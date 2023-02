BMW pošle do výroby klíčovou alternativu bateriových elektromobilů, funguje v podstatě jako benziny a diesely před 5 hodinami | Petr Prokopec

Zapomeňte na přemítání nad tím, kam dojedete na jedno dobití. A jak moc času vám zabere to následující. Jezdit „čistě” lze i bez podobných starostí. Jde sice trochu o drbání se levou rukou na pravém uchu, je to ale pořád lepší než spoléhat se na baterky.

Již za dvanáct let by u nových aut mělo dojít na 100procentní redukci emisí. Fakticky to má znamenat konec spalovacích aut, o němž rozhodli lidé, kteří naprosto ztratili kontakt s realitou a pro které koupě elektromobilu za milion korun představuje jen zhruba pětiměsíční šetření. Něco takového si ovšem většina populace nemůže dovolit, stejně jako vlastní dům s garáží a jakkoli „rychlým” (i to nejrychlejší existující řešení je vedle tankování paliva šnek) dobíjením. Opravdu tedy není překvapivé, že se proti plánům Evropské unie zvedá stále větší odpor.

Automobilky pak nepřiložili europolitikům nůž na krk s tím, že pokud se nevrátí zpátky na zem, začnou hromadně propouštět. Místo toho jde většina z nich Bruselu na ruku. Řada výrobců tak již oznámila, že nebude čekat ani na onen rok 2035, ale na bateriový pohon přesedlá ještě před tímto termínem. Že to pro ně znamená obrovské riziko, někteří z vrcholných manažérů dokonce i veřejně připouští a hovoří o 50% možnosti krachu. Přesto takto riskují.

BMW je nicméně jednou z mála značek, které se rozhodly, že nebudou slepě sázet pouze na jednu kartu. Mnichovská automobilka tak na rozdíl od ostatních oznámila, že u spalovacích motorů vydrží tak dlouho, jak jen to bude možné. Kromě toho se nadále věnuje jedné z podstatných alternativ bateriové elektromobility, a to vodíkové technologii - jak v podobě palivových článků, tak v podobě spalování vodíku. Značka aktuálně vyvíjí architekturu zvanou Neue Klasse (Nová třída), u které se s benzinovým či dieselovým pohonem nepočítá. Palivové články nicméně dostane.

„Pracujeme na tom, abychom s ní byli schopni spojit vodík,“ potvrdil výše zmíněné Jürgen Guldner, který je právě za vývoj palivových článků zodpovědný. Zároveň dodal, že zatímco v případě bateriové elektromobility bude architektura připravená v roce 2025, s vodíkem je spojeno pozdější datum. Kromě toho by tato technologie měla být pouze součástí větších aut. Dáno je to velikostí nádrží, přičemž zkušenosti značka čerpá z iX5 Hydrogen.

Tento model byl jako koncept představen již v roce 2019. O dvě léta později pak dorazily první prototypy a loni odstartovala výroba sériových verzí. Ty nicméně nejsou na prodej, místo toho je na dlouhodobý test v reálném prostředí dostala vybraná skupina zákazníků. SUV disponuje dvěma nádržemi na takřka 6 kilo vodíku, se kterými zvládne ujet 504 km. To sice není zrovna oslňující údaj, opětovné dočerpání paliva však zabere jen 3 minuty. V takovém případě dojezd není zase tak podstatný, z uživatelského hlediska auto funguje v podstatě jako to se spalovacím motorem.

Pohon vozu generuje až 401 koní výkonu, s nimiž iX5 zvládne sprint na stovku za méně než 6 sekund. Nejvyšší rychlost pak lehce přesahuje 180 km/h. Oslňující dynamikou tedy tento vůz sice nedisponuje, pro značku nicméně v rámci vývoje byla mnohem důležitější praktická stránka. U Neue Klasse tak mnichovští předpokládají s jednou stěžejní změnou.

„Nádrže v iX5 jsou poměrně velké a usazené uprostřed vozu. My bychom je ovšem chtěli zmenšit a usadit jednu vedle druhé, a to v místech, která byla původně vyhrazena bateriím. S menšími nádržemi, které budou stále oválné, jen jich bude více, můžeme být mnohem flexibilnější,“ uvedl dále Guldner. Současně zmínil, že pro značku je mnohem výhodnější, když se vodíkovou verzí zabývá již nyní, než aby k tomu došlo po dokončení vývoje architektury.

