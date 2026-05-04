Číňané chtějí dát Evropanům ránu z milosti. Začínají nabízet stále víc vlastních dieselů, hovoří o nich s úctou

Zatímco místní automobilky nejprve vyvinuly nejlepší diesely pro osobní vozy na světě, ulovily na ně hromadu zákazníků a pak je začaly pomlouvat a vyřazovat z nabídek, Číňané jdou přesně opačným směrem. A to i rétoricky: „Diesely nejsou špinavé,” říká šéf GWM.

včera | Petr Prokopec

Foto: Great Wall Motor

Zejména po vypuknutí dieselové aféry Volkswagenu začala řada automobilek i pod tíhou nových omezení Evropské unie omezovat nabídku dieselové motory, popř. je zcela přestala prodávat, jakkoli o ně byl v jejich moderní formě velký zájem. Staly se mimořádně efektivními, relativně tichými a kultivovanými, solidně výkonnými i velmi trvanlivými. V podobě, do které je dovedla převážně přirozená evoluce, jim nebylo mnoho co vytknout, třebaže nadšence do řízení dál oslovovat nezvládaly.

EU ale přišla s vynucování řady antiemisních systémů jdoucích až do krajnosti. V důsledku toho se z dieselových motorů staly v některých ohledech až čističky vzduchu, což je ale současné udělalo komplikovanými a drahými. Sečtěte si tyto tři faktory a pochopíte, proč zachází na úbytě - diesely přišly o marketingovou i politickou podporu, staly se drahými na pořízení a také nemístně komplikovanými, což zesložiťuje a zdražuje jejich provoz (třeba skrze AdBlue) a omezuje jejich životnost. Je to pro ně skoro dokonalá bouře.

Spousta zejména evropských (ale i japonských, korejských...) aut tak o diesely přišla a další mají následovat, aktuálně se mluví dokonce o tom, že zmizí ze všech škodovek. Je to součást mozaiky zmaru, která připravuje místní auta o část jejich líbivosti, nezřídka pak i s argumentací, že v Číně na diesely nejsou zvědaví, je třeba tuto zemi dohnat hlavně v oblasti elektromobility atp. Jenže tak současná realita nevypadá.

Naopak se už chvíli zdá, že Říše středu bude udávat tempo i v případě spalovacích motorů. A ty dieselové mohou patřit mezi ně. Číňané na nich nejen pracují, některé už prodávají (jako 2,4litrový motor GW4D24 na hlavní fotce) a navíc o nich hovoří s úctou. Šéf automobilky Great Wall Motor (GWM) se nyní dokonce nechal slyšet, že „diesely nejsou špinavé“. Místo toho Jack Wei zastává názor, že snadno splní i emisní normu Euro 7. „V některých případech dokonce i bez AdBlue,“ dodává v rozhovoru pro Car Sales s tím, že kde nepomůže jejich přirozená efektivita, pomůže hybridizace.

„Diesel-hybridní technologie není nic nového. V posledních zhruba šesti letech ale prošla značným vývojem,“ říká dále Wei. Tento posun měl v některých zemích přinést úsporu paliva a tedy snížení emisí CO2 o 15 procent, v případě drsnějších podmínek, jaké panují třeba v Austrálii, pak je zlepšení dokonce 30procentní. „Elektrická asistence odstranila prodlevu a snížila hluk. Už v rychlostech 50 až 60 km/h je hlučnost srovnatelná s benzinovými vozy.“

GWM tak již ve třetím letošním čtvrtletí začne na australském trhu nabízet SUV Tank 500 a pick-up Cannon Alpha s novým třílitrovým čtyřválcovým turbodieselem. Ten produkuje 231 koní výkonu a 620 Nm točivého momentu, o jejichž přenos se postará devítistupňový automat. Oba vozy budou díky tomu disponovat tažnou kapacitou 3 500 kg, na další technické parametry si ale budeme muset počkat. Wei nicméně naznačil, že motory zjevně nezůstanou vyhrazené jen Australanům.

„Evropa se od dieselů distancovala a nyní jí začínají chybět,“ uvedl. GWM má tak na starém kontinentu umetenou cestičku k úspěchu vyloženě do čista. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby místní trhy přišly na řadu jako další, ostatně většina lidí nad řečmi o špinavých dieselech jen kroutí hlavou. Naopak by je rádi kupovali, jenže nemají kde, popř. jak. Tohle může být zejména pro evropské výrobce pomalu rána z milosti, na kterou znovu nebudou s to rychle reagovat.


SUV Tank 500 a pick-up Cannon Alpha jsou prvními čínskými vozy v Austrálii, které se letos dočkají nového třílitrového dieselu. Ten má být velmi čistý a zamířit i do Evropy. Foto: Great Wall Motor

Zdroj: Car Sales

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

