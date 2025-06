Autor motorů mistrů světa F1 vzkazuje EU: Spalovací motor není váš nepřítel, přechod jen na elektřinu stejně není možný včera | Petr Miler

/ Foto: Alpine

Odbornost tohoto člověka nelze nijak zpochybnit. Je to skutečný expert, který stál od píky zejména u vývoje motoru, s nímž Sebastian Vettel čtyřikrát po sobě získal titul mistra světa F1. Dnes bačuje vývoj nových spalovacích jednotek Alpine a pro EU má jasné vzkazy.

Když se řekne Pierre-Jean Tardy, mezi širším publikem to mnoho žárovek nerozsvítí, není to Gordon Murray, Adrian Newey nebo Rory Byrne. Ani tito legendární konstruktéři ef-jedniček ale neuměli to, co umí Tardy - je to špičkový motorář, autor jedněch z nejlepších motorů posledních dekád, před kterým se museli sklánět i vyhlášení technici Ferrari, Mercedesu, Hondy, BMW... Má totiž prsty ve vývoji pohonných jednotek, které pomohly týmům postupně získat 9 titulů mistra světa mezi jezdci a 9 titulů mezi konstruktéry. To není špatná vizitka na někoho, kdo právě tím strávil 28 let svého života.

Tardy totiž už v roce 1995 nastoupil jako novic do Renaultu a podílel se na spolehlivosti jednotek, které vyhrály nejprve poslední Schumacherův titul Benetonu a následně dva tituly Williamsu. Ve strukturách Renaultu postupoval výš a výš byl tím, kdo měl klíčový podíl na výkonnostních charakteristikách motoru, s nímž další dva tituly získal Fernando Alonso přímo pro Renault. Později postoupil ještě výš a nejprve vedl vývoj nových prvků pro motory F1 v dobách blížícího se příchodu KERSu, aby se v roce 2009 stal nejvyšším šéfem vývoje celých motorů, se kterými čtyři tituly v řadě získal Sebastian Vettel za Red Bull. Obtížně bychom hledali většího experta na spalovací i elektrické motory, má tři magisterské tituly jen na to.

Tento člověk nyní pracuje pro Alpine, ale už ne pro formulový tým (ten bude brzy používat motory Mercedes), nýbrž pro divizi silničních aut. Nepřekvapivě se vyhnul práci na otylých elektrických absurditách značky, na starosti má vývoj nových spalovacích jednotek. Čtete správně, i tím se dnes u Alpine stále zabývají, jak ostatně ukázali už loni. Nejde ale o úplně klasické „spalováky”.

Pro Tardyho je novým smyslem jeho pracovního života vývoj kompletně „čistého” motoru, který bude spalovat vodík. Právě jeho koncept předvedl Alpine v akci na okruhu ve Spa-Francorchamps, kde si jej odchytli kolegové z Autoblogu. A dostali z něj pár velmi zajímavých vyjádření.

Jak už jistě chápete, Tardy není fanouškem elektrifikace všeho, dál kope za vnitřní spalování. A do Bruselu vzkazuje něco podobného jako kdysi jeho kolega z Porsche, který i vzhledem k aktuálnímu stavu firmy očividně neuspěl. Tardy to samé s odstupem čtyř let nevzdává: „Spalovací motor není váš nepřítel, nepřítelem jsou fosilní paliva,” uvádí s tím, že to, jak o celé věci smýší EU, je chybné. „Však i spalovací motor můžete používat s palivy bez emisí uhlíku. A to je cíl vodíku,” říká francouzský technik.

Není to ale tak, že by zaslepeně koukal jen na svůj ideál, jak to dělají zastánci elektromobilů, je to realista a ví, že rovněž toto řešení má svá úskalí. „Samotné spalování vodíku uvolňuje hlavně vodu. Pokud zkombinujete vodík s kyslíkem, získáte vodu,” říká Tardy s tím, že tato část procesu je zcela čistá, „existuje ale ještě jedna látka, kterou uvolňujete. Tuto látku uvolňují i dieselové a benzínové motory, je to oxid dusíku,” dodává realistiky. Boj za vodík tím ale podle něj není ztracen.

