Číňané odhalili nový vlastní motor V8 turbo pro osobní auta, tedy přesně to, s čím teď Evropané hrdě končí včera | Petr Miler

/ Foto: Great Wall Motors

Když někdo v Evropě horuje za opuštění spalovacích motorů, tím spíš pak těch větších, nezřídka argumentuje tím, že takovým směrem míří vývoj pod taktovkou Číňanů. Ti ale zatím roky pracují na tom, aby takové motory měli též. A teď už je mají.

Některým to bude znít jako pohádka, ale ještě před 21 roky se dal osmiválcový motor koupit i do Volkswagenu Passat, dnes už jej nekoupíte téměř do ničeho. Passat už se dávno nenabízí ani s šestiválcem a osmiválce později pozbyly i prestižnější modely jako BMW 3 (do 2013), Audi A4 (do 2015) i Mercedes třídy C (do 2021). Poslední zmiňovaný vůz dnes už dokonce též nemá k dispozici ani šestiválce a jeho čtyřválcová hybridní současnost je víc než tristní.

Motory V8 jsou zkrátka na ústupu, a to nejen ve prospěch downsizingu, ale také elektrifikace. Když se někoho, kdo pro tento trend hoří, zeptáte, jaký to má smysl, když zájem o tyto motory nikdy nikam nezmizel a automobilky by byly schopny je dnes vyrábět v efektivnější podobě než kdykoli dřív, dost často je vám řečeno: Čína. Číňany velké motory nezajímají, stačí jim čtyřválce, navíc tam díky specifické kombinaci okolností frčí elektromobily, takže nač se zdržovat nějakými zbytnými osmiválci, no ne?

No, ne. A je pikantní, že nejhmatatelnější důkaz krátkozrakosti jejich vybíjení přichází právě z Číny a tam aktuálně konaného autosalonu v Šanghaji.

Výše zmíněné je možná pravdou, i sami Číňané ale chápou, že všechny ryby neulovíte na stejnou návnadu. Je to pestrost, nikoli jednolitost nabídky, co vám zajistí úspěch na trhu, a tak přesně touto cestou jdou. Zatímco evropské značky vám jedna za druhou tvrdí, že vám brzy neprodají nic jiného než elektromobil, Číňané tyto vozy nabízí též, navíc za zlomek ceny. A k tomu přidávají range extendery, plug-in hybridy, hybridy i klasické spalovací pohony. Chybí už snad jen (byť ani těm se zcela nevyhýbají), aby pochopili kouzlo dieselových motorů a můžeme pomalu začít oprašovat cédéčka Yo Yo Bandu - zatímco Evropanům zbude v rukou Pičín, Kozomín a Řitka, u Číňanů to bude skvěle složená kytka široké palety pohonných jednotek schopných uspokojit kohokoli.

A byť to říkáme s humorem, neberte to na lehkou váhu - zatímco Evropané se baví střelbou do vlastních řad, Číňané pracují. Nejnověji tak koncern Great Wall Motors, kdysi vysmívaný strůjce rozpadajících se aut značky Great Wall, nyní respektovaný majitel značek jako Haval nebo Tank, představil svůj zbrusu nový, kompletně vlastní motor 4,0 V8 turbo pro osobní auta. Technici firmy jej prý vyvíjeli spolu s dalšími jednotkami používajícími stejné modulární komponenty 10 let, takže Číňané prostě jdou za svým a nenechají toho, dokud neuspějí.

Teď mají hotovo a plánují s ním vybavit přinejmenším SUV a pick-upy výše zmíněných značek Hlavním cílovým trhem pochopitelně není Evropa, ale oblasti jako Střední východ, Austrálie, Afrika nebo Rusko. Tam by evropské automobilky rády bodovaly dál, ale jak to dokážou, když přepřahají na pohony, o které je téměř nikdo ze zákazníků nežádal?

O novém motoru toho zatím víme jen velmi málo, jisté je pouze tolik, že to je ryzí „spalovák” bez jakékoli hybridní asistence, je přeplňovaný s pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek a pevně spojený s automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem. Přesné specifikace neznáme, výkon ale překročí 400 koní a točivý moment 600 Nm.

To bude motůrek, na kterém si spousta lidí prostě potrpí, co jim nabídnou prestižní evropské značky? Brzy nic, pokud zásadně nezmění kurs. Číňané budou mít tohle a budou to mít dlouho, protože to právě dokončili a určitě se motoru V8 nevzdají, dokud se jim nezaplatí jeho desetiletý vývoj.

Čína takhle bude mít stále více všechno a Evropa stále více nic. A kdo za to může? Evropa v řadě ohledů pořád nemá konkurenci, nemusí pro ni existovat žádná čínská hrozba, pokud sama nebude chtít. Jenže ona chce, soustavně se střílíme do vlastních nohou, až jednou padneme. A pro co vlastně? Aby si lidé, kteří kupují motory V8, tyto jednotky stejně koupili, akorát od někoho jiného, kdo jim je dál nabídne? To dává ohromný smysl, ohromný...

Nový motor 4,0 V8 od GWM je realitou. A je určen pro osobní auta. Co na to Evropa? Tady se s podobnými jednotkami leda končí ve jménu neuchopitelného vyššího dobra. Foto: Great Wall Motors

Zdroj: Great Wall Motors

Petr Miler

