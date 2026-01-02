BMW s manuálními převodovkami nekončí. Nechalo si patentovat jejich nové řešení, každého ale potěšit nemusí
Petr ProkopecČasy své největší slávy mají ručně řazené převodovky za sebou, zájem o ně ale zůstává dost silný na to, aby se je některým automobilkám pro některé modely vyplatilo dál nabízet. BMW a jeho eMka patří mezi ně, s rozšiřující se klientelou ale vyvstávají i nové problémy, které firma musí adresovat.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Pokud toužíte po novém voze s manuální převodovkou, nabídka obyčejnějších aut je v tomto směru stále poměrně košatá. Pokud ale zatoužíte po něčem výjimečnějším a výkonnějším, můžete narazit, naprostá většina výrobců dala v těchto sférách pedálům a „fofrklacku“ vale. Či s ručním řazením počítá pouze u základních a vrcholných verzí. Ostatně se podívejte, jaké jsou vaše možnosti třeba u takového Porsche - kromě základní Carrery T a naopak takřka vrcholné 911 GT3 máte smůlu. Ze zbytku portfolia pak můžete sáhnout ještě po 718 GT4, to je vše.
BMW, tedy další německá značka pyšnící se nemalým sportovním kreditem, je na tom lépe, ovšem v podstatě jen o fous. Či jeho půlku. Aktuálně totiž manuál můžete zvolit pro čtveřici modelů Z4, M2, M3 a M4, první zmíněný však za pár měsíců skončí ve výrobě. U poslední uvedené dvojice se pak pro změnu spekulovalo o tom, že nové generace dost možná dorazí už jen s automatickými převodovkami. K tomu ale nejspíše nedojde.
Kolegové z Car Buzzu totiž na německém patentovém úřadu vyštrachali plány značky, které se týkají manuálu budoucnosti. Ten evidentně počítá se šesti rychlostmi, přičemž novinkou je u něj řešení, které zabraňuje nechtěnému podřazení. Jde o mechanismus, který brání tomu, abyste při deceleraci podřadili moc brzy na kýžený, popř. na zcela nechtěný převodový stupeň, což může vést ke zničení motoru nebo i samotné převodovky.
Fungovat by měl podobně jako u zpátečky, na kterou taktéž z pětky či šestky nepřeřadíte. Nový manuál tak bude osazen senzory, které budou detekovat jak aktuálně zvolený stupeň, tak rychlost, s jakou se otáčí hřídel. V závislosti na tempu vozu pak systém zvládne rozpoznat, zda je podřazení bezpečné - pokud dojde ke kladnému stanovisku, pak vám něco takového umožní. Ve chvíli, kdy ale bude hrozit, že jste již na čtyřku ve vysokých otáčkách, pak při volbě nižšího stupně dojde na aktivaci zámku.
Jde tak trochu o řešení pro „blbečky“, koneckonců opravdu dobrým řidičům, pro které by auta jako M3 či M4 měla být určena, se nestává, že by místo přeřazení na vyšší stupeň podřadili, navíc třeba o dvě rychlosti. Je ale třeba pamatovat na to, že divize M prodává stále více aut stále více lidem, a to i s manuálním řazením. Do ruky se tak dostávají i lidí, kteří po ručním řazení víc touží, než aby jej bezvadně ovládali.
Nadšence by tak toto řešení mohlo spíš odrazovat, vše záleží na tom, jak BMW systém vyladí. Když ostře decelerujete, z podstaty musíte zahájit pohyb pákou směrem k nižšímu stupni ještě mnohem dřív, než je fyzicky možné jej zařadit. Pokud by systém byl příliš aktivní a hrabal vám do řazení kvůli eliminaci popsaného rizika ve chvíli, kdy máte vše plně pod kontrolou, mohl by být jen pro zlost. Ale třeba jej také bude možné deaktivovat, pak by to bylo jen plus.
Měně zkušeným řidičům by totiž mohl ušetřit nákladné opravy, ne nadarmo říkají Američané předčasnému podřazení „money shifting”, je to vážně omyl za všechny peníze. Eliminace tohoto problému by logicky mohla vést k dalšímu zlepšení image ručního řazení, a tedy k dalšímu růstu prodejů aut s ním, což by zpětně mohlo potěšit i puristy. Ano, to už si to trochu malujeme, ale snad ještě není špatné se začátkem nového roku snít o lepší buducnosti...
BMW chystá novou manuální převodovku, u které budou jednotlivé stupně opatřené speciálními zámky zabraňujícími nechtěnému podražení, jako je tomu třeba u zpátečky. Foto: DPMA, CC0 Public Domain
BMW i rozlučkovou verzí Z4 M40i Pure Impulse dokázalo, že na příznivce ručního řazení pořád myslí. A bude na ně myslet i dál. Foto: BMW
Zdroj: Car Buzz
