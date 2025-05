Číňané prý lžou o aerodynamice svých aut. Tohle vyšlo z testu nesrovnatelně hůř, než automobilka uvádí před 2 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky o schopnostech svých aut rády přehání, to není nic nového ani čínského. V případě klíčových technických dat se ale realita už kvůli jejich ověřitelnosti příliš neohýbá. Avatru je to zjevně jedno.

Současná čínská auta bývá těžké neobdivovat, a to hlavně kvůli tomu, kolik hodnoty za peníze nabízí. Za málo od rozličných tamních značek dostáváte opravdu hodně, jistá rezervovanost je ale pochopitelně vždy na místě. Vysoce konkurenční prostředí, kterým současný čínský trh je, nutí výrobce k tomu naleštit barevná péra svých aut alespoň do trochu většího lesku, než by si zasloužila, a tak i u prezentovaných vlastností počítáme s jistým přeháněním. ObecnĚ ale nepředpokládáme, že by Číňané ohýbali exaktní technická data.

Právě to se ale má dít, jak zjistil čínský blogger Zurich Bei Le Ye, který si koupit Avatr 12. Tedy 5 020 milimetrů dlouhý elektrický sedan, za kterým společně stojí automobilka Changan, výrobce elektroniky Huawei a výrobce baterií CATL. Tento vůz se chlubí dojezdem 755 km, pokud je u toho čistě elektrický pohon, nebo až 1 155 km, pokud vedle baterií trůní i benzinová jedna-pětka sloužící jako generátor energie.

Za těmito v praxi obtížně opakovatelnými daty jistě stojí velkorysý cyklus CLTC, a tak nikoho nepřekvapí, když nebudou ve skutečném světě opakovatelná. Informace o působivé aerodynamice - Avatr 12 má na kontě koeficient Cd 0,208, což je jedna z nejnižších hodnot v historii aut - ale každý vzal jako fakt. Ye ne, tomu se zdála až příliš optimistická, jak informuje Car News China.

Se svým tedy vozem navštívil větrný tunel, což jistě není krok, který výrobce čekal. Zajet s autem na váhu je snadné, aerodynamický tunel běžně lidem k dispozici není. Právě na tuto svou liknavost ale Changan nyní doplácí, neboť reálný test ukázal úplně jiný výsledek, než automobilka avizuje.

Test se odehrál v testovacím centru CATARC, které podobným účelům slouží od roku 1985. Místní technici jsou tak nadmíru zkušení, přičemž u Avatru postupovali dle směrnic CSAE 146-2020, kterých se drží i automobilky. Přesto se však elektromobil v rychlostech od 80 do 140 km/h k udávanému nízkému odporu vzduchu nikdy ani nepřiblížil, nejlepší naměřenou hodnotou bylo Cd 0,281, tedy o 30 procent horší výsledek, než jaký je oficiálně deklarován.

O malý rozdíl se tedy nejedná, načež ve finále není překvapivé, že dle majitele „testovací centrum na konci dne nevydalo žádnou formální zprávu, což naznačuje zásah značky. Video dokumentující test pak bylo staženo.“ Avatr v reakci na to oznámil, že video nezobrazuje realitu a nabídl odměnu 5 milionů yuanů neboli 15,18 milionu korun za informace, které povedou k odhalení této „očerňující PR kampaně“.

Čínská značka zároveň uvedla, že blogger chtěl realizovat test již loni, kdy odmítl její asistenci. To zrovna nepřekvapí, ostatně Ye dodává, že si tvrzení automobilky chtěl ověřit hlavně proto, že ta o působivé aerodynamice nezveřejnila žádné relevantní důkazy. I proto Avatr chce při nejbližší příležitosti změřit koeficient větrného odporu veřejně, aby zabránil jakýmkoli spekulacím. Na to je ale už trochu pozdě.

Tvrzení bloggera totiž odstartovala nemalý skandál, neboť aktuálně působivá data nejen Avatru, ale i všech čínských výrobců zpochybňuje kdekdo. Na druhou stranu je třeba nezapomenout, že za cenu trochu lepší Škody Octavia bude spoustě lidí asi jedno, zda s Avatrem 12 dostávají takovou nebo makovou aerodynamiku, spoustu muziky za peníze představuje v každém případě. Nic to ale pochopitelně nemění na tom, že takto lhát se nemá, to už je daleko za hranicí přijatelné marketingové přetvářky.

Avatr 12 je k mání od zhruba 800 tisíc korun, za které dostáváte 5 020 mm dlouhý vůz osazený elektrickým pohonem. Pokud je přitom na palubě i spalovací motor jako mobilní elektrárna, pak má dojezd činit 1 155 km. Za tím má stát i působivá aerodynamika, ta ale v reálu zřejmě není taková, jakou by ji automobilka chtěla mít. Foto: Avatr

