Čínské řešení mající zabránit ničivým následkům požárů baterií elektromobilů při nehodách je stejně směšné jako absurdní
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Na jednu stranu je jistě nutné ocenit snahu, tudy ale cesta opravdu nevede. Požáry baterií po některých těžkých nehodách představují jistě velké riziko, zažehnávat jej ale něčím, co udělá z baterie potenciální smrtící projektil při každé nehodě? To opravdu není cesta.
Statistická data zatím ukazují, že spalovací auta hoří násobně častěji než ta elektrická, je ale třeba vzít v potaz další fakta. Jednak je to nesrovnatelné množství aut v provozu, jednak zcela nesrovnatelný průměrný věk. I ve vyspělých zemích je dnes obvyklé průměrné stáří automobilu hodně přes 10 let, u nás už se blížíme skoro 17 rokům. Tak starý elektromobil v u nás provozu nebude snad ani jeden, přitom jsou to nepřekvapivě hlavně stará auta, která hoří. Reálné srovnání rizika tedy zatím nemáme a mít ani nemůžeme.
Zajímavější je, že podle dat amerických hasičů citovaných třeba MDPI uhašení požáru spalovacího vozu v průměru zabere 20 minut a je na to zapotřebí 1 700 litrů vody. U elektromobilu však již jde o 29 hodin a 132 500 litrů vody. Jen za rok 2022, což už je dnes docela dávná historie, tak američtí hasiči strávili likvidací požárů pouhých 4 125 elektrických aut 119 625 hodin, tedy 4 984 hodin neboli skoro 14 let. Během toho pak spotřebovali 545 milionů litrů vody. I násobně víc požárů spalovacích aut za stejné období (284 130 incidentů) je na tom tedy v celkové náročnosti jejich likvidace lépe, během 94 tisíc hodin práce totiž hasiči potřebovali 480 milionů litrů vody.
Ač tedy na požáry bateriových aut zatím dochází v menší míře, jejich likvidace je natolik náročným oříškem k rozlousknutí, že už jen oněch pár incidentů maže veškeré případné benefity celkové produkce. Nejde tu totiž jen o nadměrnou spotřebu vody, ale toxické zplodiny, které při požáru baterií unikají do ovzduší a které třeba po hasičích vyžadují speciální obleky a vybavení.
Protože tato data nejsou tajná, ale veřejně dostupná, začíná se požáry elektromobilů zabývat stále více úřadů a organizací. Ne všechny ale míří správným směrem, jak ukazují snahy Číňanů zachycené nejlépe na videu níže. Prohlédnout si na něm můžeme elektrické SUV Chery iCar 03T, které bylo vybaveno speciálním systémem, který v případě nehody dokáže baterii vystřelit mimo vůz, a posádku tak ochránit před následky případného požáru. To může fungovat, je to ale asi jediný klad, který lze s touto novinkou spojit.
Když se podíváme na video mapující test, vidíme, kterak je bateriový paket katapultován poměrně velkou rychlostí zhruba tři až šest metrů od vozu. Tedy do prostoru, který by běžně okupovaly jiné vozy, případně by se zde mohli nacházet i chodci a další živí tvorové. Pokud by ovšem každého zasáhl několik stovek kilogramů vážící paket vystřelený nemalou rychlostí, zůstal by na něm na chodníku pouze krvavý flek. Ostatně energie ukrytá v takovém projektilu bude nutně enormní.
Dáme-li si to dohromady s relativně malým rizikem požáru baterie při nehodě (obvykle to chce velkou ránu, kdy jinak solidní zabezpečení paketu nemá šanci před fyzikálními zákony), bavíme se o zažehnávání relativně nepravděpodobného nebezpečí tím stále přítomným. Víc než co jiného tak jde o výstřel do tmy a spíš antiřešení než skutečné řešení čehokoli.
Kdo za tímto nápadem stojí, není jisté. Test byl podle Epoch Times proveden v China Automotive Collision Repair and Technology Research Center, přičemž na jeho uskutečnění došlo 19. září letošního roku. Automobilka Chery do něj však oficiálně nebyla zapojena, naopak následně oznámila, že „toto nemá s naším iCarem nic společného“. Stejně tak odmítá participaci na projektu také společnost Joyson Group, která s ním dosud byla neoficiálně spojována.
Požáry elektrických aut tak stále nemají jiné řešení než zdlouhavé a náročné hašení. Protože je navíc těchto vozů na silnicích stále více, dá se předpokládat, že v úvodu zmíněné statistiky budou už za předloňský, loňský a letošní rok ještě citelně jiné. Dogmatické zastánce elektrických aut ale bude jistě dál zajímat pouze jediné číslo, a sice celkový počet požárů, na kterém budou moci stavět své teze, že elektromobilita je blaho a spalovací pohon zkáza. Amen.
Čínský iCar 03T použitý při testu byl zjevně autory projektu jen zakoupen a upraven, výrobce se od všeho distancoval. Není divu, přenést okrajové nebezpečí pár nehodách na široké okolí při každé nehodě vážně není cesta. Foto: Chery
Zdroje: Epoch Times, AutonetMagz@Instagram
