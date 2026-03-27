BMW se přidalo, auta v Evropě mohou být brzy kompletně bezemisní i bez jediného prodaného elektromobilu
27.3.2026 | Petr Miler
Z kroků mnichovské automobilky to tak někdy nevypadá, ani ona ale nespatřuje v elektrických autech jedinou růžovou budoucnost. Vývoj tlačí více cestami a její nejnovější studie, kterou vypracovala s vědci z KIT, DBFZ a s lidmi z Freybergeru, maluje docela jiný scénář.
Můžeme se začít pitvat v lecjakém detailu, hlavní problém Evropy je dnes ale velmi obecného charakteru. Už roky je tu cíleně zabíjena svobodná diskuze o řadě klíčových témat, kdy strana, které zjevně došly argumenty, stále víc potírá oponentní pohledy na věc. A nepokoušejte se nás přivést k smíchu tvrzeními, že si přece každý může říkat, co chce.
I o tom by šlo diskutovat, ale ano, v zásadě může. Potírán tu není projev jako takový, novodobé omezování diskuze spočítá v potírání šíření „nevhodných informací”. Sami si zkuste na sociálních sítích vystavit fotku své prašivé kočky, která nezajímá skoro nikoho, a uvidíte, ke kolika lidem se dostane a jaké interakce se dočká. Zkuste se vyjádřit „nevhodným způsobem” k ožehavému tématu nebo publikovat „nevhodnou informaci” na totéž téma, což zajímá kdekoho, neuvidí to ale skoro nikdo. Tedy pokud nebudete na „nesprávné téma” zastávat „správný názor”. Lidsko-algoritmickému sítu občas něco uteče, ale to je tak vše, většina věcí, které by přirozeně sklidily obrovský zájem, se nedostane před oči téměř nikomu.
Takto nastavené prostředí jednak vytváří jakousi virtuální realitu nereflektující tu skutečnou, což některé vede k pomýlenému vnímání světa - řeč bývá o sociálních bublinách, což je také relevantní postřeh, ale významnější jsou dnes spíš bubliny informační vytvořené právě zmíněným. A také se to stará o dojem, že si „všichni” myslí to samé nebo že „všechna média” mají stejný pohled. Nemyslí a nemají, v nastaveném prostředí ale stěží vznikne jiný dojem, protože zviditelňován je jen jeden pohled, takže jak se chcete do popředí dostat s tím upozaďovaným? Takto postupně tak vzniká i částečně jiná realita, protože se prostě nedozvídáme, že některé věci mají také alternativní řešení, jež může být racionálnější než to uměle tlačené.
Alternativu tak mají i mocně protežovaná elektrická auta, a to i kdybychom skutečně chtěli učinit provoz aut karbonově neutrální a dokonce nezávislý na fosilních palivech. A rozumněji tato cesta zní už z podstaty - nevyžaduje nový vývoj, nevyžaduje kompletní výměnu autoparku, nevyžaduje stamiliony vyčpělých bateriových paketů, nevyžaduje úplně novou elektrickou infrastrukturu, nevyžaduje skoro nic, ani přizpůsobování životních návyků limitům automobilu. Protože aby auta nevypouštěla emise CO2, nemusí nebýt spalovací, pokoušet se zakázat tento druh pohonu je od začátku nedorozumění.
Stačí vyměnit jeho palivo a auto může být stejně „zelené” - ne-li ještě víc takové - jako celá ta elektrická nádhera. Detailně jsme to probírali před pár dny, když se ozvala eFuel Alliance s automobilkou Porsche, že syntetických paliv s neutrální CO2 bilancí a nulovou závislostí na dění kolem Hormuzu může být brzy dost pro všechna auta světa. A ani nemusí být drahá. Nyní se k jejich otevřené podpoře přidalo i BMW.
Jeho výzkumníci jsou totiž mezi autory automobilkou publikované studie, kterou provedla ve spolupráci s technologickým institutem v Karlsruhe (KIT), německým institutem pro biomasu (DBFZ) a firmou Freyberger. A autoři došli k závěru, že obnovitelná, uhlíkově neutrální paliva (alias e-paliva zvaná též CNF) mohou pokrýt veškerou poptávku po palivech evropského vozového parku skutečně relativně brzy.
