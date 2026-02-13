Automobilky jakoby zapomněly, že prakticky všechny velké automobilové ikony udělal motor, bez něj to půjde těžko
Petr MilerPokud chcete v lidech vyvolat touhu nějaký produkt vlastnit, musíte zahrát i na strunu jejich emocí. Dosavadní vývoj automobilismu ukazuje, že motory mají naprosto zásadní roli v procesu žádoucí auta vytvářet. Proč si tedy najednou automobilky myslí, že to půjde bez nich?
Pokud chcete v lidech vyvolat touhu nějaký produkt vlastnit, musíte zahrát i na strunu jejich emocí. Dosavadní vývoj automobilismu ukazuje, že motory mají naprosto zásadní roli v procesu žádoucí auta vytvářet. Proč si tedy najednou automobilky myslí, že to půjde bez nich?
Tento týden jsem s kolegou z mé hlavní práce zabředl do jedné z nekonečných automobilových debat. Nic nepřátelského, nekázali jsme si navzájem, čím má ten druhý jezdit, kolega se pouze trochu rozvášnil po svezení s BMW M3 E46 s odstupem mnoha let od chvíle, kdy s ním jel naposledy. A trval na tom, že nic neztratilo ze své přitažlivosti.
Měl jsem k tomu pár výhrad, na jedné věci jsme se ale shodli - tohle auto dostalo jeden z nejlepších motorů všech dob, dnes ikonický řadový šestiválec 3,2 s kódovým označením S54B32. Tento motor má prostě všechno - spodky, vršky, zvuk, odezvu, charakter, nabízí vysoký maximální výkon i pozoruhodnou efektivitu, prakticky nemá slabé místo snad krom výdrže ojničních ložisek. I kdybyste si o zbytku auta mysleli cokoli, ten motor zkrátka budete chtít. Nakonec už fakt, že šestkrát po sobě vyhrál anketu Motor roku, něco znamená.
Naše debata neměla žádný jednoznačný konec, jak už to ostatně bývá, kdybychom ale na závěr měli vydat společné tiskové komuniké v patřičně diplomatickém tónu, muselo by znít nějak takto: „BMW M3 E46 je považováno za jeden z nejlepších sportovních vozů historie, klíčová část jeho přitažlivosti ale pramení z mimořádné pohonné jednotky.” Berte to s humorem, po přerovnání si myšlenek mě ale napadlo:
Není to tak náhodou skoro pokaždé?
Dlouho jsem přemýšlel nad auty, která stala ikonami svého druhu, dosud nesmrtelnými modlami. A mimořádný motor měla prakticky pokaždé. Mnoho z nich si vysloužilo respekt i pro řadu jiných vlastností, ale skoro se mi chce říci, že bez motoru to téměř nešlo, s ním se naopak podařilo dopřát respekt jinak nepřesvědčivým vozům. Jindy trochu trapná hospodská fráze „důležitej je motor” najednou nevyznívá až tak marně, není to jen klišé.
Asi to neplatilo v počátcích automobilismu, to byly priority jinde - Ford Model T, VW Brouk, Citroën 2CV a další podobné legendy si vysloužily ostruhy i s nijak mimořádnými agregáty. Ale jakmile se vývoj posunul, jakmile začalo jít do tuhého, z motoru se stal faktor oddělující zrno od plev. A zdaleka to neplatí jen o autech sportovních či jiné nadšence uspokojujících - řadu aut proslavily také motory mimořádně úsporné, trvanlivé, zásadní údržbu nevyžadující apod.
Půjdu jen namátkou podle abecedy - Alfy GTA nejsou nijak zvlášť povedená auta, nejsou moc kvalitní, moc ani nevydrží, jízdně jim lze leccos vyčíst. Ale řekněte Busso a na vše ostatní padá mlha. Taková Audi RS4, RS6, R8, cokoli s pětiválcem... Motory jsou v centru dění od 2,9 V6 turbo přes 5,0 V10 turbo až po atmosférické osmi- a desetiválce v R8. BMW M3, M5, prakticky v jakékoli generaci - taková M3 E92 je v podstatě dost nepřesvědčivé auto, ale jeho motor je tak mimořádný, že si ho budete užívat. Ale proč končit u M, cokoli šestiválcového, diesely nevyjímaje, je pro vnímání BMW velmi určující.
