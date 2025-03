Bývalý technik NASA rozjel Autopilot Tesly a další systém proti zdi pomalované obrazem okolí, podívejte se na výsledek před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Zeď je zeď, ale nemusí tak vypadat. Co když na ni namalujete obraz vytvářející, že jde o pokračující silnici? Systémy Tesly spoléhající na kamery s tím mají problém, ale upřímně: Neměl by právě s tím problém i řidič z masa a kostí?

Mark Rober je někdejší technik NASA, který strávil kus profesního života i prací pro Apple. V posledních letech se však věnuje popularizačním videím na Youtube, kde si získal přízeň více než 65 miliónů odběratelů. V tom posledním se rozhodl prozkoumat možnosti mapování světa pomocí LiDARů. To není žádná supermoderní novinka, 3D map různých objektů vzniklo v posledním desetiletí spousty, mimo jiné jsou využívány i při přenosu reálných okruhů do závodních simulátorů

Mark se nejdříve s přenosným LiDAREM vydal do Disneylandu a s jeho pomocí zmapoval vnitřnosti atrakce zvané Space Mountain. To nás pochopitelně nemusí až tak zajímat. Důležitější je, že se rozhodl ověřit reakce aut vybavených systémy autonomního řízení, které ale získávají informace o okolním světě různými způsoby. Jedno mělo na palubě LiDAR, konkrétně šlo o Lexus RX, který byl upraven firmou Luminar.

Jako kontrolní vzorek mu posloužila jeho vlastní Tesla Model Y, jejíž „mozek” se spoléhá jen na kamery. Elon Musk totiž LiDAR tvrdošíjně odmítá s tím, že když lidem stačí oči, autům musí stačit kamery. Jenže lidé mají mozek, jehož schopnosti reakce na okolí tunila k dokonalosti evoluce po stovky miliónů let. O tom si Tesly bohužel bohužel musí nechat zdát.

Mark to demonstruje u jednoho z testů, kdy oběma vozům postavil do cesty zeď, na které je ovšem obrázek věrně zrcadlící to, co se nachází za ní. Na první pohled tedy vozovka působí, jako kdyby pokračovala bez jakéhokoliv přerušení. Lexus před touto překážkou zastavit zvládne, neboť jeho LiDAR zeď od simulace podoby okolí odliší. Tesla jí projede, protože její systém obraz vyhodnotil ne jako překážku, ale jako pokračování vozovky.

Působí to spektakulárně a dobře to zapadá do současných nálad kolem Tesly, ale upřímně - podívejte se, jak vše vypadá. Jsme si docela jisti, že takto pojatou překážkou by byla zmatena snadno většina řidičů, rozeznat malůvku od okolí ve vyšší rychlosti či za nižší viditelnosti bude obtížné. Omluvou pro lidi i pro auto budiž fakt, že toto je situace, se kterou se v provozu, doufejme, nikdo nikdy nesetká. Tedy za předpokladu, že omylem nevjedete na plac, kde se natáčí nějaký hollywoodský velkofilm.

Markův test tedy spíš demonstruje, čeho je jedna technologie schopna a druhá nikoli. Video tím ale způsobilo velký rozruch. Sawyer Merritt, jeden z nejvýznamnějších dlouholetých akcionářů Tesly, totiž zveřejnil rozbor, podle kterého Mark tak trochu ušil test na míru LiDARu od Luminaru, který mu pro test poskytl i zázemí. Tato společnost si ostatně dané video vystavila i na svých stránkách, než jej následně kvůli spornosti zase stáhla. Merritt totiž poukázal třeba na to, že na aktivaci systému Autopilot došlo mnohem později, než bylo zapnuto autonomní řízení u Lexusu.

Jedna technologie tedy měla méně času na reakce než druhá. Mimo to je zjevné, že došlo na řadu pokusů, ze kterých bylo výsledné video sestříháno, a to zjevně v neprospěch Tesly. U té navíc došlo pouze na aktivaci zmiňovaného Autopilotu, nikoli však poslední verze systému Full Self-Driving alias FSD. Ten je přitom nadřazenou a lépe propracovanou technologií, načež by mohlo dojít na lepší výsledky. Možná ne, ale proč ji tedy Rober nepoužil?

Přes to všechno ale video přináší i jedno pro Teslu ne zrovna pozitivní potvrzení. Jak totiž Mark posléze uvedl, zlomek sekundy před nárazem do falešné zdi se totiž Autopilot deaktivoval a předal kontrolu nad vozem řidiči, který pochopitelně neměl čas jakkoliv zareagovat. Tesla ale v takovém případě může jako obvykle tvrdit, že auto pod Autopilotem nebouralo. Technicky vzato ne, ale... V minulosti jsme na to naráželi nejednou, tady máte černé na bílém, že systémy Tesly tohle dělají. De iure to nic nemění, za řízení je stejně vždy odpovědný řidič, ale de facto...

Model Y osazený jen kamerami často chybuje, nicméně dávat mu za vinu, že neviděl falešnou zeď působící dojmem pokračující vozovky, je tak trochu „podpásovka“. Zvláště když test byl zjevně uzpůsoben tak, aby systémy Tesly nemohly vyhrát, i kdyby toho byly schopny. Foto: Tesla

Petr Prokopec

