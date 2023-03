Prvním Teslám už po 7 letech odchází baterie, nejlépe ukazují hlavní problém elektroaut i dalšího vývoje před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jako by nestačilo, kolika problémy jsou baterie elektrických aut zatíženy z hlediska jejich každodenního provozu, jsou tu ještě zásadní problémy týkající se jejich dlouhodobé existence. Ty se ukážou teprve po letech, i proto je Tesla Roadster z tohoto pohledu cenným autem.

Nechceme se opakovat, ale i když se o elektrických autech dokola mluví jako o elektrických autech, možná bychom jim měli říkat spíše „bateriová”. Neboť právě slovo „baterie” vystihuje jejich podstatu, jejich největší problémy a limity.

Se samotným elektrickým pohonem totiž žádné velké problémy spojené nejsou a v podstatě nikdy nebyly. Dokáže být velmi tichý, uživatelsky příjemný, efektivní, je konstrukčně jednoduchý, a tedy i levný, dá se s ním dobře pracovat kvůli jeho prostorové nenáročnosti, dává spoustu nových možností díky snadnosti jeho precizního ovládání či možnost použití jednoho motoru klidně pro každé kolo... Výhod je opravdu spousta. Dokud ale k takto vyspělému elektrickému pohonu nemáte adekvátní baterie, nemáte nic. A takové nejenže neexistují, ale existovat v jakkoli dohledné době ani nebudou.

Je opravdu úplně jedno, z jakého konce to vezmeme, současné i dnes vyvíjené baterie jsou pro pohon aut naprosto nevhodné. Jsou moc velké, těžké, pojmou málo energie, nedokážou ji ani dostatečně rychle doplnit a jsou příliš drahé. Jsou to hlavně tyto faktory, které činí elektromobily nežádoucími a pro většinu lidí v podstatě nepoužitelnými. A to zanedbáváme fakt, že i kdybychom všechny tyto problémy vyřešili, pořád jsme nekonečně daleko od bodu, kdy bychom měli k dispozici dostatečné množství elektrické energie v dostatečně dimenzované síti, aby bylo možné doplňovat dojezd pro libovolné auto skoro na jakémkoli klidně o tisíc kilometrů v řádu minut. Osobně si troufnu tvrdit, že něco takového je během několika dalších dekád zcela nedosažitelné. Že jde také o velkou pihu na kráse z hlediska ekologie, snad už ani nemá smysl dodávat.

Tohle všechno stačí k tomu, abychom elektromobilům - tedy hlavně jejich baterkám - s lehkostí řekli ne, je to prostě nesmysl. Nad vše zmíněné je tu ale ještě jeden podstatný aspekt, o kterém se teprve dozvídáme postupem času. I dnešní mizerné a drahé baterie, které nemají životnost jakkoli srovnatelnou se zbytkem auta, činí z elektromobilů ještě dražší špás. Buď budou mít kratší životnost celkově, popř. do nich bude nutné koupit nové baterie už někdy po 8 nebo 10 letech provozu. A jejich ceny jsou jedním slovem průšvih.

Po silnicích před takovou dobou jezdilo příliš málo elektroaut, abychom to mohli dostatečně dobře posoudit, varovných signálů ale přichází stále víc. Ten nejnovější dorazil od firmy Gruber Motor Company, která se specializuje na servis Tesel, zejména pak původních Roadsterů. S nadsázkou mohu citovat slova kolegy o tom, že „význam tohoto vozu z hlediska globálního automobilismu je zanedbatelný”, což je jistě fakt, jako jeden z prvních sériově vyráběných elektromobilů, navíc historicky první auto Tesly, má ale svou hodnotu právě jako jakási pojízdná laboratoř. A v tomto ohledu neukazuje nic dobrého ani optikou zmíněné firmy, která je vším možným, jen ne odpůrcem rozmachu elektrických automobil.

Gruber konstatuje, že baterie původního Roadsteru stále více selhávají a další a další auta vykazují symptomy konce životnosti akumulátorů. Příznaky jsou prý zpočátku mírné, přichází jen v podobě pocitu vlažných reakcí na zmáčknutí plynového pedálu, postupně ale zesílí. Auto začne trápit stále výraznější pokles výkonu, záhy nejsou schopny překročit rychlost asi 100 km/h, přichází problémy s akcelerací na dálnici nebo dokonce schopností vyjet kopec. S použitelností auta je s tím amen a jediným kloudným řešením je výměna celých baterek.

Na jednu stranu je to obvyklý stav, na tu druhou může překvapit, že se s ním majitelé setkávají už po 7 či dokonce méně letech. Jak je to vůbec možné, když se původní Roadster vyráběl mezi roky 2008 a 2012? Automobilka pro něj od roku 2016 nabídla „lepší” baterie, které se ale v některých ohledech ukazují být spíše horšími. Vozům dala delší dojezd až mezi 550 a 590 km, což je vítané, životnost baterek ale zkrátila. Což pro změnu připomíná limity vývoje elektrických aut - ne každý zdánlivý krok vpřed se z dlouhodobého hlediska něčím takovým skutečně stane. Jak moc baterky vydrží, ukáže jednoznačně jen čas.

Původní Roadster, který jsme v roce 2010 testovali v Česku, měl sice udávaný dojezd asi poloviční (a reálný při rychlé jízdě sotva desetinový), jeho baterie ale obvykle vydržely okolo 10 let a některým majitelům (jistě i proto, že s Roadsterem málokdo intenzivně jezdí) vydržely i déle. Ty novější se jim v tomto ohledu očividně nemají šanci vyrovnat.

Je to jen další střípek do mozaiky problematičnosti elektromobilů nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého pohledu. Pokládat něco takového za jedinou budoucnost aut je tak neuvěřitelně hloupé, že už to snad znovu ani nechceme komentovat.

První Tesla vůbec, tedy původní Roadster, nikdy ničím neohromovala. A životností „lepších” baterek nabízených od roku 2016 to určitě nezmění. Foto: Tesla

Zdroj: Gruber Motor Company@Youtube

Petr Miler

