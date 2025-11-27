Číňané odhalili detaily ke svému novému, skoro 300koňovému boxeru. S takovým motorem přichází v roce 2025
Petr ProkopecNení až tragikomickým otočením zápletky, hotovým zvratem v avizovaném ději, když největší čínská automobilka přijde v době, kdy v Evropě potíráme spalovací motory ve jménu boje s Číňany, právě s novým spalovacím motorem docela neobvyklé koncepce?
Není až tragikomickým otočením zápletky, hotovým zvratem v avizovaném ději, když největší čínská automobilka přijde v době, kdy v Evropě potíráme spalovací motory ve jménu boje s Číňany, právě s novým spalovacím motorem docela neobvyklé koncepce?
Za první letošní půlrok prodal BYD po celém světě 2,146 milionu nových aut. Ve srovnání se stejným obdobím loňska jde o 33procentní nárůst, přičemž čínská automobilka předpokládá, že k silvestrovské půlnoci bude mít na kontě 4,6 milionu prodaných vozů. Znovu se tak bude řadit mezi největší automobilové giganty světa, jakkoli k vytažení šampaňského asi nedojde. BYD totiž původně předpokládal, že letošní rok zakončí s 5,5 miliony prodaných aut na kontě, ve druhém pololetí ale začala ve své domovině ztrácet.
Právě to je důvod, proč Číňané začínají masivně expandovat do celého světa, Evropu nevyjímaje, kde do konce roku chtějí mít okolo tisíce prodejních míst. Zároveň se pustili do vývoje techniky, která sice na první pohled může být okrajová, ovšem s jakou si vydupou vážnost a následně i podpisy stále většího množství zákazníků na kupních smlouvách. Letos se tak kupříkladu vedle Porsche a Subaru stali výrobci plochých motorů, přičemž dvoulitrový boxer je jejich vlastní konstrukce. A právě o této jednotce si nyní můžeme říct o něco víc.
Motor je zatím určen pro luxusní sedan YangWang U7, kde bude mít primárně za úkol výrobu elektřiny pro čtyři elektrické jednotky. Každá z nich produkuje 325 koní, celkově jich pak soustava nabídne 1 305. Boxer sám o sobě pak byl naladěn na 276 koní a 380 Nm, a protože je součástí plug-in hybridního systému, není to tedy jen range extender, může být využit i k roztáčení kol. Kdy přesně mu to bude dovoleno, BYD neupřesnil, při kapacitě baterií jen 52,4 kWh se ale moc flákat nebude.
Vedle nich dostal YangWang U7 do vínku také 60litrovou nádrž čistě na benzin, dle čínského cyklu CLTC by tak měl na jeden zátah zvládnout 1 000 km. Co se dynamiky týče, zrychlení z klidu na stovku má proběhnout za 2,9 sekundy při plném nabití baterií, po poklesu kapacity energie se ovšem akcelerace natáhne na 4,1 s. Chytrá elektronika vozu má přitom v závislosti na stavu baterií regulovat výkon boxeru, aby byl provoz auta co nejefektivnější.
Je překvapivé, že BYD přistoupil k vývoji zcela nového motoru zrovna takového typu, neboť automobilka již má k dispozici několik vlastních řadových jednotek. To je ale nakonec jen ukázka toho, co si dnes Číňané mohou dovolit - v Evropě výrobci šetří na každé prkotině, aby jejich auta nestála pět milionů, ale „jen” dva, zatímco v Číně si mohou dovolit být takto rozmarní. Navíc s technikou, kterou v Evropě zašlapáváme jako neperspektivní mj. s odkazem na Čínu.
Technici značky se inspirovali u Porsche a Subaru, které si na motorech s protiběžnými písty do značné míry udělaly jméno, a doufají, že tím chytí u srdce pár náročných kupců. Architektura motoru byla v tomto případě pro využití v rámci hybridního pohonu, jak už ale padlo, motor přesto dokáže s autem hýbat samostatně.
Nebyl to ale jen rozmarný krok. Oproti řadovým čtyřválcům BYD s boxerem dosáhl snížení těžiště, asi největším úspěchem čínského motor má být jeho velmi tichý chod. Automobilka uvádí, že na neutrál nebo při při slabém sešlápnutí plynu má jednotka produkovat jen o jeden decibel více hluku než elektromotory. Ceny U7 s plochým čtyřválcem pod kapotou pak v Číně startují na 628 tisících juanech neboli na 1,85 milionu korun, v případě příchodu do Evropy ale jistě dojde na zdražení.
Číňané detailněji představili svůj nový motor, plochý dvoulitrový čtyřválec. Kdo by to od nich v roce 2025 čekal? Foto: BYD
Pro vývoj takového motoru se rozhodli už pro jeho prestiž a výjimečnost, také se ale snáz vejde pod nízkou kapotu sedanu YangWang U7 a dokáže být i tichý. Foto: BYD
Zdroj: BYD
