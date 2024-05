Baterie Tesel degradují tak rychle, že po 3 letech zvládají jen dvě třetiny udávaného dojezdu, po 8 ve velkém odchází před 10 hodinami | Petr Miler

Už dosavadní anekdotické důkazy nasvědčovaly tomu, že po překonání hranice osmileté časové záruky Teslám baterky odchází častěji, než by bylo zdrávo, závěry z nich ale vyvozovat nešlo. Nyní je to statisticky podložený fakt, hned 15 procent aut potřebuje po této době novou baterii.

Bohužel to musíme říkat pořád dokola, dokud se to ale nestane obecně akceptovaným faktem, nic jiného nám nezbývá. Jediným podstatným problémem elektromobilů byly, jsou a [0000052873 v jakkoli dohledné době dál budou]] baterie. Jsou prostě moc velké, moc těžké, moc drahé, moc dlouho se dobíjí a moc málo vydrží.

Že mají obvykle kapacitu odpovídající palivovým nádržím malým tak moc, že by si podobné do odpovídajících spalovacích aut nikdo nedovolil dát, a současně se doplňují klidně hodiny místo minut, se tak nějak ví. Že jsou drahé, to se také ví, pořád je ale ignorováno to, jak malou mají životnost. Není tak krátká, aby to byl bezprostřední problém, není ani tak krátká, aby se vyjevil během pár let od doby, kdy se elektromobily začaly prodávat ve větších počtech. Současně ale není dost dlouhá na to, aby při cenách náhradních akumulátorů neznamenala zásadní problém a neměla až drastický vliv na ztrátu hodnoty těchto aut.

Spoleh je v podstatě jen na to, co zaručuje výrobce. A ten neslibuje zachování určité kapacity baterií déle než po 8 let a cirka 160 tisíc km - někdy to může být i méně, třeba 120, někdy i více, třeba 200 tisíc km. Víra v cokoli víc je slepá a ničím nepodložená a může hned po konci záruky pramenit ve velká zklamání. Zejména Tesel, kterým odešly baterky právě po 8 letech či po ujetí zlomové vzdálenosti, jsme viděli už hodně. A některé majitele to hodně naštvalo. Nebylo ovšem správné vyvozovat z toho dalekosáhlé závěry - baterie odchází, Tesel se prodává nejvíc, dalo se čekat, že právě o nich se bude v této souvislosti mluvit nejčastěji.

Jak se ale nyní ukazuje, Tesly jsou na tom s životností baterek hůř než jiné vozy. A zdá se, že jsou vyráběny tak, aby záručním podmínkám akorát dostály a pak už moc nenabídly. Dosvědčuje to studie Recurrentu, podle níž baterie Tesel obecně degradují rychleji, než je obvyklé. Na základě údajů vyčtených z 12 198 Modelů 3 a Y klesá dojezd těchto aut na jedno nabití po 3 letech vlastnictví na 64 procent hodnoty oficiálně udávané agenturou EPA.

To zní skoro skandálně, je ale třeba dodat, že reálný dojezd neodpovídá 100 procentům udávané hodnoty ani v momentě, kdy jsou auta nová, tím je statistika zkreslena. Více varovný nám přijde jiný závěr studie - zatímco Tesly obecně vyrobené v roce 2016 a později mají pořád z víc jak 99 procent původní baterie, takže jim odchází jen velmi zřídka, u vozů vyrobených před tímto datem, tedy aut už s ukončenou zárukou na baterky, potřebovalo nový akumulátor plných 15 procent vozů. To je ohromný zlom ve statistice naznačující, že autům právě po 8 letech baterky ve velkém odchází.

„Obecně platí, že lithium-iontové baterie degradují po křivce ve tvaru písmene S. Když je baterie nová, může dojít k určité znatelné degradaci, než se baterie usadí do svého ustáleného stavu. Poté následuje dlouhé období pomalého lineárního stárnutí, po kterém následuje prudký pokles,” konstatuje Recurrent s tím, že právě druhý popsaný zlom přichází u Tesel právě po uplynutí osmi let stáří.

Abychom pochopili, co onen zlom znamená, dodejme, že Tesla ručí za to, že si její baterie udrží alespoň 70 procent své kapacity po dobu osmi let nebo 160 tisíc km podle toho, co nastane dřív. S ohledem na výše zmíněné se zdá být velmi moudré nekupovat Teslu před skončením této záruky, i kdyby se jevila být velice fit. Je zjevně velmi pravděpodobné, že právě takové auto bude velmi brzy potřebovat velmi drahou náhradní baterku.