Bentley by bez svých V8 a W12 nebyly nic, o Bugatti a Ferrari vůbec nemá smysl mluvit v konkrétních aspektech, pro Enza Ferrariho byl zbytek auta v podstatě jen bonusem k motoru. I takové Dodge, Fordy mají své milované osmiválce, Hondy VTECy, motor v S2000 je klenot. Lamba se svými V12, V10 jsou znovu bez debat, o Mercedesech ani nemluvě. I takový Nissan GT-R stojí kolem nezničitelného motoru, vedle kterého vypadá i Mike Tyson jako žabař, Mazda má své Wankely a Skyactivy, Porsche a Subaru se svými legendárními H4 a H6 jsou bez debat, co takové Rolls-Roycy?
Ale opravdu to není jen pole mimořádných značek a mimořádných aut. Byla by Škoda Octavia tím, čím je, bez řady milovaných TDI? I Toyoty s extra motory se najdou, takový Lexus LFA žije pomalu jen z motoru. VW nadělal oblíbených motorů hromadu, znovu hlavně TDI, ale i VR6, 2,0 TFSI, cokoli jako W8 nebo V10 TDI, vše je v centru dění. Můžeme se vrátit i k Mercedesům a jeho nezdolným pětiválcovým dieselům 2,1 nebo šestiválcovým nafťákům obecně, dokonce i jinak inertní Volva zabodovala se motory D5, V8, T4, T5 apod.
Jistě výjimky se najdou, znáte třeba nějaký extra motor od Hyundai nebo Kie? Asi ne, také ale tyto značky žádnou opravdovou ikonu nestvořily, takže to výjimky ani nejsou. Taková Tesla je výjimka, ta dokázala postavit atraktivitu kolem jiných vlastností, ale kdo jiný to napodobil? A tím se dostáváme k meritu věci.
Výrobci aut se nad věcí mohli zamyslet úplně stejně jako já a dojít přinejmenším k jednoduché tezi, že udělat opravdu žádoucí auto bez mimořádného motoru půjde sakra těžko. Přesto najednou skoro všichni uvěřili, že to půjde, že když vymění specifické charaktery tisíce a jedné mimořádných jednotek zčásti citovaných výše v podstatě zcela zaměnitelným elektromotorem, na lidi to bude fungovat. A teď se diví, že nefunguje.
Jistě, i elektrický pohon lze udělat lépe a hůře, ale jaký specifický otisk mu umíte dát? Skoro žádný, není tu velký prostor pro mimořádný charakter, zvuk, výkon, efektivitu... Cosi fan tutte, chce se říci. Možná je to setrvačnost a lidé z fixace na motory vyrostou stejně jako do ní dorostli. Ale co když ne? Co když je tohle pořád ten klíčový prodejní bod, na kterém lze strčit do kapsy veškerou, mimo jiné čínskou konkurenci, která na tomto poli naprosto tápe? Proč se pak takové věci zbavovat?
Kdyby nic jiného, znovu to ukazuje, jak neuváženě automobilky v posledních letech jednaly a dopustily se obrovského hazardu, před kterým byly varovány. Proč ne. Ale to se pak nesmí divit, že prohrály, v kasinu to tak chodívá...
Ty největší automobilové modly, za které jsou lidé ochotni pomalu i zemřít, jsou postavené kolem výjimečných motorů, popř. jejich motory napravují, co jiné části kazí, nebo přikládají třešinku na i jinak lákavý dort. Zahodit tohle bez ztráty klientely ochotné utrácet statisíce a miliony za nové vozy je zjevně ošidné. Na fotkách legendární 3 E46, která by bez motoru 3,2 R6 byla polovičatá až tak, že by možná upadla v zapomnění. Foto: BMW
