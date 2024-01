Číňané chystají evropským automobilkám další lekci. Spalovací motory podrží do roku 2060 technologií, která bude legální i v EU před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Širší veřejnost po letech varování lidí z oboru začíná chápat, že tlak na rozmach elektromobilů otevírá dveře Číňanům, kteří jsou najednou konkurenceschopní. Tím ale celý příběh nekončí, neboť oni jako by jen čekali, až místní výrobci na elektřinu vsadí vše. A pak je dorazili spalovacími motory na syntetická paliva.

Vždy jsem měl pocit, že horní patra politiky jsou určené pro lidí s vysokou inteligencí a mimořádným vzděláním. Ono to tak i bylo a někdy pořád bude, nějaký systémový problém ale způsobil, že takoví lidé už se do politiky léta neženou. Dnes a denně jsme tak v české, evropské i světové realitě svědky nekompetentních, nepromyšlených a strategicky krátkozrakých rozhodnutích, nad kterými si hlavu mohou ukroutit i docela obyčejní lidé obdaření selským rozumem.

Jinak nelze vyhodnotit ani tzv. Zelenou dohodou, kterou víc než co jiného tlačí Evropská unie. Ignoruje, že evropské emise CO2 se na „globálním koláči” podílí pouze malou měrou, navíc akcentuje omezování oborů, jejichž podíl je ještě zanedbatelnější. Ale dobře, někde se začít musí, ale jak? Tím, že místo levných a bezproblémově funkčních aut zaplavíme trh drahými a hůře použitelnými, jejichž nízké emise budou víc než co jiného papírovou záležitostí? K čemu je tohle dobré?

Přesto se Brusel rozhodl, že od roku 2035 umožní už jen prodej těch nových aut, které vykazují nulové emise. A i když nechává otevřená vrátka k jiným alternativám, primárně má na srdci bateriové elektromobily. Nechme nyní stranou ony problematické ekologické dopady, dohlédnout šlo přinejmenším těch ekonomických. Evropa takto sází na technologii, se kterou nedokáže efektivně pracovat, a tak místní automobilový průmysl svléká do naha před čínskou konkurencí, která zvládá taková auta vyrobit podobně dobře. A navíc je nabízet mnohem levněji. Přijde nám to jako velké, naprosto zbytečné riziko prakticky pro nic, jak ale upozorňují kolegové z Focusu, není to pořád celý příběh.

EU totiž na popud Německa přivřela oko nad syntetickými palivy, kterými by nově prodávaná auta po roce 2035 mohla být poháněna též, i když budou mít pod kapotou spalovací motor. To je teoreticky dobré pro Evropu a místní značky, které by spalovací vozy mohly udržet naživu, jenže musí to tak být v praxi? Ne nutně. Znovu Čína totiž přišla s plánem, který se týká směřování tamní automobilové branže až do roku 2060. Jde tedy o ještě vzdálenější horizont, než jaký vytyčila EU. Myslíte si ovšem, že největší trh světa počítá pouze s elektrickým pohonem, i když je v této oblasti absolutním lídrem? Chyba lávky. Číňané totiž mluví o diverzitě a masivně investují do vodíku, čpavku a syntetických paliv všeho druhu.

Říše středu tedy neposílá spalovací motory do důchodu, místo toho s nimi ve velké míře počítá dál. Jen jednoduše nebudou spalovat fosilní pohonné hmoty, ale takové, které vznikají třeba jako vedlejší produkt při výrobě cementu. Nebo jde o odpad uhelných elektráren. Těch je v zemi jako máku, jen v roce 2022 Čína otevírala dvě nové týdně. A v daném kalupu hodlá pokračovat až někdy do roku 2040, teprve poté předpokládá, že nadvládu převezmou obnovitelné zdroje.

Co se tedy může stát? Místní automobilky budou dál cpát peníze do elektromobilů, se kterými ale nebudou konkurenceschopné. A postupně jim dojdou peníze na vývoj několika technických řešení současně, což je to, co v podstatě dělají dnes. Na tomto poli tedy prohrají jednou a když se ukáže, že spoustě lidí elektromobily nepůjde prodat ani za 10 nebo 15 let, spalovací motory na syntetická paliva se stanou relevantními. A Číňané budou znovu připraveni a vezmou si zbytek koláče, protože oni přesně taková auta mít budou.

Samozřejmě to tak nemusí dopadnout, ale dělá tu někdo něco proto, aby se to nestalo? Máme pocit, že se dělá pravý opak. Neříkáme, že to odpovědné osoby dělají schválně, ale kde je v jejich rozhodnutích vidět inteligence, vzdělanost a smysl pro strategii? My v nich nic takového nevidíme, bohužel.

Číňané už v roce 2022 představili 1,5litrový motor s nejlepší termální účinností na světě, benzinový agregát zvaný DHE15 svou efektivitou překonal hranici 43 procent. V případě dieselů je na tom Říše středu ještě lépe, společnost Weichai je totiž již nad 50 procenty. To vše bude navíc spalovat nikoli fosilní, ale ekologická paliva. Jak tomu chce Evropa konkurovat, až všechno vystřílí na elektrickém poli, kde není konkurenceschopná též? Foto: Geely

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.