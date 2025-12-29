Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení

Slibovat až 1 079 koní výkonu na klice není jen tak, podobná prohlášení vyvolávají velká očekávání. Jejich konfrontace s realitou tak může přinést nejedno překvapení, právě takového se dočkali profíci od Hennessey Performance.

Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Technika

Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení

před 5 hodinami | Petr Miler

Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení

/

Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Slibovat až 1 079 koní výkonu na klice není jen tak, podobná prohlášení vyvolávají velká očekávání. Jejich konfrontace s realitou tak může přinést nejedno překvapení, právě takového se dočkali profíci od Hennessey Performance.

Loni v září Chevrolet popsal, jak se mu povedlo vydolovat enormní výkon z 5,5litrového přeplňovaného osmiválce nové Corvette ZR1. Technici mohli díky přesunutí motoru zpod přední kapoty za hlavy cestujících jednodušeji použít turbo místo kompresoru, což jim umožnilo zvýšit efektivitu fungování celého motoru. S tím do toho šli a původním cílem bylo dostat z motoru zhruba 850 koní, tedy o pětaosmdesát víc než stejné verze Corvette generace C7. Této mety ovšem motor dosáhl dříve, než se technici Chevroletu stihli zapotit.

Záhy se tak ukázalo, že problémem nebude ani dolovat z motoru 900 koní, ještě později ale automobilka zjistila, že její osmiválec je tak předimenzovaný, že může jít bez obav z technických selhání i dál. Nakonec se vývojáři dostali tak daleko, že ji nestačilo už ani tovární měřící zařízení a museli si nechat koupit nové. Až pak prý zjistili, že 5,5litrový agregát generuje v ideálním nastavení 1 079 koní. S těmi - i když jen na zadních kolech - má ZR1 zvládat zrychlení na stovku za 2,3 sekundy, zatímco ke zdolání čtvrtmíle jí stačí 9,6 sekundy. A být rychlá i na okruhu, to vše už se opakovaně potvrdilo. Pomalé auto to tedy jistě není, jak silné je ale ve skutečnosti?

Jeden z už dodaných exemplářů nedávno zamířil k profíkům z Hennessey Performance, kteří s možnými úpravami vozu nepřekvapivě začali měřením výkonu na motorové stolici. A nestačili se divit - po roztočení zadních kol ZR1 vykázala 1 050 „amerických” koní na kolech neboli 1 065 metrických. Automobilka ale udává 1 079 koní na klikové hřídeli. Nikdo mimo automobilku dnes pochopitelně není schopen přesně stanovit ztráty vznikající při přenosu výkonu v převodovce apod., zcela jistě ale půjde o víc jak 22 koní. Kdyby to bylo obvyklých 10 až 15 procent, jsme rázem na 1 170 a víc kobylách na klice, to je o hodně vyšší číslo.

Výrobce tedy i bombastickým číslem výkonu o reálných možnostech dnes opěvované nové Corvette ZR1 lže, realita bude ještě jiná. ZR1 by při zmíněné domněnce svým výkonem překonala nejen základní Bugatti Veyron, ale dorovnala i jeho pozdější varianty Super Sport a Grand Sport Vitesse. Oproti této dvojici je nicméně k mání skoro za pakatel - 175 tisíc dolarů základní ceny znamená asi jen 3,6 milionu Kč.

Stále víc tedy můžeme o Corvette C8 mluvit jako o zázraku. Zvláště když Chevrolet nedávno představil provedení ZR1X, které onen osmiválec páruje ještě se 188koňovým elektromotorem pohánějícím přední kola. Celkový výkon této verze by se totiž dle aktuálního zjištění mohl blížit až čtrnácti stovkám kobyl při ne zase o tolik vyšší ceně. Něco takového nutně bere dech.


Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení - 1 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 02Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení - 2 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 03Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení - 3 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 04Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení - 4 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 05Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení - 5 - Chevrolet Corvette ZR1 2025 vyber lepsi 03Chevrolet možná lže o výkonu nové vrcholné Corvette, výsledek měření nutí k zamyšlení - 6 - Chevrolet Corvette ZR1 2025 vyber lepsi 04
Nikoli „jen” 1 079 koní, 5,5litrový motor Corvette ZR1 velmi pravděpodobně produkuje ještě víc, snadno přes 1 200 koní. Za svou cenu jde vážně o bombu na kolech. Foto: Chevrolet

Zdroj: Hennessey Performance@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše