BMW říká, že má řešení, jakým udrží manuály v prodeji i po roce 2030. Dál ale tančí kolem věci, o které by vůbec nemělo debatovat
Petr ProkopecSamozřejmě jsme rádi za každé pozitivní gesto. Ale roky trvající neschopnost BMW jednoznačně říci, že prostě bude dál nabízet to, co u některých modelů žádá kolem poloviny kupců, je skoro stejně únavná jako snahy konkurentů ručně řazené převodovky za každou cenu odepisovat.
BMW říká, že má řešení, jakým udrží manuály v prodeji i po roce 2030. Dál ale tančí kolem věci, o které by vůbec nemělo debatovat
včera | Petr Prokopec
Samozřejmě jsme rádi za každé pozitivní gesto. Ale roky trvající neschopnost BMW jednoznačně říci, že prostě bude dál nabízet to, co u některých modelů žádá kolem poloviny kupců, je skoro stejně únavná jako snahy konkurentů ručně řazené převodovky za každou cenu odepisovat.
„Manuální převodovka nedává smysl,“ uvedl asi před dvěma měsíci Frank van Meel, šéf divize BMW M. Jeho slova pochopitelně vzbudila pozdvižení, neboť ťal do živého. BMW samo sebe spojuje s radostí z jízdy, svá auta označuje za dokonalé řidičské stroje a s obojím je pro mnohé manuál neoddělitelně spojen. Sportovní oddělení mnichovské automobilky by jej tedy mělo pomalu klást na piedestal a každý druhý den prohlašovat, že se tří pedálů a „fofrklacku“ nikdy nevzdá. Jenže nedělá to, i když se manuály starají o podstatnou část prodejů jeho sportovních modelů.
Přesná čísla jsme vám přinesli letos v lednu a třeba v USA je podíl manuálního BMW M3 na celkových prodejích tohoto modelu 50procentní. A je jasné, že toto číslo by bylo jen vyšší, pokud by automobilka s třemi pedály nabízela všechny verze, ne jen jednu - tu úplně základní. Zatímco totiž zájemci o manuál si musí vystačit se 480 koňmi, zadním pohonem a sedanem, zbytek klientely může počítat až s 550 kobylami, pohonem všech kol, kombíkem... Přesto je manuál tak populární. A podobně jako M3 jsou na tom také modely M2, M4 či Z4.
Prodejní šéfka divize M Sylvia Neubauer se tak nyní rozhodla si to u fanoušků trochu vyžehlit a kolegům z Automobilwoche prozradila, že Mnichov pracuje na řešení, které manuály ještě nějaký čas udrží ve hře. Oč přesně ale jde, neupřesnila. Můžeme tedy jen spekulovat, zda náhodou nepůjde o automat, který vám ovšem umožní simulaci ručního řazení, falešný manuál chystá i Porsche. Doufejme však, že nikoliv, neboť v takové chvíli by prodeje zamířily jen dolů. Pokud hodláte oslovit nadšence, nemůžete doufat v úspěch podobné falše.
Van Meel už dříve poukazoval na to, že zásadním problémem automobilky je robustnost převodovky. Stávající manuál je totiž principiálně zhruba dvě dekády starý a jakkoli soustavně docházelo na jeho evoluci, projevovat se začínají jeho limity. Bez rizika nižší spolehlivosti totiž nedokáže přenášet tolik výkonu a točivého momentu, jaký zvládají automaty. Značka by tedy musela vyvinout zcela novou skříň, do čehož se ovšem nežene. Což nám přijde při výše uvedených prodejních číslech absurdní.
BMW nemá tančit kolem horké kaše, dát lidem, co chtějí a prostě vyvinout jednu novou manuální skříň, která vydrží další dvě dekády výkonové evoluce. Anebo si ji koupit. Připomeňme, že třeba britský Xtrac v současné době dodává manuální převodovky pro T.50 Gordona Murrayho i Pagani Utopia. V prvním případě je přitom skříň spojena s dvanáctiválcem schopným 12 100 otáček, zatímco ve druhém případě tu máme rovněž V12, ovšem ne atmosférický, nýbrž přeplňovaný. Na zadní kola italského supersportu tak míří 864 koní a 1 100 Nm, tedy daleko víc, než kterékoli spalovací BMW nabízí a v dohledné době nabídne. Není to žádná velká věda, tyhle věci jsou na stole.
Musíme samozřejmě dodat, že zájemci o T.50 a Utopii posílají na konto Murrayho a Paganiho takové peníze, že se koupě robustní převodovky vyplatí. BMW by však oproti těmto značkám nepotřebovalo takovou odolnost, na své straně má navíc diametrálně odlišné objemy, za které by pro něj Xtrac udělal první poslední. Je tedy tohle řešení, na které Sylva Neubaer odkazuje? Těžko říci, jistotu nejspíše budeme mít až někdy v příštím roce, kdy by mohla být odhalena nová generace spalovacího BMW M3.
Prodeje manuálů sice obecně skutečně klesají, ovšem z velké části i proto, že je automobilky postupně vyřazují i z nabídek modelů, kde by byly žádané. BMW je trochu výjimkou, nabídlo ruční řazení i pro šestiválcovou Z4, ale ani v tomto případě se mu do toho dlouho nechtělo. Foto: BMW
Zdroj: Automobilwoche
Bleskovky
- Britové upravili motor vzduchem chlazeného Porsche 911 tak, že točí 11 tisíc otáček. Je to ďábelský stroj, takhle zní v akci
včera
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
5.4.2026
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
Nejčtenější články
- Přijde zjevně ještě nesmyslnější auto, než je nové Audi RS5, bude to taková Helena Růžičková na kolech
10.3.2026
- Němci si asi moc dlouho pouštěli Pyšnou princeznu, podle toho zachází s Mercedesem třídy A
10.3.2026
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
10.3.2026
- Renault si nemůže pomoct. Svou legrační strategii nahradil novou s ještě komičtějším jménem a tragikomickým obsahem
10.3.2026
- Porsche zařízne svůj největší moderní propadák po jediné generaci, nástupce nečekejte
10.3.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva