii. A pomoci nakonec může i spalovacím vozům - pokud použijí kupř. elektrický kompresor, mohou takto ušetřit za klimatizování prostoru s pomocí energie vyvíjené spalovacím motorem. I to by tak zprostředkovaně jezdilo na slunce, neboť by ujelo o to dál, o co více energie z paliva byste takto ušetřili.

„Daná technologie nicméně může být použita také na metalické střechy aut. Výhodou oproti fotovoltaickým panelům vyrobeným ze skla je její velmi nízká hmotnost,“ uvádí Harry Wirth ze zmíněného institutu. A dodává, že možnosti jsou pochopitelně mnohem širší. Jakmile tedy dojde na přesvědčení zákazníků, bude možné onou speciální fólií oblepit celý vůz.

Slovo „fólie“ je nicméně třeba dát do uvozovek, ve skutečnosti zde totiž máme velmi tenký ocelový plát suplující klasické fotovoltaické šindele. Aby mohl být nalepen na existující kapotu, museli experti testovat i lepidla kvůli správné vodivosti. Jakmile přitom byly zvoleny vyhovující materiály, došlo na stavbu prototypů, jenž byly následně testovány jak s ohledem na výkon, tak i na výdrž. Následně pak přišla ke slovu technologie MorphoColor.

Pokud netušíte, oč se jedná, zkuste se zaměřit na samotný název. Povrch fólie se totiž dočkal laminace, díky které lze změnit barvu materiálu. V případě testovacího Volkswagenu Polo se jedná o šedou. A jak se můžete přesvědčit na snímcích, z větší dálky je těžké poznat, že tu nemáme jen klasický plechový panel. Zblízka je odlišná textura patrná. Protože však působí jako exotický karbon, řada lidí se jí tak možná bude chlubit, než aby ji skrývala.

Kdy přesně a zda se tento prvek objeví v prodeji, je otázkou. Martin Heinrich, další z členů týmu, nicméně uvedl, že institut „hledá partnery projektu, kteří mají zájem o další společný vývoj“. Zdá se tedy, že solární kapoty či střechy jsou teprve na počátku cesty, alespoň v rozumném měřítku.

Němci se myšlenky na solární auto nevzdávají, po krachu společnosti Sono Motors tak se svou troškou do díla přišel Fraunhoferův institut. Tamní vědci přitom fotovoltaickými šindeli osadili kapotu Volkswagenu Polo, jednotlivé články propojili a následně zalaminovali fólií umožňující změnu barvy. Foto: Fraunhofer ISE, tiskové materiály

Zdroj: Fraunhofer ISE

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.