Studie popírá spoustu mýtů zastánců „jediné správné cesty”, kteří mj. rádi mluví o tom, že „zelená” paliva není kde vzít, že zbytků oleje na smažení není dost apod. Tato tvrzení jsou podle BMW, které na tomto poli není nováčkem a s e-palivy už léta experimentuje, mylná a ve studii zdůrazňuje, že třeba použitý smažicí olej tvoří pouze asi 1 % dostupných surovin. Většina pochází ze zemědělského odpadu, dřevních zbytků a organického odpadu. A toho je zkrátka dost - většina zmíněného se dnes prostě vyhazuje, i když to jde recyklovat na CNF.
Suroviny lze také levně získávat zahraničí, je to odpad, který je mnohým na obtíž. Podle výzkumníků je to ale zbytečný luxus, Evropa má sama dostatek surovin k výrobě těchto paliv, aniž by byla závislá na komkoli, i kdyby o odpadky mělo jít. Pro představu - podle výzkumníků je na světě 43krát víc snadno dostupných surovin, než kolik sama Evropa potřebuje pro „e-palivovou soběstačnost”. A pokud použije jen vlastní zdroje a půjde nikoli překotnou cestou rozvoje průmyslu syntetických paliv, bude do roku 2040 produkovat víc obnovitelných paliv, než je odhadovaná celková poptávka automobilového průmyslu k tomuto okamžiku (konkrétně jde o 107 procent). Fosilní paliva mohou tou dobou zmizet a emise CO2 z provozu aut též, aniž by byl v provozu jediný elektromobil.
Samozřejmě, nestane se to samo, chce to práci, úsilí, snahu o zefektivnění. A nenechat si ujet vlak za pomoci spekulací s případnými surovinami, stejně tak je třeba hlídat, aby se protežování něčeho jiného nestal z této věci podobně oportunistický byznys jako elektromobily a vše kolem nich. Stačí vlastně jediné - volná diskuze s realistickými závěry a volný trh, který dovolí prosadit se tomu nejlepšímu řešení. Což e-paliva být mohou a nemusí. Bohužel nemáme ani jedno, takže budeme mít elektromobily, které tím nejlepším dnes zaručeně nejsou. A snad ani v dohledné době nemají šanci být. Není skvělé zase nemuset přemýšlet a nechat si řídit život těmi, kteří nedokážou rozumně naložit ani s těmi vlastními?
BMW loni ukázalo svůj „modrý benzin”, pro něj už druhé používané e-palivo po syntetické naftě HVO, kterou tankuje do všech nově vyrobených aut. Nyní na pilu této věci přitlačilo, něco nám ale říká, že diskuze okolo takové věci nebude a informace o iniciativě automobilky se dostane jen k hrstce lidí - protože tak to dnes má být, jedině tak je to dnes správné. Foto: BMW
Zdroj: BMW
Bleskovky
- Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
27.3.2026
- „Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
26.3.2026
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
25.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Vítězem Tissot Sprintu Jorge Martin včera 21:34
- V Moto2 patří PP Alonsovi, 12. Salač včera 20:45
- V Moto3 PP pro Carpeho včera 20:34
- Pole Position získal Fabio Di Giannantonio včera 19:40
- Stále neporažený Bulega včera 19:17
Nejčtenější články
- Prodejní rozklad Audi pokračuje, po ztrátě desítek procent kupců během pár let se odbyt má někde propadnout až na úroveň roku 2012
26.2.2026
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
26.2.2026
- Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je
26.2.2026
- Volvo se pokouší napravit prodejní marnost hořícího modelu ošizenou novou verzí, na uhel zčernala i bez požáru
27.2.2026
- Bugatti se 2,5 roku patlalo s autem pro miliardáře, jehož vůz musel vypadat jako sklenice s latte
27.2.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva