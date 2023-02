Automobilový expert vysvětlil, proč se Cybertruck pořád nevyrábí, Tesla se opět chytila do vlastní pasti před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ne snad, že by americká automobilka proslula rychlým uváděním svých novinek do sériové výroby, v tomto případě ale přešlapuje na místě opravdu dlouho. Proč? Protože se rozhodla použít nerezovou ocel a nyní poznává, proč se tomu ostatní vyhýbají.

Pokud mluvíme o konstrukci aut, v posledních letech zmiňujeme především vysokopevnostní ocel, kterou doplňují další materiály jako hliník či třeba karbonovými vlákny vyztužené plasty. Obecně je však pro většinu lidí auto z plechu, tedy ze železa. Je proto otázkou, proč výrobci nesáhnou po nerezové oceli, která by dokázala zabránit jednomu z největších problémů narušujících dlouhověkost aut, a sice korozi. Jak nicméně v novém článku, který vyšel v The New York Times, vysvětluje automobilový veterán Jack Ewing, branže má hned několik podstatných důvodů, proč se tomuto materiálu vyhýbá.

Nerezová ocel jednak stojí daleko víc peněz než ta běžná, která je automobilkami využívána, neboť obsahuje chrom a další prvky jako nikl nebo molybden, po nichž je velká sháňka, a jsou tedy drahé. Zároveň má tendenci se vracet do původního tvaru, kvůli čemuž nemůže být použita třeba na blatníky a další části vozu, kde se vyžaduje především tvárnost. Kromě toho jsou zapotřebí speciální svařovací techniky. A je zde také problém s bezpečností, neboť nerezová ocel se na rozdíl od běžné při havárii příliš nedeformuje, což je v takovém momentě žádoucí.

Auto, které tímto způsobem neabsorbuje energii z nárazu, je totiž pro posádku značce rizikové - vypořádat se totiž musí s daleko větším záporným zrychlením, v podstatě tvrdším nárazem. Navíc panely karoserie nelze po incidentu tak jednoduše opravit. Lepší ochrana proti korozi je tedy vyvážena opravdu velkým množstvím negativ. K nim se pak přidává ještě designová nevýhoda. Jelikož totiž nerezovou ocel nelze tak snadno ohýbat, na to by byly třeba opravdu výkonné a tedy velmi drahé lisy, pak jsou jednotlivé panely zcela ploché.

Tím se dostáváme k Tesle Cybertruck, jenž vypadá jako auto, které nakreslily malé děti. Dáno je to právě využitím nerezové oceli, se kterou chtěl Elon Musk znovu posunout technologické hranice. Ovšem stejně jako nejednou předtím se i tentokráte chytil do vlastní pasti. Právě to je dle Ewinga důvod, proč se elektrický pick-up nevyrábí a nebude vyrábět ani čtyři roky po premiéře, Musk sice rozjetí produkce nejdříve na konci letošního roku. A Musk a sliby...

I kdyby ale nakonec letos pár kusů vzniklo, masová produkce stejně dříve jak v příštím roce neodstartuje. Otázkou pak je, jak tomu bude se skutečným zájmem. Na sklonku loňského listopadu měla Tesla mít na kontě více než 1,6 milionu předobjednávek, ty ovšem lidé učinili ve víře, že Cybertruck bude startovat okolo 40 tisíc dolarů (cca 884 tisíc Kč). Něco takového je však i s ohledem na použití nerezové oceli nereálné. Ostatně běžný Model 3 je k mání od 43 490 USD (961 tisíc Kč).

„Tesla si myslí, že dokáže vyřešit jakýkoli problém a že se nemusí od nikoho učit. Poté ale zůstane zaseknutá v rohu,“ velmi výstižně shrnul počínání značky Raj Rajkumar, profesor techniky na Carnegie Mellon University. Stejně jako on jsme pak zvědavi, jak se automobilce povedlo vyřešit výše zmiňované potíže s netradičním materiálem. Pokud ale Tesla i tentokrát zafunguje jako obvykle, pak problémy bude řešit za pochodu. A ještě o nich hodně uslyšíme...

Důvodem, proč Cybertruck vypadá tak, jak vypadá, je použití nerezové oceli. Té se tradiční automobilky vyhýbají, k čemuž mají mnoho důvodů. Musk však chtěl znovu posunout technologická měřítka, což se značce zrovna nevyplatilo. Foto: Tesla

Zdroj: The New York Times

