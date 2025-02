BMW detailně ukázalo techniku svých příštích aut. Slibuje, že ho dostane na výsluní a vrátí zpátky ke kořenům včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW, koláž Autoforum.cz

BMW po technické stránce nikdy neztratily úroveň, přesto je tohle velká změna. S novou technikou se mj. zbaví pohonu předních kol, zadokolkami budou úplně všechny modely včetně dceřiných Mini.

„Kvantový skok kupředu,“ tak označuje BMW novou platformu zvanou Gen6, se kterou budou spojené chystané mnichovské modely. Jako první z nich v září dorazí elektrické SUV iX3, které vychází z loňského konceptu Vision Neue Klasse X. Joachim Post, šéf divize zodpovědné za zásobování, přitom potvrdil, že 800voltová modulární architektura bude ještě do konce dekády použita také u elektromobilů značek Mini a Rolls-Royce. „Neue Klasse totiž není pouze novým vozem, je to zcela nová technologie,“ uvedl.

Středobodem platformy Gen6 jsou nikl-mangan-kobaltové baterie válcovitého tvaru, které mají o 20 procent vyšší energetickou hustotu a je snadnější je rozčlenit do jednotlivých modulů, než je tomu u lithium-iontových paketů používaných stávajícími elektromobily (jejich články mají tvar hranolů). Automobilka uvádí, že díky tomu se dojezd zvýší o 30 procent, efektivita vzroste o 20 procent a rychlost dobíjení naroste o 30 procent. Pro automobilku ale zásadní je snížení výrobních nákladů o 50 procent. Jsou to samé dobré zprávy, na realitu jejich zhmotnění si ale musíme počkat.

Post uvedl, že toto zlevnění dosažené především domácím vývojem a montáží paketů bude přeneseno na zákazníky. Značka by tak měla dosáhnout nekonečně omílané cenové rovnosti mezi elektromobily a spalovacími vozy. Jakkoli zůstává otázkou, jak moc do hry promluví zejména evropské regulace, které se přesně tohoto stavu snaží dosáhnout. Ovšem ne faktickým zlevněním elektrických aut, nad tím má nulovou moc, ale jen přerozdělováním ve prospěch bateriového pohonu současně s nespočtem umělých zatížení benzinových a dieselových vozů dodatečnými náklady všeho druhu.

Cenovou stránku ale ponechme stranou, místo toho se zaměříme na tu technickou. BMW posun demonstruje na současném iX xDrive60, u kterého by nové baterie zvedly dojezd o 208 km na 893 kilometrů. Stejně tak by u nich bylo možné u příslušného stojanu za optimálních podmínek „dočerpat“ energii na dalších 300 km během 10 minut. Ve srovnání s tankováním běžné palivové nádrže jde ale nadále o hlemýždí tempo, které jednak bude k dispozici pouze na hrstce dobíjecích stanic, navíc jde o ošidnou matematiku. Jakých 300 km to asi bude? Znovu hlemýždích, realita jakkoli náročnějšího využití je úplně jiná. U čerpací stanice můžete mít klidně 1 000 reálných km během 100 sekund.

Samotné články bude automobilka produkovat ve dvou velikostech, buď 95 nebo 120 mm vysoké, a pokaždé s průměrem 46 mm. Protože přitom k usazení nevyžadují moduly, může je BMW uchytit přímo do paketů, což redukuje jejich velikost a hmotnost. Zároveň je použito méně komponentů, odtud tedy vyplývá část úspor. To jen umocňuje montáž těchto paketů přímo na spodek šasí, kde se stávají součástí „základní desky“ vozu.

Ve srovnání se současnými elektromobily tak baterie tvoří podlahu, místo aby se nacházely pod ní. To navyšuje jejich odolnost a znovu snižuje hmotnost i náklady. Zapotřebí navíc nejsou dodatečné housingy baterií, které vedly ke zvyšování výšky vozů. To je ostatně problém soudobých BMW, kdy i sedany působí skoro jako SUV, neboť značka sladila design spalovacích i elektrických aut, kdy musela vzít ohled na výšku baterií uložených vespod.

Podobně důležité jako nové články jsou i nové elektromotory. Pro zadní nápravu značka nabídne čtyři varianty pokrývající svými výkony škálu od 270 do 400 koní, zatímco dopředu zamíří 70kilová asynchronní jednotka nabízející 163 nebo 244 koní. Protože je navíc možné osadit předek i zadek dvěma motory, může do budoucna volit, zda nabídne jedno-, dvou-, tří- nebo čtyřmotorové verze. Nikdy ale nedojde na pohon předních kol, na výběr budou vždy jen zadokolky a čtyřkolky, a to i v případě Mini.

Jakmile tedy skončí současná řada 1 a řada 2 Active Tourer, nebude již BMW klientelu tak moc dráždit značně kontroverzní koncepcí. Jelikož ovšem generace F70 debutovala teprve loni, nedá se s danou změnou před koncem dekády rozhodně počítat. Zajímavé je pak v tomto ohledu omezení předních elektromotorů, u nichž převodovka nejen není součástí housingu, ale dokonce ani nemůže být k jednotce přidána. V důsledku toho na zadní pohon přesedlá právě i zmiňované Mini.

Také nové jednotky byly vyvinuty pod vlastní střechou, kde se budou rovněž vyrábět. To mělo přispět k 20procentní redukci jejich ceny, mimo to jsou ovšem motory také o 10 procent lehčí. Klíčové u nich ale je, že pokud jsou usazeny dva na jedné nápravě, dochází ve srovnání se stávajícím duálním ústrojím na navýšení dojezdu, neboť neefektivita přenosu výkonu je zredukována o 40 procent.

Jak se tedy zdá, BMW by s elektromobily mohlo bodovat více než dosud, slibuje posun na výsluní těchto aut a díky nižší a lehčí konstrukci i návrat ke kořenům, které začalo opouštět už se spalovacími vozy. Snad bude realita aspoň z poloviny tak zajímavá, jak ji dnes BMW maluje.

Prvním elektromobilem z rodiny Neue Klasse bude iX3, jehož produkční verze naváže na loňský koncept. Představena má být v září. Foto: BMW



A toto je její klíčová technika, tzv. Gen6 eDrive s vlastními novými motory i bateriemi. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.