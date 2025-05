Brembo ukázalo nové řešení brzd, s jinými už v Evropě brzy nebude možné prodávat auta před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Brembo

Jít o projev přirozené evoluce, budeme opatrně optimističtí, takto si raději počkáme, zda brzdy vedle normami vynuceného přínosu budou pořád dělat také to, co primárně dělat mají - pořádně brzdit.

Pokud jste si někdy vlastnoručně myli ano, jistě jste zaznamenali, že kola jsou mezi paprsky a často i mimo ně hodně špinavá. Znečištění je pak více patrné u těch předních, ovšem i na zadních je v menší míře. Stojí za tím brzdový systém s kotouči a třmeny - jakmile šlápnete na brzdový pedál, dojde na kontakt a tření kotoučů a destiček, což vás nejen zpomalí, ovšem zároveň vyprodukuje i onu špínu spolu s železitým prachem.

Ten představuje hrozbu pro lidské zdraví, a tak se jeho množství uvolňované do okolí rozhodla EU regulovat. Máme o smyslu tohoto opatření své pochybnosti, je to složité řešení okrajového problému, ale to si necháme na jindy. Buď jak buď, součástí emisní normy Euro 7 jsou i limity pevných částic produkovaných právě brzdami, čemuž se výrobci musí zas jednou přizpůsobit.

Limity zpočátku počítají se 7 miligramy na kilometr, od roku 2035 však dojde na pokles na 3 mg/km. Fascinující je, u elektromobilů přitom bude povolena větší míra, neboť dle zákonodárců převážně spoléhají na brzdění motorem. To je možné, ale co to s tím má společného? S dieselem lze také brzdit víc motorem než s benzinem, také ale lze s každým autem brzdit jako o závod. Když to s elektromobilem uděláte, jejich hmotnost a snadná akcelerace se naopak postarají o velmi rychlé opotřebení brzd.

Dost by nás zajímalo, kam až podobné úlitby bateriovému pohonu zajdou, napříště bude možná zavedeno pravidlo, že když někdo nabourá do elektromobilu, je nehodou automaticky vinen, i kdyby náhodou nebyl, protože řidič privilegovaného vozu nemůže být trestán. Raději ale nebudeme spekulovat a dáme prostor společnosti Brembo, které na úpravu legislativy reaguje novým řešením zvaným Greentell.

Podle Italů mají jejich nové brzdy zredukovat produkci pevných částic o 90 procent. Výroba se oproti těm konvenčním má prodražit, to nepřekvapí, konkrétní sumu či míru ale firma nezmiňuje. Středobodem nového systému je technologie LMD (Laser Metal Deposition), která spočívá v nové formě výroby brzd. Na kovový podklad je nasprejován metalický prášek zahřátý s pomocí laseru.

U kotoučů pak Brembo používá „tajnou sloučeninu”. A jak se kolegům z Motor1 svěřil šéf vývoje italské firmy Fabiano Carminatti, proces potahování kotoučů duální vrstvou přichází po jejich vyrobení, ovšem před finálním zpracováním. V důsledku toho se má opotřebení povrchu snížit o 80 procent ve srovnání s konvenčními brzdami. Bude to bez ústupků v oblasti brzdného výkonu? To je velkou otázkou. Dramaticky delší životnost si ale od novinky neslibujte.

Carminatti upozorňuje, že systém Greentell používá užší kotouče, pročež se jeho životnost má prodloužit nanejvýš o 20 nebo 30 procent. Speciální pak pochopitelně nejsou jen kotouče, ale i destičky. „Jejich interakce je zcela odlišná od standardního materiálu z litého železa,“ dodává šéf vývoje brzdových komponentů u Bremba. Firma přitom do kotoučů vyrazila své logo, které slouží jako indikátor opotřebení - jakmile zmizí, bude třeba brzdy vyměnit.

Důraz při vývoji prý nebyl kladen na zkrácení brzdné vzdálenosti, což zní také poněkud varovně. Brembo se ale mělo postarat aspoň o zajištění dostačujícího účinku za všech situací a okolností. Nový povrch, který neprodukuje tak velké množství železitého prachu, by se tedy neměl od spodních vrstev materiálu neměl odloupnout ani při velkém chladu, teplu nebo na prosolené vozovce. Jak už padlo, kolik si Italové za nový systém budu účtovat, není zatím známo.

Víc ukáže čas, pro tuto chvíli mějte na paměti hlavně to, že jste si mohli vyslechnout jen pohled strany, která toto řešení vyvinula a vyrábí. A to nemusí být celá realita. Když si vzpomeneme, co všechno za ústupky přinesla různá podobná řešení reagující na příchod norem typu Euro 5, co přinesly filtry pevných částic, jakou osinou v zadnici je neustálé dolévání AdBlue apod., jsme poněkud skeptičtí k tomu, jak toto jemu podobná řešení budou v reálu fungovat.

Systém Greentell snižuje produkci pevných částic o 90 procent a opotřebení povrchu o 80 procent. Životnost kotoučů a destiček se pak díky speciálnímu složení má natáhnout o 20 až 30 procent. Fajn, hlavní nezodpovězenou otázkou ale zůstává, jak tyhle brzdy budou brzdit. Foto: Brembo

Zdroj: Motor1, Brembo

Petr Prokopec

