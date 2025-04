Čerpací a dobíjecí stanice nejsou zdaleka to samé. Že je těch druhých v Kalifornii víc než těch prvních, neznamená lautr nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

Dávat tyhle dvě veličiny na misky jedné váhy svědčí jen o naprosté nekompetentnosti lidí, kteří tak činí. Je to jako říkat, že je někde holínek než hodinek - spojitosti se najdou, však obojí se natahuje. Ale jinak jde o úplně jiné věci.

Nevím, jak to máte vy, ale mě zastávky u čerpacích stanic vyloženě iritují - když někam jedu autem, chci jet, ne stát. Proto vždy beru maximum paliva do co možná nejvíc prázdné nádrže, abych četnost takových zastávek minimalizoval. Přitom se obvykle jedná jen o pár minut, během kterých leckde ani nemusíte vylézat z auta - personál vám dotankuje a zaplatit se dnes dá i aplikací v mobilu. Za plnou nádrž benzinu či nafty o dnes typickém objemu okolo 50 litrů tak u benzinky necháte nějakých 1 800 Kč. A podle stylu jízdy můžete totéž absolvovat znovu klidně i po ujetí tisíce kilometrů - ne nutně naráz, jde tu jen o ony zastávky a jejich četnost v životě obecně.

Jakmile přejdete ze spalovacího vozu na elektromobil, jste v jiné dimenzi. V případě akceschopnosti auta se musíte spokojit s číslem dramaticky nižším, v případě doby strávené doplňováním energie naopak dramaticky nižším. Většina baterií lepších elektromobilů dnes disponuje kapacitou odpovídající asi 20litrové nádrže na naftu, takže ujet s nimi víc než 400 km i hodně pomalu je skoro nemožné, ať už tvůrci auta tvrdí cokoli. A to musíte jet sami, za ideálního počasí, vyhnout se dálnicím a kdesi cosi, jinak jste na tom i podle samotných automobilek ještě zásadně hůř. U dobíjecí stanice pak, v nejlepším případě, strávíte vyšší desítky minut. Ostatně srovnání těchto dvou světů jsme se věnovali nejednou.

Je třeba říkat něco víc, aby bylo každému soudnému člověku jasné, že dobíjecí stanice a tankovací pistole nejsou nijak srovnatelné věci? Ale nijak, jediný hloupý tankovací stojan někde u vesnické pumpy odpovídá snadno 60 dnes špičkovým nabíječkám, ve srovnání s 50kW nabíječkami se bavíme o poměru asi 1:180. A ve srovnání s těmi 11kW po poměru asi 1:818! Pokud tedy někdo považuje za něco významného, že je někde obojího srovnatelné množství, dělá jen „neználka” sám ze sebe.

A takových se najde dost, jak ukazuje reakce mnohých médií na zprávu CBS News, že v Kalifornii bylo ke konci roku 2024 celkem 178 549 veřejných i soukromých dobíjecích stojanů, čímž jejich počet dokonce o 48 procent překonal počet tankovacích pistolí. Těch by mělo být zhruba 120 tisíc. Zní to zajímavě, v kontextu s výše zmíněným se znalostí detailů publikovaných kolegy z Carscoops to ale znamená leda to, že jich do nějaké míry srovnatelnosti pořád chybí skoro nekonečné množství.

Z uvedeného množství totiž pouze 16 971 stojanů odpovídá klasifikaci Level 3, zbytek zůstává u úrovně 2 či horší. Pod označením Level 2 přitom najdeme ty nabíječky, jejichž výkon se pohybuje mezi 7 a 19 kW. Na dosažení 80 procent kapacity dnes obvyklé baterie tak u nich budete čekat i víc než 10 hodin, to je dobré možná na domácí nabíjení přes noc, víc nic. Až v případě Level 3 s bavíme o víc jak 50 kW výkonu, což pořád může znamenat víc jak hodinové dobíjení, ale především - i kdyby všech 178 549 dobíječek v Kalifornii disponovalo 50kW výkonem, jsme pořád v jiné dimenzi.

Takových nabíječek by muselo být cirka 21 600 000 (ano, skoro 22 milionů), aby vyrovnaly jakýsi energetický potenciál (samozřejmě, potenciál, ale jak jinak to chcete srovnávat?) 120 000 tankovacích pistolí. A ani to není reálný stav věcí, protože - jak už padlo - přes 160 tisíc nabíječek nezvládá víc než 19 kW. Takže co bylo vyrovnáno? Jedno gigantické... nic. Jsou to dvě čísla vedle sebe, z nichž každé definuje něco úplně jiného.

Na tomto místě se sluší vrátit k někdejšímu příspěvku profesora Michaela Bargendeho, bývalého šéfa sekce pro automobilové pohony na Institutu pro automobilové technologie ve Stuttgartu. Ten se porovnáváním čerpacích stanic a dobíjecích stojanů poměrně obsáhle zabýval, přičemž dospěl k názoru, že pro nahrazení běžné pumpy s 12 stojany je třeba 600 dobíjecích stojanů. Každý z nich navíc musí být schopen nabídnout alespoň 120 kW výkonu.

Také Bargende přiznává, že na stoprocentní využití čerpacích stanic nedochází dennodenně, ovšem hlavně v období prázdnin jsou ty na klíčových tazích vytížené natolik, že si často i počkáte v menší frontě. Nyní si představte, že by místo pistole schopné naplnit vaši nádrž v řádu několika desítek sekund byl dobíjecí stojan - v ten moment zde máme často i mnohahodinové fronty, jakkoliv by přitom taková stanice pracovala s výkonem, na který by byla třeba jedna průměrná elektrárna obsluhující větší město.

Zas a znovu tak musíme připomenout, že snaha nahradit spalovací pohon elektrickým je už po pár podobných výpočtech tak zřetelnou utopií, že člověk nechápe, že vůbec někdo považuje něco takového za možné. Ale ideologie nezná realitu, jen stachanovské cíle. A ty naopak neznají meze.

Je sice hezké, že v Kalifornii je momentálně o 48 procent více dobíjecích stanic než těch čerpacích, ovšem i kdyby všechny pracoval s 50kW výkonem, vedle 120 tisíc tankovacích pistolí by byly skoro ničím. Ony navíc z 90 procent z nich nedosahuje vyššího výkonu než 19 kW... Tady se vůbec nic převratného nestalo. Foto: California Energy Comission, CC0 Public Domain

Petr Prokopec

