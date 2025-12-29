Automobilky našly cestu, jak razantně snížit absurdní hmotnost moderních aut, až přes 100 kilo odstraní jako nic
Je smutné, že situace musela zajít tak daleko, aby se vůbec někdo znovu začal o něco snažit, ale pořád je lepší začít věci řešit pozdě než později. Za nos se nyní chytilo hlavně BMW, není v tom ale samo.
Když v roce 2003 přišla na svět sedmá generace Rolls-Roycu Phantom, její nejlehčí provedení mělo na kontě 2 550 kilogramů. To není zrovna málo, na druhé straně však šlo o 5 834 milimetrů dlouhou limuzínu osazenou 6,75litrovým dvanáctiválcem a napěchovanou luxusem od podlahy až po střechu, která se nacházela 1 632 mm nad zemí. Nemalá hmotnost tak vlastně byla pochopitelná a nikdo soudní k ní tehdy neměl nevhodné poznámky. Ostatně Phantom nikdy nebyl určen k trhání asfaltu, místo toho měl i po mizerném povrchu převážet pozadí posádky jako na obláčku.
O dvě dekády později ovšem již 2,5tunová hmotnost není spojena pouze s britskou limuzínou, nýbrž i s celou řadou „sportovních“ aut. Mezi ně spadá třeba BMW M5 generace G90, které přitom měří o 80 centimetrů míň než Phantom. Navíc se dočkalo pouze 4,4litrového osmiválce. Automobilka jej ovšem osadila také hybridní technikou. A souběžně s tím nejspíše zapomněla, jak se u produkčních aut drží hmotnost na uzdě. Anebo také ne, neboť téměř souběžně s premiérou aktuální M5 přišla také s vizí sedačky zvané M Visionary Materials Seat.
BMW tehdy nepřekvapivě poukazovalo hlavně na snížení uhlíkové stopy spojené s výrobou, neboť roboticky utkaná karbonová struktura sedadla měla ve srovnání se soudobými sedadly značky redukovat CO2 o 90 procent. Mnohem podstatnější je ovšem jiný pokles, na který nově poukazují kolegové z Autocaru. M Visionary Materials Seat má totiž na kontě také o 60 procent nižší hmotnost. Něco takového ovšem může vést k výraznému odlehčení aut, neboť jen ocelové rámy samy o sobě váží 12,5 kila. V běžném autě jich přitom máte pět, celkově se tedy bavíme o 62,5 kilogramech.
Jen rám ale samozřejmě sedadlo netvoří, dále je třeba přihodit čalounění či poměrně komplexní strukturu zahrnující elektroniku, vyhřívání, chlazení či třeba masážní strojky nebo zabudované airbagy a reproduktory. Ve finále tak jedna moderní přední sedačka může mít na kontě i 50 kilo, zadní sedadla na tom mohou být v součtu i hůř. S auty typu BMW M5 je tedy snadno spojeno přes 200 kg zátěže jen v podobě sedadel. Tady je rozhodně z čeho brát a vědomo si toho není jen BMW.
Nové struktury ostatně nejsou dílem přímo mnichovské automobilky, na vývoji spolupracovala s lucemburskou firmou Gradel Light Weight. Kdyby nový přístup dokázalo zmíněnou hmotnost srazit o zmíněných 60 procent, rázem se tu bavíme o víc jak 120kilové úspoře, aniž by došlo na podstatné kompromisy v oblasti bezpečnosti nebo pohodlí. Něco takového již poznáte na všem - na dynamice, ovladatelnosti a nakonec i na spotřebě. BMW by tak co nejrychleji mělo vyrukovat se sériovým provedením, pokud chce, aby M5 nebyla vnímána jako zaoceánská loď na kolech.
I kdyby ovšem Mnichov nebyl tak rychlý, je zjevné, že tuhle cestu vnímá jako schůdnou celá branže. Společnost Thyssenkrupp totiž uvádí, že jen využitím odlehčené ocele může dojít k redukci hmotnosti o 15 procent. To sice již není tak působivé číslo jako u BMW, ovšem u moderní produkce se skutečně začíná počítat každé kilo. Ostatně si jen vezměte, že na zhruba 1,6 tuny hmotnosti se dnes může vyšplhat i řada 1, tedy 4 361 mm dlouhý hatchback. Jeho první generace přitom vážila od 1 220 kg, to dnes zní jako pohádka, která se změnila v horor. Tohle se jednou musí změnit, takový trend jednou musí skončit. A možná jsme právě teď zas jednou na začátku lepší éry, i díky novým možnostem konstrukce sedadel.
M Visionary Materials Seat je vizí sedačky, kde základ místo ocelového rámu tvoří roboticky vytvořená karbonová pavučina. Díky tomu lze hmotnost zredukovat až o 60 procent, což při hmotnosti dnešních sedaček může znamenat až přes 100 kg celkové úspory. Foto: BMW
Zdroj: Autocar
