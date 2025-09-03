BMW dál nesází vše na jednu kartu, do tří let začne svá auta osazovat neobvyklým typem pohonu
Petr ProkopecTéměř všichni nad ním zlomili hůl jako nad čímkoli jiným a za jedinou možnou budoucnost označili bateriovou elektromobilitu. BMW ale na jednu kartu dál všechno sázet nechce a vedle klasických spalovacích motorů a bateriových aut bude nabízet i ta živená palivovými články.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Čemu patří budoucnost v jakémkoli technickém oboru, vám může dát jasnou odpověď jen majitel křišťálové koule či stroje času. A nikdo takový neexistuje. Proto opravdu není rozumné ani v automobilovém světě sázet vše na jednu kartu, která má má pro většinu výrobců podobu bateriové elektromobility. Je to stejně pošetilé jako hloupé, však pokud se někdo nechce chytit do pasti evoluce, musí zůstat otevřený všem technologiím. To ale něco stojí a automobilkám se nechce investovat do víc koňů než jednoho.
Proto se dnes chovají jako lidé, kteří poprvé zamířili do kasina a zvažují, zda svůj celoroční výdělek vsadí u rulety na černou či červenou. Pokud se trefí, mohou odejít s dvojnásobnou částkou. Realita je však spíše taková, že většina z nich (protože občas taky padne zelená) odejde domů s pláčem a prázdnou kapsou. To je koneckonců i případ Audi či Mercedesu, tedy německých značek, které nabyly dojmu, že jejich životním ternem je co nejrychlejší a nejširší přechod pouze na elektromobilitu. Aktuálně si však kvůli tomu utahují opasek, jak jen do jde.
BMW nikdy tak dogmatické nebylo, místo toho opakovaně uvádělo, že i po roce 2030 bude víc než polovina jím prodávaných aut disponovat spalovacím motorem. Proto s jeho vývojem v Mnichově nikdy neustali. Přičemž v budoucnu se dost možná jejich zákazníkem stane zmiňovaný Mercedes, pro který se tak bude jednat o neskutečnou potupu - byla to totiž právě třícípá hvězda, která spalovací pohon pro automobilovou branži objevila. 140 let po jeho zrodu jí však hrozí, že ho bude muset nakupovat jinde.
Oproti tomu BMW investovalo jak do nových benzínových a dieselových motorů, tak i do elektromobility. A aby toho nebylo málo, již více než dvě dekády koketuje také s vodíkem. Zatímco limuzína Hydrogen 7, která se vyráběla v letech 2005 až 2007, měla pod kapotou přepracovaný dvanáctiválec, sedan 535iA z roku 2014 již disponoval palivovými články. Ty nicméně nepocházely od BMW, místo toho je mnichovské automobilce dodala Toyota.
Ke spolupráci s japonským výrobcem přistoupili Němci i u druhé generace prototypu s palivovými články, kterým bylo SUV iX5 Hydrogen. A nejinak je tomu i v případě aktuálně představené třetí generace. BMW nicméně uvádí, že většinu vývoje už zvládlo samo. Nové palivové články jsou přitom o 25 procent menší než ty předchozí. Zároveň jsou efektivnější a výkonnější, což znamená, že s nimi dojedete dále a ve vyšším tempu.
Zmenšení velikosti je ovšem klíčové pro masové nasazení nové technologie. Dle BMW se totiž palivové články hodí pro jakoukoli platformu. Zda to ovšem znamená, že automobilka bude zásobovat také konkurenci, nebylo upřesněno. Mnichovští nicméně počítají s tím, že v jejich vozech se vodíkové ústrojí objeví nejpozději do roku 2028. Oproti minulosti ale už nepůjde o experimentální várku 100 či méně prototypů, místo toho se bude jednat o sériové vozy dostupné všem.
Produkci palivových článků dostane na povel společnost Steyr, zatímco BMW bude dodávat Energy Master. Tedy řídicí jednotku systému, která je určena i čistě elektrické rodině Neue Classe. Proto se ostatně objevily i zvěsti, že vodíkové ústrojí zamíří také pod kapotu těchto aut. Spíš než to ho ale čekejme pod kapotou nové generace X5, která má dorazit v roce 2026. K dosažení úspěchu ale bude třeba i externích vlivů, zejména vývoje infrastruktury. Technologie palivových článků není obecně nejefektivnější, je ale uživatelsky přívětivá. Nicméně bez čerpací stanice na každém druhém rohu ani ona neduhy elektrické mobility nevyřeší.
BMW ukázalo vodíkový pohon třetí generace, do produkčních aut jej nasadí do tří let. Foto: BMW
Zdroj: BMW
