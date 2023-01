Automobilka strávila 2 roky vývoje tím, aby donutila moderní světla chovat se stejně špatně jako ta zastaralá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Řečeno ve stylu slavné filmové hlášky to muselo dát příšernou práci, výsledkem je ale opravdu blbost, která dává jen pramalý smysl. V době plné automobilových absurdit ovšem překvapí máloco.

Světelné diody se v uplynulých letech staly v automobilové branži novým standardem. Přinejmenším v Evropě u dealerů pomaluj nenajdete nový vůz, který by jimi alespoň částečně nedisponoval. LEDky totiž lépe vypadají, lépe svítí, spotřebovávají méně energie, a tedy i generují méně zbytkového tepla. A také se s nimi lépe dají hrát rozličná divadélka, jak ukazují někteří výrobci.

Můžeme odkázat na spoustu modelů, které se o něco takového pokouší. Třeba se při nastartování postupně rozsvěcí nebo dělají něco podobného při postupné aktivaci tzv. dynamických směrových světel, jak ukazuje hlavně koncern VW. Nepovažujeme to za úplně šťastné, ale má to své výhody a některým méně chápavým účastníkům silničního provozu to může dát lépe najevo, co přesně se chystáte udělat. Něco takového by se se staršími halogeny dělalo velmi obtížně.

Sami ale vnímáme přínos LED v případě blinkrů docela jinde - umí se velmi rychle a velmi intenzivně rozzářit, což dá opět ostatním lépe a rychleji najevo, co se chystáte udělat. Však si někdy na silnici zejména ve vyšší srovnejte, o kolik později dostanete informaci o úmyslu řidiče před vámi, pokud se mu na zádi vozu začne pomalu rozsvěcet halogenový blinkr, ve srovnání s tím s LED. Může jít o desetinu sekundy, možná o dvě, už při dálniční stotřicítce je to ale znatelné zpoždění. A jezdit se dá i rychleji.

Právě proto také nemáme rádi ona rádoby dynamická světla, neboť ve skutečnosti jsou pomalejší. Pravda, i jejich část se rozsvítí hned, celé se ale rozzáří až se značným zpožděním. Je to pořád jakýsi kompromis mezi klasickým LED-řešením a halogenovou žárovkou, najde se ale jedna automobilka, která se jednu z výhod LED rozhodla popřít zcela. A dokonce se tím chlubí.

Jde o směrová světla Mazdy třeba na modelu CX-30, která na první pohled vlastně nevypadají nijak mimořádně - prostě se postupně rozsvěcují a zhasínají a jako halogeny. Jenže to nejsou halogeny, jde o LED blikače, jejichž fungování je elektronicky upraveno tak, aby simulovalo postupné rozsvěcení a zhasínání. Představte si moderní mobil s dotykovým displejem a na něm rotační číselník s haptickou odezvou. Máte? Přibližně tohle stvořili Japonci na poli světel.

Mazda už proslula svým konzervativismem, ale toto nám přijde docela absurdní. Kdyby to nějaký programátor stvořil ve volné čase v neděli na koupališti, proč ne, šéf vývoje osvětlení Mazd Acuši Jošida k tomu ale otevřeně říká, že s kolegy a dodavateli investovali dva roky (!) vývoje a dokonce promeškali první termín pro dokončení, aby tuto věc dali dohromady. Technicky vzato to chápeme, postupně stmívat a rozsvěcet LEDky tak, aby to nebylo rušivé, je náročné. Ale uživatelsky a ekonomicky nám to přijde jako pitomost, je to primárně ztráta času a výhody LED výměnou jen za jakýsi pocit.

A o pocit tu šlo, neboť Jošida říká, že chtěl projevem blinkrů napodobovat tlukot lidského srdce. Na jednu stranu pěkné, jaksi osobnější a kdyby světla rozblikala rychleji, když po přechodu přejde „něco lákavého”, snad by to bylo i vtipné. Ale o tohle přece na silnici nejde, podstatou je co nejrychlejší předávání signálů o úmyslech jiným a záměrně pomalu fungující blinkry jdou přesně proti tomu.

Třeba to pro vás má své kouzlo, je to nakonec něco jako imitace natočení moderního snímku na starý film, a tak necháme na vás, zda tomuto způsobu fungování LED-blinkrů fandíte. Náš názor ale znáte, racionálně vzato je to jen kontraproduktivní faleš.

Mazda u svých aut používá blinkry, které sice používají LED, hrají si ale na ty halogenové. Automobilka to vyvíjela dva roky, přijde nám to jako naprostý nesmysl. Foto: Mazda

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