„Toto znečištění lze snížit pomocí různých technologií. Velmi chudá směs pomáhá udržovat emise velmi nízké, pomoci může také vstřikování vody. A v konečném důsledku můžete použít též dodatečné čištění, které už existuje v osobních automobilech (zejména dnešní diesely - pozn. red.). Může to celé být velmi čisté,” uvádí. A přidává, že spalování vodíku může být v rámci celého procesu efektivnější a čistší než v případě elektromobilu.

„Hodně to záleží na tom, odkud pochází elektřina, kterou používáte,” uvádí nepřekvapivě. „Pokud pochází z uhlí, nevyplatí se to,” vypočítává dále s tím, že pokud se vodík vyrobí „čistě”, výhody najednou převáží. „Existují technologie k výrobě vodíku, jako je vodní energie, které umožňují vyrábět vodík bez emisí uhlíku. K tomu tedy potřebujete elektřinu a tato elektřina musí být vyrobena z nízkouhlíkové technologie. Může to být větrná, solární nebo dokonce jaderná energie. Od začátku do konce může být extrémně čistá,” říká Tardy.

Pochybovačům z řad těch, kteří by na něj okamžitě vypálili, že ta samá energie může být efektivněji využita přímo pro pohon aut, připomíná nejen dlouhý proces vedoucí k tomu, než může být takto využita, ale také to, co je často opomíjeno: „Musíte také zvážit energii, materiály a emise CO2, které jsou potřebné k výrobě baterií,” upozorňuje s tím, že spalovací motor nic z toho nepotřebuje. Stačí upravit dekádami vývoje vypiplané jednotky, „nakrmit je” vodíkem a je hotovo.

Vodík tedy podle něj může být z dlouhodobého hlediska čistší než elektromobil. Není to ale tak, že by říkal: „Vodík pro všechny!” Také tady zůstává realistou: „Zjevně neexistuje žádné magické řešení. Budoucností mobility je kombinace řešení, kombinace zdrojů energie,” říká moudře a dodává, že přechod jen na elektromobily je stejný nesmysl, není podle něj vůbec možný. „Nemůžete udělat celý trh elektrickým. Ani to neodpovídá tomu, co chtějí zákazníci,” konstatuje.

Podle něj jsou politici nevzdělaní a touží po nereálně jednoduchých řešeních, pokud si přejí právě jen přechod na elektřinu: „Myslím, že my, technici, musíme být v tomto ohledu pedagogičtější. Politici zřejmě chtějí jednoduché odpovědi, ale my jim musíme lépe vysvětlit, o co skutečně jde, aby mohli činit dobrá rozhodnutí,” uvádí. I to zní moudře. Bohužel, dokud ve vedení EU sedí tolik lidí s prakticky nulovou odborností v čemkoli jiném než - promiňte to slovo, ale přijde mi to tak - plkání, kteří jsou současně přesvědčeni o tom, že spolkli všechnu moudrost světa, bude to obtížné.

Pierre-Jean Tardy bude optikou dnešního nálepkování všeho „nehodícího se” pro své názory něco jako proruský dezinformátor, přitom jak chce někdo vůbec seriózně vést debatu s někým takovým? Na světě budou existovat jednotky lidí, kteří o motorech aut ví tolik a mají srovnatelné zkušenosti. Je to někdo, kdo se naučil dostávat z motorů poslední jednotky koní těsně před jeho rozkladem, to je zcela mimořádné umění.

Ani takový člověk pochopitelně nemusí být studnicí pravdy, tou není nikdo, měli bychom se ale - po letech ignorace všeho a všech, kteří „jdou proti nám” - zase naučit takovým lidem naslouchat a brát jejich pohledy v potaz. Proč někteří tuto schopnost prakticky zcela ztratili, je přinejmenším mimo mé osobní chápání.

Alpine dál dělá na spalovacích motorech a má na to kapacitu jako skoro nikdo jiný, Pierra-Jeana Tardyho. Ten nyní říká, že EU si vybrala špatný cíl a usiluje o něco, co stejně není reálně dosažitelné. Jeho názorům je dobré naslouchat. Foto: Alpine

Zdroj: Autoblog.nl

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.