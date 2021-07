Britové odhalili revoluční pohon, vlastnosti drahých aut má dostat k obyčejným lidem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GKN Automotive

Je to jistě odvážný cíl, ale tak má vypadat evoluce. Však si vzpomeňte, co před léty dokázala jen Ferrari a co dnes může nabídnout i VW Golf. GK Automotive chce podobný vývoj zopakovat na poli elektrických aut.

Britská společnost GKN Automotive se do širšího povědomí dostala díky třetí generaci Fordu Focus RS. Ostrému hatchbacku modrého oválu totiž dodala systém pohonu všech kol Twinster, který používá trojici spojek. Ty nahrazují středový i zadní diferenciál, čímž redukují hmotnost. Zároveň přispívají k neutrálnímu chodu a mohou záměrně vyvolat i přetáčivost. Právě díky tomu se Focus RS chlubí i driftovacím režimem. Mimo něj ovšem Twinster používá i Opel Insignia, jakkoliv již bez módu posílajícího záď bokem.

Kromě výkonných benzinových aut ovšem GKN Automotive dělá také do elektromobility, přičemž její systém eDrive již má za sebou dvě dekády praktického využití. Osazeno jím totiž bylo 1,5 milionu aut, ať se již jedná o ryzí elektromobily či hybridy. Jelikož však tlak na masové rozšíření alternativního pohonu narůstá, rozhodli se Britové své aktivity na tomto poli umocnit. Systém eDrive tak inovovali a vybavili ho 800voltovým elektrickým okruhem, který je dnes vlastní jen drahým autům, jako je Porsche Taycan. S jejich novinkou by se měl dostat i do rukou obyčejných lidí.

„Tyto systémy umožní rychlejší dobíjení, navýší dojezd, zlepší jízdní dynamiku a napomohou k ještě vyšší efektivitě,“ popsal nové řešení šéf britské společnosti Liam Butterworth. Ten zároveň dodal, že díky tomuto průlomu budou moci výrobci používat menší baterie. To povede ke snížení ceny i hmotnosti. Ve všech ohledech pak půjde spíše o jednotky procent než razantní zlepšení, ovšem v rámci elektromobility je to důležitý krok správným směrem.

Firma přitom na novém systému pracuje se závodním týmem Jaguar Racing, jenž má pod taktovkou testování hlavně na okruzích. Mimo to byl 800voltový okruh nasazen také do běžných produkčních vozů. Spolupráce s automobilkou pak má vést k tomu, že novinka bude nasazena do sériových aut již během pouhých tří let. Zda u toho však bude i jiná značka než Jaguar, je v této chvíli otázkou.

Lze už jen dodat trochu méně dobrou zprávu, a to skutečnost, že také u GKN Automotive dochází kvůli přesunu zájmu směrem k elektrifikaci na nevyhnutelné kroky související s alternativním pohonem. Ten je totiž méně komplexní, načež firma v lednu zavřela svou továrnu v Birminghamu a propustila 519 lidí. Celosvětově pro ní pak dělá 27 500 zaměstnanců, jde tak spíše jen o kapku v moři. Poslední ale jistě nebude.

Britská firma GKN Automotive chystá nový systém eDrive zahrnující 800voltový elektrický okruh, jenž aktuálně používají jen vozy jako Porsche Taycan. Do tří let ale má zamířit i mezi mnohem masovější výrobce. Foto: GKN Automotive

Zdroj: GKN Automotive

Petr Prokopec